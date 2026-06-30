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Право

Обновлены правила защиты персональных данных

Кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 15:28 Фото: pixabay
Приказом МИИ и цифрового развития от 22 июня 2026 года внесены изменения в Правил осуществления собственником или оператором, а также третьим лицом мер по защите персональных данных, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Правила определяют порядок осуществления собственником или оператором, а также третьим лицом мер по защите персональных данных.

Персональные данные по доступности подразделяются на общедоступные и ограниченного доступа.

Общедоступными персональными данными являются персональные данные или сведения, на которые в соответствии с законами РК не распространяются требования соблюдения конфиденциальности, доступ к которым является свободным с согласия субъекта.

Персональными данными ограниченного доступа являются персональные данные, доступ к которым ограничен законодательством республики.

Собственник или оператор, а также третье лицо осуществляют выделение бизнес-процессов, содержащих персональные данные.

При выделении бизнес-процессов определяются виды деятельности собственника или оператора, а также третьего лица, при которых осуществляется сбор и обработка персональных данных.

В частности, определяется перечень лиц, осуществляющих сбор и обработку персональных данных, либо имеющих к ним доступ. А также утверждают документы, определяющие порядок в отношении сбора, обработки и защиты персональных данных.

При этом назначают лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в случае, если собственник и (или) оператор являются юридическими лицами.

Действие настоящего пункта не распространяется на обработку персональных данных в деятельности судов.

Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, обязано:

  • осуществлять внутренний контроль за соблюдением собственником или оператором и его работниками законодательства республики о персональных данных и их защите, в том числе требований к защите персональных данных;
  • доводить до сведения работников собственника и (или) оператора положения законодательства РК о персональных данных и их защите по вопросам обработки персональных данных, требования к защите персональных данных;
  • осуществлять контроль за приемом и обработкой обращений субъектов или их законных представителей.

Собственник, оператор, а также третье лицо обязаны принимать необходимые меры по защите персональных данных в соответствии с законом и данными правилами, обеспечивающие:

  • предотвращение несанкционированного доступа к персональным данным;
  • своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным, если такой несанкционированный доступ не удалось предотвратить;
  • минимизацию неблагоприятных последствий несанкционированного доступа к персональным данным;
  • предоставление доступа государственной технической службе к цифровым объектам, использующим, хранящим, обрабатывающим и распространяющим персональные данные ограниченного доступа, содержащиеся в цифровых ресурсах, для осуществления обследования обеспечения защищенности процессов хранения, обработки и распространения персональных данных ограниченного доступа, содержащихся в цифровых ресурсах в порядке, определяемом уполномоченным органом.
  • регистрацию и учет действий, предусмотренных подпунктами 3, 4, 5 и 6 пункта 4 статьи 8 Закона.

При взаимодействии с государственными цифровыми объектами, содержащими персональные данные собственник или оператор обеспечивают интеграцию собственных цифровых объектов с государственным сервисом контроля доступа к персональным данным.

В течение одного рабочего дня c момента обнаружения нарушения безопасности персональных данных указанные лица осуществляют уведомление уполномоченного органа о данном нарушении с указанием контактных данных лица, ответственного за организацию обработки персональных данных (при наличии).

Собственник и оператор при обработке персональных данных ограниченного доступа:

  • устанавливают цели обработки персональных данных ограниченного доступа. Персональные данные ограниченного доступа используются в соответствии с декларируемыми целями;
  • определяют порядок блокирования персональных данных ограниченного доступа, относящихся к субъекту, при обращении субъекта. Блокирование персональных данных осуществляется до принятия решения по обращению субъекта;
  • оповещают уполномоченный орган об инцидентах кибербезопасности, связанных с незаконным доступом к персональным данным ограниченного доступа. Оповещение осуществляется для принятия мер по предотвращению дальнейшего незаконного доступа к персональным данным;
  • обеспечивают установку средств защиты информации, обновлений программного обеспечения на технических средствах, осуществляющих обработку персональных данных ограниченного доступа для обеспечения безопасности обработки персональных данных;
  • обеспечивают ведение журнала событий систем управления базами для регистрации событий, связанных с обработкой персональных данных ограниченного доступа;
  • обеспечивают ведение журнала действий пользователей, имеющих доступ к персональным данным ограниченного доступа для учета действий при работе с персональными данными ограниченного доступа;
  • применяют средства контроля целостности персональных данных ограниченного доступа для предотвращения несанкционированного изменения персональных данных;
  • обеспечивают передачу персональных данных ограниченного доступа иным лицам по защищенным каналам связи и (или) с применением шифрования и при наличии согласия субъекта персональных данных для предотвращения несанкционированного доступа;
  • обеспечивают применение средств криптографической защиты информации для надежного хранения персональных данных ограниченного доступа.

Хранение и передача персональных данных ограниченного доступа осуществляются с использованием средств криптографической защиты информации, имеющих параметры не ниже третьего уровня безопасности согласно стандарту РК СТ РК 1073-2007 "Средства криптографической защиты информации. Общие технические требования".

Подпункт не распространяется на случаи трансграничной передачи данных.

  • применяют средства идентификации или аутентификации пользователей, в том числе биометрической аутентификации для базы, содержащей более ста тысяч записей персональных данных при работе с персональными данными ограниченного доступа.

Обязанность применения идентификации или аутентификации пользователей распространяется исключительно на лиц, имеющих доступ к базе персональных данных.

Сбор и обработка персональных данных ограниченного доступа осуществляются посредством цифровых объектов, размещенных на территории РК.

Хранение персональных данных, содержащихся в цифровых ресурсах, осуществляется собственником или оператором, а также третьим лицом в базе, находящейся в серверном помещении или центре обработки данных, расположенном на территории республики, с принятием необходимых мер по защите персональных данных.

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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