Новые учебники разработаны в Казахстане для школ и детсадов

Министр просвещения приказом от 11 марта 2024 года внес изменения в перечень учебников для организаций среднего образования, учебно-методических комплексов для дошкольных организаций, организаций среднего образования, в том числе в электронной форме, сообщает Zakon.kz.

В частности, Перечень учебников для организаций среднего образования, учебно-методических комплексов для дошкольных организаций, организаций среднего образования, в том числе в электронной форме, изложен в новой редакции.

В перечень вошли

Учебники для организаций среднего образования 1-11 классов с казахским языком обучения; в 10 и 11 классах идет разделение на общественно-гуманитарное направление и естественно-математическое направление.

Учебники для организаций среднего образования 1-11 классов с русским языком обучения; в 10 и 11 классах идет разделение на общественно-гуманитарное направление и естественно-математическое направление.



Абайтану (Абаеведение). 5-11 классы с казахским языком обучения.

Краеведение, с русским языком обучения, 5-7 классы.

Учебники на английском языке с казахским и русским языками обучения, 7-11 классы.

Учебники по немецкому языку, 1-8 классы.

Учебники по французскому языку, 1-7 классы

Учебники по английскому языку, 1-11 классы, в том числе в 11-м классе с общественно-гуманитарном направлением и естественно-математическим направлением.

Учебники для школ с уйгурским языком обучения, 1-11 классы.

Учебники для школ с узбекским языком обучения, 1-11 классы.

Учебники для школ с таджикским языком обучения, 1-11 классы.

Электронные учебники для всех школ и классов.

В список вошли новые электронные учебники от 2024 года, в частности:

История Казахстана;

Художественный труд (для мальчиков и девочек отдельно);

Русский язык;

Русская литература;

Қазақ тілі мен әдебиеті;

Алгебра;

Геометрия;

Информатика;

Физика;

Physics Grade 9, Билингвальный электронный учебник;

Химия;

Биология;

Chemistry Grade 9;

Biology Grade 9;

География Казахстана;

История Казахстана (с 1946 года по настоящее время);

Всемирная история и т. д.

Кроме того, в перечень вошли новые учебники:

на английском языке по разным предметам для школ с казахским и русским языком обучения;

на английском языке по разным предметам для школ с казахским, русским, уйгурским, узбекским языками обучения.

Также разработаны новые учебники:

для предшкольной группы / предшкольного класса (дети 5 лет) на казахском языке обучения;

для группы раннего возраста (дети 1, 2 лет) с русским языком обучения;

для группы среднего возраста (3 года) с русским языком обучения;

для группы старшего возраста (4 года) с русским языком обучения;

для предшкольной группы / предшкольного класса (дети 5 лет) с русским языком обучения;

учебники для детей 2-5 лет с казахским и русским языками обучения и т. д.

Приказ вводится с 26 марта 2024 года.