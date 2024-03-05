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МИД утвердил ставки консульского сбора на территории Казахстана

МИД утвердил Ставки консульского сбора, взимаемого на территории РК, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2024 09:01 Фото: Zakon.kz
Министерство иностранных дел приказом от 28 февраля 2024 года утвердило ставки консульского сбора, взимаемого на территории Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Налоговым кодексом установлено, что консульским сбором является платеж в бюджет, взимаемый дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями РК, Министерством иностранных дел РК с иностранцев, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц-нерезидентов, граждан и юридических лиц РК, за совершение консульских действий и выдачу документов, имеющих юридическое значение.

Согласно приказу, за проработку обращений граждан и юридических лиц РК, а также иностранцев и лиц без гражданства, иностранных юридических лиц о выдаче виз и направление указания загранучреждениям РК о выдаче виз (визовой поддержке) будут взимать следующие ставки:

  • однократный въезд-выезд – 20% от МРП (738,4 тенге в 2024 году);
  • двукратный или более въезд-выезд – 50% от МРП (1 846 тенге в 2024 году).

За легализацию документов – 50% от МРП за каждый документ (1 846 тенге в 2024 году).

Приказ вводится в действие с 15 марта 2024 года.

Ранее мы сообщали, какие ставки консульского сбора взимаются за выдачу повторных документов.

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Элина Черногрицкая
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