Новые учебники разработаны в Казахстане для школ и детсадов
Фото: Zakon.kz
Министр просвещения приказом от 11 марта 2024 года внес изменения в перечень учебников для организаций среднего образования, учебно-методических комплексов для дошкольных организаций, организаций среднего образования, в том числе в электронной форме, сообщает Zakon.kz.
В частности, Перечень учебников для организаций среднего образования, учебно-методических комплексов для дошкольных организаций, организаций среднего образования, в том числе в электронной форме, изложен в новой редакции.
В перечень вошли
- Учебники для организаций среднего образования 1-11 классов с казахским языком обучения; в 10 и 11 классах идет разделение на общественно-гуманитарное направление и естественно-математическое направление.
- Учебники для организаций среднего образования 1-11 классов с русским языком обучения; в 10 и 11 классах идет разделение на общественно-гуманитарное направление и естественно-математическое направление.
- Абайтану (Абаеведение). 5-11 классы с казахским языком обучения.
- Краеведение, с русским языком обучения, 5-7 классы.
- Учебники на английском языке с казахским и русским языками обучения, 7-11 классы.
- Учебники по немецкому языку, 1-8 классы.
- Учебники по французскому языку, 1-7 классы
- Учебники по английскому языку, 1-11 классы, в том числе в 11-м классе с общественно-гуманитарном направлением и естественно-математическим направлением.
- Учебники для школ с уйгурским языком обучения, 1-11 классы.
- Учебники для школ с узбекским языком обучения, 1-11 классы.
- Учебники для школ с таджикским языком обучения, 1-11 классы.
- Электронные учебники для всех школ и классов.
В список вошли новые электронные учебники от 2024 года, в частности:
- История Казахстана;
- Художественный труд (для мальчиков и девочек отдельно);
- Русский язык;
- Русская литература;
- Қазақ тілі мен әдебиеті;
- Алгебра;
- Геометрия;
- Информатика;
- Физика;
- Physics Grade 9, Билингвальный электронный учебник;
- Химия;
- Биология;
- Chemistry Grade 9;
- Biology Grade 9;
- География Казахстана;
- История Казахстана (с 1946 года по настоящее время);
- Всемирная история и т. д.
Кроме того, в перечень вошли новые учебники:
- на английском языке по разным предметам для школ с казахским и русским языком обучения;
- на английском языке по разным предметам для школ с казахским, русским, уйгурским, узбекским языками обучения.
Также разработаны новые учебники:
- для предшкольной группы / предшкольного класса (дети 5 лет) на казахском языке обучения;
- для группы раннего возраста (дети 1, 2 лет) с русским языком обучения;
- для группы среднего возраста (3 года) с русским языком обучения;
- для группы старшего возраста (4 года) с русским языком обучения;
- для предшкольной группы / предшкольного класса (дети 5 лет) с русским языком обучения;
- учебники для детей 2-5 лет с казахским и русским языками обучения и т. д.
Приказ вводится с 26 марта 2024 года.
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