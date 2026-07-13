Реестр системных проблем инвесторов будут вести в РК

Приказом генерального прокурора РК от 30 июня 2026 года утверждены Правила по формированию и ведению реестра системных проблем инвесторов, сообщает Zakon.kz.

Реестр формируется и ведется в электронной форме с последующим его размещением в НЦИП.

В реестр включаются системные проблемы при наличии одного или нескольких из следующих признаков:

нарушает или затрагивает права и интересы двух и более инвесторов, либо создает риск их нарушения, подтвержденный обращениями, результатами проверок или иными документально установленными данными;

носит системный характер, в том числе выраженный в неоднократных обращениях различных инвесторов по аналогичным проблемным вопросам;

обусловлена пробелами, противоречиями или неопределенностью нормативных правовых актов либо несовершенством регулирования и правоприменительной практики;

не подлежит устранению исключительно в индивидуальном порядке, без изменения правил, процедур или подходов.

Не относятся к системным проблемам вопросы инвесторов индивидуального характера, связанные с конкретными жалобами отдельных инвесторов.

Формирование реестра осуществляется на основе:

анализа обращений инвесторов, в том числе поступающих через государственные цифровые системы и иные каналы связи;

личного приема инвесторов, проведения рабочих встреч, совещаний и выездных мероприятий с их участием;

сопровождения инвестиционных проектов, включая мониторинг сроков реализации, исполнения обязательств и условий соглашений;

результатов проверок, анализа состояния законности, оценки актов, вступивших в силу, и иных форм надзорной деятельности;

изучения нормативных правовых актов, выявления пробелов, противоречий и неопределенностей в регулировании;

мониторинга за государственными органами, местными исполнительными органами, субъектами квазигосударственного сектора в части предоставления инвесторам государственной поддержки, льгот и преференций;

мониторинга за исполнением государственными и местными исполнительными органами, учреждениями, субъектами квазигосударственного сектора обязательств по заключенным с инвесторами договорам, контрактам, соглашениям;

обобщения судебной и административной практики по спорам инвесторов с государственными органами и организациями, а также субъектами квазигосударственного сектора;

мониторинга показателей реализации инвестиционных программ и проектов;

анализа сведений (информации) из открытых источников;

сведений о системных проблемах поступивших от:

– структурных подразделений Генеральной прокуратуры РК, Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры, главных военной и транспортной прокуратур, прокуратур областей и приравненных к ним;

– центральных государственных органов;

– местных исполнительных органов столицы, областей и городов республиканского значения;

– Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен";

– субъектов квазигосударственного сектора;

– иных заинтересованных организаций.

Предусмотрено, что уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня поступления сведений рассматривает представленные материалы и по результатам принимает решение о включении системных проблем в реестр либо решение о предоставлении мотивированного отказа по включению системных проблем в реестр.

В случае если основанием для рассмотрения системных проблем является обращение физического или юридического лица, его рассмотрение осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Приказ вводится в действие с 21 июля 2026 года.