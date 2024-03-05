МИД утвердил ставки консульского сбора на территории Казахстана

Министерство иностранных дел приказом от 28 февраля 2024 года утвердило ставки консульского сбора, взимаемого на территории Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Налоговым кодексом установлено, что консульским сбором является платеж в бюджет, взимаемый дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями РК, Министерством иностранных дел РК с иностранцев, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц-нерезидентов, граждан и юридических лиц РК, за совершение консульских действий и выдачу документов, имеющих юридическое значение.

Согласно приказу, за проработку обращений граждан и юридических лиц РК, а также иностранцев и лиц без гражданства, иностранных юридических лиц о выдаче виз и направление указания загранучреждениям РК о выдаче виз (визовой поддержке) будут взимать следующие ставки:

однократный въезд-выезд – 20% от МРП (738,4 тенге в 2024 году);

двукратный или более въезд-выезд – 50% от МРП (1 846 тенге в 2024 году).

За легализацию документов – 50% от МРП за каждый документ (1 846 тенге в 2024 году).

Приказ вводится в действие с 15 марта 2024 года.

Ранее мы сообщали, какие ставки консульского сбора взимаются за выдачу повторных документов.