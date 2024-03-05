МИД утвердил ставки консульского сбора на территории Казахстана
Налоговым кодексом установлено, что консульским сбором является платеж в бюджет, взимаемый дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями РК, Министерством иностранных дел РК с иностранцев, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц-нерезидентов, граждан и юридических лиц РК, за совершение консульских действий и выдачу документов, имеющих юридическое значение.
Согласно приказу, за проработку обращений граждан и юридических лиц РК, а также иностранцев и лиц без гражданства, иностранных юридических лиц о выдаче виз и направление указания загранучреждениям РК о выдаче виз (визовой поддержке) будут взимать следующие ставки:
- однократный въезд-выезд – 20% от МРП (738,4 тенге в 2024 году);
- двукратный или более въезд-выезд – 50% от МРП (1 846 тенге в 2024 году).
За легализацию документов – 50% от МРП за каждый документ (1 846 тенге в 2024 году).
Приказ вводится в действие с 15 марта 2024 года.
Ранее мы сообщали, какие ставки консульского сбора взимаются за выдачу повторных документов.