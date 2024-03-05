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Казахстанским перевозчикам упростили выдачу бланков разрешений для проезда по Узбекистану

В Казахстане упростили выдачу узбекских бланков разрешений перевозчикам, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2024 09:25 Фото: unsplash
В Казахстане запускают пилотный проект по выдаче с апреля 2024 года разрешений вида "в/из третьи страны" в электронном виде на пунктах пропуска Атамекен, Б.Конысбаева, Казыгурт, Капланбек и Тажен, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Министерстве транспорта, проект запущен для дальнейшего упрощения выдачи узбекских бланков разрешений.

В связи с чем был разработан проект совместного приказа министров транспорта, финансов и цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК о реализации пилотного проекта по выдаче узбекских бланков разрешений.

Прием заявлений на выдачу электронных разрешений отечественным перевозчикам будет осуществляться территориальными органами Комитета госдоходов Министерства финансов РК через автоматизированную систему электронной очереди CarGoRuqsat при наличии:

  • регистрации в системе электронной очереди;
  • документов на транспортные средства;
  • удостоверения допуска с/без применения иностранного разрешения;
  • карточки допуска на АТС с/без применения иностранного разрешения;
  • оплаты в бюджет суммы сбора за выезд с территории РК.

В Министерстве транспорта отмечают, что данный механизм позволит добросовестным перевозчикам упростить грузоперевозки с Узбекистаном и исключить спекуляцию с местами в очереди и передачи бланков разрешений третьим лицам.

Отечественные перевозчики, заезжающие в Узбекистан через территорию Казахстана, будут получать узбекские разрешения в электронном виде на пунктах пропуска.

Отечественные перевозчики, заезжающие в Узбекистан без транзита по территории РК, могут получать узбекистанские разрешения через портал электронного правительства согласно требованиям Правил применения разрешительной системы международных автомобильных перевозок в Казахстане.

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