Нет ущерба, нет и уголовного дела: какие еще планируются поправки в УК и другие кодексы

В Казахстане планируют по минимуму вовлекать граждан в орбиту уголовного процесса. Попросту говоря, не возбуждать уголовное дело в тех случаях, когда можно обойтись другим наказанием. Это одна из задач, которую должно решить принятие поправок в три кодекса: УК, УПК и УИК, пишет Zakon.kz.

Речь, конечно же, об экономических правонарушениях в первую очередь.

В среду, 13 марта, в Мажилисе Парламента РК был принят в первом чтении проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам оптимизации Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов". Итак, какие новеллы в нем касаются предпринимательской сферы?

Будет запрещена регистрации в ЕРДР уголовного дела, если:

специалистом правоохранительного органа не подтвержден ущерб;

имеется гражданско-правовой спор;

без акта налоговой проверки или без досудебного либо судебного обжалования по налоговым правонарушениям.

С той же целью – снизить вовлечение предпринимателей в орбиту уголовного преследования – предлагаются поправки, которые должны разграничить "коммерческие организации" и организованные преступные формирования.

"Причина вменения предпринимателям положений УК РК (по статье 262) по организованной преступности кроется в почти полной идентичности признаков коммерческой организации и преступного сообщества. К примеру, наличие единоличного исполнительного органа (единого руководства), организационной структуры (структурированности), деятельность, направленная на извлечение прибыли (получение финансовой/материальной выгоды), и другое".

Так вот, предлагается установить положения, которые бы ограничивали возможность признания коммерческих организаций преступными формированиями.

В качестве наказания по некоторым статьям УК предлагается внедрить кратные штрафы. Задача законопроекта в том, чтобы обеспечить соразмерность преступного деяния и наказания и сделать это, распространив применение санкций, альтернативных лишению свободы.

Для чего и предлагается внедрить кратные штрафы за совершение ряда уголовных правонарушений. А именно, речь идет о статьях УК:

189 "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества";

197 "Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения";

208 "Неправомерное завладение информацией";

216 "Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров";

218 "Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем" и других.

Все данные меры можно рассматривать как некоторую либерализацию законодательства. Но есть, наоборот, моменты, меняющие статус-кво в сторону ужесточения. Так, например, предлагается вновь криминализировать ранее исключенную статью 215 УК ("Лжепредпринимательство"). Но, подчеркнем, усиление ответственности никоим образом не противоречит задаче по улучшению защиты прав граждан, которой обосновывается любой НПА. Ведь эта защита включает также и защиту прав третьих лиц, которые могут пострадать от противоправных действий.

Или что касается конфискации имущества. Тут в чем проблема? Сейчас лица, получившие имущество вследствие совершения уголовного правонарушения, просто передают его третьим лицам. После чего конфисковать такое имущество не представляется возможным. Поэтому законопроектом и предлагается распространить возможность конфискации на имущество, добытое преступным путем, но не находящееся в собственности осужденного.