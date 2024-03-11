Новые правила внутренней торговли разработали в Казахстане

Комитет торговли МТИ разработал новые Правила внутренней торговли, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок осуществления внутренней торговой деятельности на территории республики.

Субъекты внутренней торговли самостоятельно определяют формат торговли и специализацию торгового объекта.

При определении формата торговли определяются критерии торгового объекта:



площадь торгового объекта;

ассортимент товаров;

целевая аудитория;

форма обслуживания покупателей (самообслуживание с оплатой через кассу и (или) терминал самообслуживания, обслуживание "через прилавок", наличие консультантов и доставки товаров через электронные торговые площадки).

количество кассовых зон.

Формат торговли может классифицироваться по более узким направлениям в соответствии с национальными стандартами РК.

Формат торговли определяют в соответствии со стандартом "Услуги торговли. Классификация предприятий торговли".



Форматы торговли подразделяются на традиционный и современный форматы торговли.

Способ продажи, осуществляемый при непосредственном взаимодействии покупателя и продавца относится к традиционному формату торговли и включает в себя реализацию товаров на торговых рынках, в киосках, павильонах, на ярмарке, посредством выносного прилавка, автомата и автолавки.

Продажа товаров при самообслуживании покупателей, в том числе с содействием консультантов, относится к современному формату торговли и включает в себя реализацию товаров в гипермаркете, супермаркете, минимаркете, аутлет центре, дискаунт центре, торгово-развлекательном центре, торговом центре, торговом доме, на модернизированных торговых рынках, в многофункциональных зданиях (комплексах), ОРЦ, посредством вендингового автомата.

Современный формат торговли предусматривает размещение торговых мест в стационарных зданиях, реализация в стационарных зданиях товара с использованием павильонов, киосков, автолавок и выносных прилавков не допускается.

По ассортименту товаров торговые объекты делятся на специализированные и универсальные.

При этом торговый объект может классифицироваться по более узким направлениям, т.е. по широте номенклатуры в рамках конкретной товарной линии в соответствии с национальными стандартами республики.

Собственник торгового объекта выстраивает ассортиментную политику и товарную матрицу, регулирует движение товаров: поставку, хранение, предпродажную подготовку и реализацию. Обеспечивает материальными и трудовыми ресурсами все вышеперечисленные процессы.

Субъекты розничной внутренней торговли продают товары небольшими партиями по розничной цене.

Договор купли–продажи между субъектом внутренней торговли и покупателем считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара.

Государственный контроль за соблюдением правил осуществляется уполномоченным органом и его должностными лицами в форме внеплановой проверки и профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля.

Лица, виновные в нарушении законодательства республики о регулировании торговой деятельности, несут ответственность в соответствии с законами РК.

Требования к субъектам и объектам внутренней торговли

К субъектам внутренней торговли относятся собственник (владелец) торгового объекта и объекта общественного питания, администратор, администрация торгового объекта, поставщики и товаропроизводители, а также физические и юридические лица, осуществляющие торговую деятельность (выполнение работ, оказание услуг) через торговые объекты и объекты общественного питания.

К объекту внутренней торговли относится здание или часть здания, сооружение или часть сооружения, временное сооружение или временная конструкция, в том числе автоматизированное устройство или транспортное средство, оснащенное торговым оборудованием, предназначенные и используемые для торговой и иной деятельности субъектами внутренней торговли.

Субъект внутренней торговли:

определяет оформление вывески, витрин, рекламных материалов, выставочного оборудования торгового объекта с учетом требований положений Правил размещения объектов наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в населенных пунктах;

обеспечивает размещение и наличие вывесок с указанием информации на казахском и при необходимости на ином языке о наименовании и роде (специализации) деятельности торгового объекта или объекта общественного питания (выполнения работ и оказания услуг), включая его эмблемы, товарные знаки, бренды на недвижимых объектах в местах реализации товаров, оказания услуг и выполнения работ таким субъектом;

доводит до сведения покупателей в наглядной и доступной форме необходимую и достоверную информацию на казахском и при необходимости на ином языке об оказываемых услугах и продаваемых товарах, обеспечивающей возможность их правильного выбора;

самостоятельно определяет формат торговли и специализацию торгового объекта и соблюдание, в том числе санитарных правил, гигиенических нормативов, требований пожарной безопасности и национальных стандартов РК.

осуществляет прием на работу персонала в соответствии с национальным стандартом "Услуги торговли. Требования к персоналу";

располагает необходимым помещением, оборудованием и инвентарем, обеспечивающими соблюдение законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, технического регулирования по сохранению качества и безопасности товаров при их хранении и реализации в месте продажи, надлежащие условия торговли;

размещает в удобном для ознакомления потребителем месте, при входе в торговый объект или непосредственно на торговом месте, информацию на казахском и русском языках об уполномоченном органе, выдавшем соответствующий документ в рамках разрешительного или уведомительного порядка, его номер и срок действия, если это предусмотрено законом "О разрешениях и уведомлениях";

предоставляет информацию о товаре (работе, услуге), а также о продавце на казахском и русском языках;

в случае установления законодательными актами РК ограничения по возрасту потребителя при продаже каких-либо товаров отказывает в продаже товара потребителю, если он не предъявил документы, подтверждающие его возраст;

самостоятельно устанавливает цены на реализуемые товары, за исключением цен на социально значимые продовольственные товары;

продает, а покупатель может купить товар согласно указанной стоимости, оформленной ярлыком цен, выставленным во внутренних и (или) внешних витринах торгового объекта;

не ограничивает возможность потребителей в отношении применения фото-, видео съемки, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК;

самостоятельно определяют ассортимент предлагаемых к продаже товаров, перечень оказываемых услуг, а также формы обслуживания в соответствии с выбранной специализацией и форматом.

при осуществлении торговой деятельности применяет контрольно-кассовые машины с фискальной памятью;

использует в торговой деятельности Национальный каталог товаров в соответствии со стандартом "Порядок идентификации товаров и услуг и их кодификации".

обеспечивают размещение указателей, вывесок, табличек, ценников, меню и другой визуальной информации на государственном, а при необходимости также на русском языке или других языках.

Продавцы и персонал, реализующие продовольственные товары и продукцию общественного питания, соблюдают санитарно-гигиенические требования, а также проходят медицинский осмотр.

Субъект внутренней торговли, осуществляющий торговую деятельность на территории аэропорта, железнодорожного вокзала, автовокзала, морского порта руководствуется в своей деятельности законом и правилами, за исключением осуществления торговой деятельности в магазинах беспошлинной торговли (Duty Free).

Объект внутренней торговли:

в ходе эксплуатации (использования) отвечает правилам техники безопасности, ветеринарным, санитарно–эпидемиологическим, противопожарным и другим требованиям законодательства РК, установленным для соответствующего торгового объекта.

предназначенный для реализации непродовольственных товаров, при продаже вещей (одежда, обувь) оснащается соответствующими помещениями для примерки таких товаров, а для сложно–технических и других товаров, требующих проверки, создаются условия для ее проведения.

оснащается необходимым торговым инвентарем, оборудованием, в том числе средствами измерений, допущенными к применению в соответствии с требованиями закона "Об обеспечении единства измерений".

Требования к товарам

Обращению на внутреннем рынке республики подлежат товары надлежащего качества, отвечающие требованиям безопасности и соответствующие требованиям законодательства республики в области технического регулирования и документов по стандартизации.

Сведения о качестве товаров подтверждаются следующей информацией:

товарным знаком изготовителя;

страной происхождения товара;

о составе товара;

для продовольственных товаров - пищевой ценностью;

датой изготовления;

сроком хранения и годности;

указанием документа по стандартизации;

иными сведениями в соответствии с документами по стандартизации.

Информация о вышеназванных требованиях к качеству товара должна содержаться на этикетках, ярлыках, наклейках (стикерах), листах-вкладышах, материальных носителях на казахском и русском языках.

Товарные ярлыки (этикетки) со специальными сведениями, маркировки, инструкции к товарам, производимым в Казахстане, должны содержать необходимую информацию на государственном и русском языках.

Товарные ярлыки (этикетки) со специальными сведениями, маркировки, инструкции к товарам зарубежного производства обеспечиваются переводом на государственный и русский языки за счет средств импортирующих организаций.

При оформлении ценника субъект внутренней торговли указывает одну цену за один товар, без каких-либо выделений цвета и перечеркивания.

Предусматривается, то хранение и перевозка товаров должны осуществляться в условиях, обеспечивающих сохранность их качества и соблюдение требований безопасности для потребления, в том числе соблюдение требований к предусмотренным условиям хранения в специально оборудованных помещениях, условиям перевозки в специально предназначенных для этих целей транспортных средствах, и в установленных случаях подтверждать соблюдение таких требований записями в соответствующих документах.

При продаже товаров субъект внутренней торговли доводит до сведения покупателя или должностных лиц, осуществляющих государственный контроль информацию о подтверждении соответствия товаров установленным требованиям и представляет потребителю по его требованию один из следующих документов:



копию Свидетельства о государственной регистрации продукции или выписку с Реестра свидетельств о государственной регистрации;

товарно–сопроводительные документы, оформленные изготовителем или поставщиком (продавцом);

в случае воспроизведения произведений по авторскому (лицензионному) договору – копию договора.

Документы, указанные выше (2 и 3), заверяются подписью и печатью (при ее наличии) изготовителя (поставщика, продавца) с указанием его реквизитов.

При продаже товаров покупателю предоставляется возможность самостоятельно или с помощью продавца ознакомиться с информацией о качестве и безопасности продукции.

Продавец предоставляет возможность покупателю осмотреть предлагаемый товар, провести проверку свойств или демонстрацию его действия, если это не исключено ввиду характера товара.

Покупателю предоставляется возможность проверить качество, комплектность, меру, вес и цену приобретаемых товаров, их удобства, а также получить информацию по безопасному и правильному их использованию.

Продавец в таких случаях предоставляет ему контрольно–измерительные приборы, для самостоятельной проверки указанных характеристик, и при необходимости, способствует направлению их на экспертизу.

Продавец обеспечивает наличие четко оформленных ценников на реализуемые товары с указанием наименования товара, его сорта, цены за вес или единицу товара согласно Национальному каталогу товаров в соответствии со стандартом "Порядок идентификации товаров и услуг и их кодификации".

Товары до их подачи в торговый зал или иное место продажи освобождаются от тары, оберточных и увязочных материалов, металлических клипс.

На этикетках, ярлыках, листках–вкладышах упаковочных материалов и изделий, кроме информации, указанной выше, с учетом видов пищевых продуктов указываются на государственном и русском языках следующие сведения:



наименование пищевой продукции;

состав пищевой продукции;

количество пищевой продукции;

дату изготовления пищевой продукции;

срок годности пищевой продукции;

условия хранения пищевой продукции, которые установлены изготовителем. Примечание: для пищевой продукции, качество и безопасность которой изменяется после вскрытия упаковки, защищавшей продукцию от порчи, указывают также условия хранения после вскрытия упаковки;

наименование и местонахождение изготовителя пищевой продукции или фамилия, имя, отчество (при его наличии) индивидуального предпринимателя и его юридический адрес, а также наименование и место нахождения уполномоченного изготовителем лица, наименование и место нахождения организации–импортера или фамилия, имя, отчество (при его наличии) индивидуального предпринимателя–импортера и его юридический адрес;

рекомендации или ограничения по использованию, в том числе приготовлению пищевой продукции в случае, если ее использование без данных рекомендаций или ограничений затруднено, либо может причинить вред здоровью потребителей, их имуществу, привести к снижению или утрате вкусовых свойств пищевой продукции;

показатели пищевой ценности пищевой продукции;

сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением генно–модифицированных организмов;

единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Евразийского экономического союза.

На расфасованном товаре указываются его наименование, вес, цена за килограмм, стоимость отвеса, дата фасования, срок годности.



Развесные продовольственные товары передаются покупателю в упакованном виде без взимания за упаковку дополнительной платы.

Для упаковки используются материалы, прошедшие процедуру оценки (подтверждении) соответствия.

Цена продовольственных товаров, продаваемых на развес, определяется по весу нетто.

В местах торговли продовольственными товарами допускается продажа сопутствующих непродовольственных товаров, и оказание услуг общественного питания, не приводящие к ухудшению качества и безопасности продовольственных товаров и условий их продажи, установленных санитарно–эпидемиологическими требованиями, стандартами с соблюдением товарного соседства.

При этом продукты и сырье животного происхождения, поступившие на торговые объекты для продажи, подлежат ветеринарно–санитарной экспертизе.

Указывается, что непродовольственные товары надлежащего качества с сохранением товарного вида, потребительских свойств, пломб, ярлыков, документов, подтверждающих факт приобретения товара, возвращенные в течение 14 календарных дней согласно закону "О защите прав потребителей", не относятся к товарам, бывшим в употреблении.

Реализация товаров надлежащего качества по сниженным ценам проводится с предварительным оповещением субъектом внутренней торговли о распродаже товаров через СМИ, вывески и объявления.

Цены на товары и сроки проведения распродажи указываются в предварительном оповещении субъектом внутренней торговли до начала распродажи и действуют на весь период проведения распродажи. Информация о распродаже, включая цены и сроки доводится до покупателей доступным способом в период проведения распродажи.

Субъект внутренней торговли определяет период времени, в течение которого проводится распродажа. При этом он может устанавливать ограничения на количество товаров, которое покупатель может приобрести во время распродажи.

Также субъект внутренней торговли может устанавливать ограничения по времени на покупку товаров во время распродажи.

Как отмечается, на товары, реализуемые на распродаже, распространяются требования о гарантии и возврате в соответствии с законом "О защите прав потребителей".

Уцененный товар, имеющий дефект или устраненный дефект, обозначается на государственном и при необходимости русском языках и указывает на дефекты или устраненные дефекты уцененного товара.



Субъект внутренней торговли производит оценку уцененного товара в зависимости от рыночной стоимости и процента скидки.

Уцененный товар размещается в специально отведенных местах или специально созданных разделах на сайте.

При покупке уцененного товара в договоре указывается дефект или устраненный дефект. На указанный в договоре дефект не распространяется гарантия производителя/продавца.

Подарочные сертификаты (сертификаты на приобретение товаров), реализуемые продавцом на товары или услуги, не имеют ограничения срока действия (действуют бессрочно), за исключением сертификатов, распространяемых продавцом на бесплатной основе.

В случае частичного использовании подарочного сертификата, подарочный сертификат с остатком суммы продолжает свое действие без ограничения срока действия.

Правила также устанавливают:

Особенности регулирования по видам торговых объектов; Торговые объекты, относящие к стационарным; Нестационарные торговые объекты; Оптово-распределительные центры; Крупные торговые объекты; Порядок регулирования по видам внутренней торговли и т.д.

Также МТИ прилагает существующие национальные стандарты по видам продукции и услуг.

Как поясняется, принятие проекта позволит сосредоточить внимание на реализацию стратегических задач, направленных на развитие торговой инфраструктуры, создаст условия для устойчивого и сбалансированного роста современных форматов торговли.

При этом Правила внутренней торговли от 25 мая 2015 года утрачивают силу.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 27 марта.