Коммерческая организация – не преступное сообщество: в УК и УПК предлагают многочисленные поправки

Запрет на возбуждение уголовных дел по фактам, по которым есть гражданско-правовой спор. Доступ адвокатов к госсекретам. Возможность конфискации имущества, уже отчужденного третьим лицам. Об этих и других новшествах в УК и УПК изданию Zakon.kz рассказал депутат Мажилиса РК Абзал Куспан.

Традиционно чувствительная для казахстанского общества тема – "обвинительный уклон" в судах и вообще некая репрессивность в действиях должностных лиц. Это имеет самые разные проявления: от недостаточной состязательности процесса до криминализации экономических преступлений. Что, очевидно, противоречит конструкту "Справедливое государство", в качестве какового позиционирует себя Казахстан.

Не случайно одним из тезисов предвыборной программы нынешнего главы государства и его Послания народу РК стала именно оптимизация законодательства "с точки зрения исчерпывающего установления истины при минимально необходимом вовлечении граждан в орбиту уголовного процесса".

Для исправления ситуация и воплощения этого тезиса в жизнь депутаты и разработали проект закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам оптимизации Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов". 13 марта документ предполагается вынести на рассмотрение пленарного заседания Мажилиса Парламента РК в первом чтении. Изданию Zakon.kz законопроект прокомментировал депутат Мажилиса и руководитель рабочей группы Абзал Куспан.

Минимизировать вовлечение граждан в орбиту уголовного преследования

Каким законопроектом предлагаются изменения относительно дел, связанных с экономическими и налоговыми спорами? Ожидается ли либерализация наказаний (альтернативные виды наказаний и т. д.)?

Речь не о либерализации. Одним из направлений законопроекта является рационализация порядка назначения, освобождения и исполнения уголовных наказаний. В рамках этого, наоборот, предлагается даже усиление ответственности за определенные правонарушения (принцип "нулевой терпимости").

Например, это касается ответственности даже за покушение на уголовные проступки. Сейчас "злоумышленники" избегают ответственности в случаях, если правонарушения небольшой тяжести не удалось довести до конца.

Также пересматриваются некоторые действующие виды наказаний. Предлагается, например, скорректировать понятие "арест", исключив из него указание на обязательное отбывание этого вида наказания в условиях "строгой изоляции", то есть в одиночных камерах. Как это требуется сейчас. Почему?

Дело в том, что исполнять данное наказание предполагалось в специальных приемниках, однако строительство данных сооружений не раз продлевалось, в связи с чем осуществлять арест было проблематично. И профилактическая функция ареста как института уголовных проступков не исполнялась надлежащим образом.

Или что касается конфискации имущества. Тут в чем проблема? Сейчас лица, получившие имущество вследствие совершения уголовного правонарушения, просто передают его третьим лицам. После чего конфисковать такое имущество не представляется возможным. Поэтому законопроектом и предлагается распространить возможность конфискации на имущество, добытое преступным путем, но не находящееся в собственности осужденного.

Таких моментов много. Они же касаются и предпринимательской сферы. Так, например, предлагается вновь криминализировать ранее исключенную статью 215 УК ("Лжепредпринимательство"). Усиление ответственности никоим образом не противоречит задаче по улучшению защиты прав граждан, которой обосновывается любой НПА. Ведь эта защита включает также и защиту прав третьих лиц, которые могут пострадать от противоправных действий.

Однако в законопроекте действительно предлагаются механизмы, позволяющие не то чтобы либерализовать законодательство, но исключить необоснованное вовлечение граждан в орбиту уголовного преследования.

А именно, будет запрещена регистрации в ЕРДР уголовного дела, если:

специалистом правоохранительного органа не подтвержден ущерб; имеется гражданско-правовой спор; без акта налоговой проверки или без досудебного либо судебного обжалования по налоговым правонарушениям.

С той же целью – снизить вовлечение предпринимателей в орбиту уголовного преследования – предлагаются поправки, которые должны разграничить "коммерческие организации" от организованных преступных формирований.

"Причина вменения предпринимателям положений УК РК (по статье 262) по организованной преступности кроется в почти полной идентичности признаков коммерческой организации и преступного сообщества. К примеру, наличие единоличного исполнительного органа (единого руководства), организационной структуры (структурированности), деятельность, направленная на извлечение прибыли (получение финансовой/материальной выгоды) и другое".

Так вот, предлагается установить положения, которые бы ограничивали возможность признания коммерческих организаций преступными формированиями.

Альтернативы лишению свободы

В информационной справке к проекту закона говорится о предлагаемом запрете назначать лишение свободы лицу, впервые совершившему уголовное правонарушение. В тех, конечно, случаях, если оно не связано с причинением вреда здоровью и причинением смерти, лицо добровольно возместило имущественный вред, загладило моральный и иной вред. Прокомментируйте, пожалуйста.

Прямого запрета не предусматривается. Действующее законодательство уже предписывает судам при выборе вида наказания в зависимости от всех обстоятельств дела и личности подсудимого рассматривать возможность назначения альтернативного лишению свободы наказания и наименее строгого из них.

Кстати, здесь же уместно сказать и о другом предлагаемом новшестве. Речь о том, чтобы предоставить возможность заключать процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины по некоторым видам особо тяжких преступлений, не связанных с гибелью людей.

Кратные штрафы

В качестве наказания по некоторым статьям УК предлагается внедрить кратные штрафы. В чем суть?

Это как раз тот вопрос, который поднимался ранее – об альтернативных видах наказания. Если сформулировать более четко, то задача законопроекта в том, чтобы обеспечить соразмерность преступного деяния и наказания и сделать это, распространив применение санкций, альтернативных лишению свободы.

Для чего и предлагается внедрить кратные штрафы за совершение ряда уголовных правонарушений. А именно, речь идет о статьях УК:

189 "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества";

197 "Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения";

208 "Неправомерное завладение информацией";

216 "Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров";

218 "Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем" и других.

Параллельное финансовое расследование

Насколько велика вероятность, что будет внедрено так называемое ПФР – параллельное финансовое расследование – для возврата незаконно приобретенных активов. Вообще, в чем идея?

Внедрение параллельного финансового расследования (ПФР) необходимо для дальнейшей реализации Закона РК "О возврате государству незаконно приобретенных активов". Впрочем, пока по данным поправкам нет единой консолидированной позиции правоохранительных и специальных органов. В частности, КНБ и МВД не поддерживают эти поправки.

ПФР представляет собой комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств о легализации и неправомерном владении имуществом, добытым в результате совершенного преступления.

ПФР предлагается внедрить в два этапа. На первом этапе закрепить в УПК понятие ПФР, прописать обязанность должностных лиц следственных органов, дознания и прокуратуры по осуществлению и контролю ПФР.

На втором этапе включить в УПК отдельную главу по ПФР, в которой подробно будет излагаться порядок, пределы, основания начала, сроки проведения ПФР.

Но, повторимся, пока "возможность внедрения ПФР прорабатывается".

Прежде чем в камеру – сняли на "камеру"

В законопроекте расширяется возможность и даже обязательность применения аудио- и видеофиксации в уголовном процессе на всех стадиях. Не могли бы рассказать подробнее, в чем цель. Какие еще ждут судопроизводство изменения в плане модернизации и цифровизации?

Этому посвящен целый комплекс новелл. Это и опция вести уголовное дело в электронном формате по умолчанию, с правом обжалования такого решения. И возможность дистанционной очной ставки. И опция объединить все процессуальные решения/действия в один протокол обвинения. И многое другое.

А еще предлагается разрешить производство досудебного расследования по месту нахождения потерпевшего – в случае с преступлениями в интернете.

Зачастую обязательное использование записывающих устройств – это еще и дополнительная защита прав граждан. Например, требование видеофиксации при доставлении и приводе лица.

Не секрет, что сложилась "порочная" практика, существенно ущемляющая права доставляемых и подвергнутых приводу граждан в здания органов уголовного преследования. Иногда первые три часа оказываются недостаточными для принятия решения, тогда лицо формально выводят за пределы пропускного пункта и оформляют новый пропуск на следующие три часа.

Таким образом, возможно "перезаписывание" лица до нескольких раз. Чтобы исключить это, и предлагается данная новелла.

Или такое вот нарушение принципа презумпции невиновности. Порой лица, оказавшиеся в орбите уголовного преследования, а также их близкие, сталкиваются с общественным порицанием после освещения информации в СМИ. Причем для этого достаточным является признание лица подозреваемым.

Необходимо пересмотреть механизмы защиты лиц путем введения ограничения на публикацию в СМИ персональных данных участников уголовного процесса.

Или еще один момент. В 2015 году с исключением института дополнительного расследования в РК введена практика возврата судом дела прокурору для устранения существенных нарушений норм уголовно-процессуального закона. Фактически, суд возвращает дело прокурору для исправления ошибок и повторного его направления в суд.

Таким образом, суд оказывает содействие в осуществлении уголовного преследования, что, разумеется, существенно ущемляет право на защиту.

Предлагается исключить практику направления дела судом прокурору. В случае принятия к рассмотрению дела судом с существенными нарушениями норм уголовно-процессуального законодательства оно должно быть рассмотрено судом по существу.

Повторюсь, предлагаемых новелл множество. Правда, число их сократилось по сравнению с первоначальной цифрой. Изначально насчитывалось 312 позиций, из них принято – 115, на доработке – 70, не принято – 62, открытые – 65. 196 поправок находятся на заключении правительства.

Акт защиты и другие новые возможности адвоката

В законопроекте предлагается увеличить состязательность процесса за счет придания дополнительных возможностей защитнику. Каких именно?

Список получается немаленький и красноречивый, даже если позиции просто перечислить:

предоставить адвокатам право вносить в суд документ, противоположный обвинительному акту, – акт защиты;

предоставить адвокатам право публиковать в средствах массовой информации опровержение на публикацию органов уголовного преследования в отношении подзащитного, не разглашая данные досудебного расследования;

предоставить адвокатам доступ к госсекретам на основании подписки о неразглашении;

предоставить адвокатам право ознакомления с материалами оперативно-розыскной деятельности (ОРД), контрразведывательной деятельности(КРД), негласными следственными действиями (НСД) при направлении их на экспертизу;

предоставить адвокатам право назначения экспертизы по всем объектам (сейчас возможно только в случае отсутствия необходимости в истребовании объектов исследования от органа, ведущего уголовный процесс);

установить возможность адвокатов напрямую задавать вопросы эксперту без ходатайства перед следователем;

исключить возможность суда назначать процессуальные действия по собственной инициативе, сохранив возможность ходатайства таких действий перед судом сторонами.

Каждая позиция обоснована. Например, зачем предлагается предоставлять адвокатам право вносить в суд документ, противоположный обвинительному акту, – акт защиты?

Дело в том, что сейчас обвинительный акт "заходит" в суд с материалами уголовного дела. Это способствует формированию у судей "обвинительного уклона". Что и намерены исправить. При этом акт защиты, отображающий основные доказательства и опровержения стороны защиты, является правом адвоката, а не обязанностью, и не ограничивает адвоката в заявлении ходатайств в ходе главного судебного разбирательства.

Что касается доступа к госсекретам, то это не прихоть. В настоящее время в связи с отсутствием обособленной процедуры оформления допуска адвоката на участие в деле, которому присвоен гриф секретности, либо ознакомление с материалами, содержащими государственные секреты, адвокат вынужден получать допуск в общем порядке, что затягивает процесс.

Разумеется, доступ к госсекретам предполагает принятие обязательств об их неразглашении.

Следующий пункт: учитывая доказательственное значение результатов судебной экспертизы, необходимо предоставление и другой возможности. А именно, при инициировании адвокатом производства экспертизы по своему запросу исключить из закона условие о возможности реализации данного права только в случае отсутствия необходимости истребовать объекты исследования от органа, ведущего уголовный процесс (c предоставлением возможности получения экспертом необходимых объектов в соответствующем органе).

Дело в том, что такое требование нивелирует возможность обеспечения альтернативной доказательственной базы для защиты подзащитного.

Кроме того, в настоящее время адвокат ходатайствует перед следователем, чтобы поставить перед экспертом вопросы. При этом следователь может отклонить такое ходатайство.

Такое отсутствие возможности ознакомления с материалами оперативно-розыскной деятельности, контрразведовательной деятельности и негласными следственными действиями ставит адвоката в заранее "проигрышное" положение.