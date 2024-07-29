Правила государственной регистрации актов гражданского состояния изменили в Казахстане

Министр юстиции приказом от 23 июля 2024 года внес изменения в Правила организации государственной регистрации актов гражданского состояния, внесения в них изменений, исправлений, дополнений, аннулирования и восстановления актов гражданского состояния, сообщает Zakon.kz.

Для государственной регистрации рождения ребенка родители или другие заинтересованные лица не позднее трех рабочих дней со дня рождения ребенка подают заявление о государственной регистрации рождения ребенкав любой регистрирующий орган, к акимам поселков, сел, сельских округов или Государственную корпорацию в письменной форме по желанию заявителя, либо в электронном виде посредством портала.

Для внесения изменений, дополнений в актовую запись о государственной регистрации рождения ребенка при установлении отцовства (материнства) услугополучатель с приложением документов, обращается с заявлением:



об установлении отцовства (материнства) на основании совместного заявления родителей ребенка, в любой регистрирующий орган, к акимам поселков, сел, сельских округов по желанию в письменной форме, либо в электронном виде посредством портала, согласно приложению 9 к настоящим Правилам;

об установлении отцовства (материнства) лица, признающего себя отцом ребенка в случаях смерти матери, объявления матери умершей, признания матери безвестно отсутствующей, признания матери недееспособной, лишения либо ограничения матери в родительских правах, невозможности установления места жительства матери, в любой регистрирующий орган, к акимам поселков, сел, сельских округов по желанию в письменной форме, либо в электронном виде посредством портала, согласно приложению 10 к настоящим Правилам;

об установлении отцовства (материнства) по решению суда об установлении отцовства, а также установлении факта признания отцовства и факта отцовства в любой регистрирующий орган, к акимам поселков, сел, сельских округов по желанию в письменной форме, либо в электронном виде посредством портала, согласно приложению 11 к настоящим Правилам, матерью ребенка или другими заинтересованными лицами.

Для внесения изменений, дополнений в актовую запись о государственной регистрации рождения в связи с усыновлением (удочерением) заявитель обращается в любой регистрирующий орган, к акимам поселков, сел, сельских округов по желанию в письменной форме, либо в электронном виде посредством портала, с приложением документов.

Для государственной регистрации заключения брака заявители обращаются в любой регистрирующий орган, к акимам поселков, сел, сельских округов в письменной форме, либо в электронном виде посредством портала.

Для государственной регистрации расторжения брака (супружества) по взаимному согласию супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей и отсутствии имущественных споров и иных претензий друг к другу заявители обращаются с заявлением о расторжении брака (супружества) в любой регистрирующий орган, к акимам поселков, сел, сельских округов по желанию в письменной форме, либо в электронном виде посредством портала.

При неявке супруга для расторжения брака (супружества) регистрирующим органом выдается письменный ответ для предъявления в суд.

Для государственной регистрации расторжения брака (супружества) на основании решения суда о признании супруга безвестно отсутствующим, недееспособным или ограниченно дееспособным, а также приговора суда об осуждении супруга за совершение преступления к лишению свободы на срок не менее трех лет заявитель обращается с заявлением о расторжении брака (супружества) в любой регистрирующий орган, к акимам поселков, сел, сельских округов или Государственную корпорацию по желанию в письменной форме, либо в электронном виде посредством портала.

Для аннулирования записи акта гражданского состояния услугополучатель обращается с заявлением об аннулировании записи в любой регистрирующий орган, к акимам поселков, сел, сельских округов либо в Государственную корпорацию по желанию в письменном виде или в электронном виде посредством портала.

Для аннулирования записи акта гражданского состояния на основании решения суда услугополучатель с заявлением об аннулировании записи обращается в любой регистрирующий орган, к акимам поселков, сел, сельских округов либо в Государственную корпорацию по желанию в письменном виде или в электронном виде посредством портала.



Ранее во всех указанных выше случаях предусматривалась возможность подачи заявлений в местные исполнительные органы (МИО) районов в городе, городов районного значения.

Соответствующие изменения внесены также в способы предоставления государственной услуги (каналы доступа), где исключена возможность обращения в МИО городов Астаны, Алматы и Шымкента, районов и городов областного значения, районов в городе, городов районного значения, акимы поселков, сел, сельских округов.

Приказ вводится в действие с 6 августа 2024 года.