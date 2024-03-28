Как казахстанским перевозчикам получить разрешение для проезда по Узбекистану
"На основании данного приказа узбекистанские бланки разрешения вида "в/из третьи страны" для перевозок грузов переведены в электронный формат и будут выдаваться на пунктах пропуска казахстанским перевозчикам по факту их пересечения государственной границы", - сообщили в Комитете автомобильного транспорта и контроля.
Так, с 28 марта до 15 апреля текущего года узбекистанские бланки разрешения вида "в/из третьи страны" будут выдаваться в бумажном виде на границе, с 15 апреля в электронном виде также на границе.
Как отмечают в комитете, данный механизм позволит добросовестным перевозчикам упростить грузоперевозки с Узбекистаном, а также исключить спекуляцию местами в очереди и бланками разрешений.
Вместе с тем в комитете пояснили, что бумажный иностранный бланк разрешения, выдаваемый на государственной границе, подлежит возврату в Инспекцию транспортного контроля по месту регистрации перевозчика.
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Ранее сообщалось, что казахстанским перевозчикам упростили выдачу бланков разрешений для проезда по Узбекистану.