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Новые учебники разработаны в Казахстане для школ и детсадов

В Казахстане разработали новые учебники для школ и детсадов, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2024 11:05 Фото: Zakon.kz
Министр просвещения приказом от 11 марта 2024 года внес изменения в перечень учебников для организаций среднего образования, учебно-методических комплексов для дошкольных организаций, организаций среднего образования, в том числе в электронной форме, сообщает Zakon.kz.

В частности, Перечень учебников для организаций среднего образования, учебно-методических комплексов для дошкольных организаций, организаций среднего образования, в том числе в электронной форме, изложен в новой редакции.

В перечень вошли

  • Учебники для организаций среднего образования 1-11 классов с казахским языком обучения; в 10 и 11 классах идет разделение на общественно-гуманитарное направление и естественно-математическое направление.
  • Учебники для организаций среднего образования 1-11 классов с русским языком обучения; в 10 и 11 классах идет разделение на общественно-гуманитарное направление и естественно-математическое направление.
  • Абайтану (Абаеведение). 5-11 классы с казахским языком обучения.
  • Краеведение, с русским языком обучения, 5-7 классы.
  • Учебники на английском языке с казахским и русским языками обучения, 7-11 классы.
  • Учебники по немецкому языку, 1-8 классы.
  • Учебники по французскому языку, 1-7 классы
  • Учебники по английскому языку, 1-11 классы, в том числе в 11-м классе с общественно-гуманитарном направлением и естественно-математическим направлением.
  • Учебники для школ с уйгурским языком обучения, 1-11 классы.
  • Учебники для школ с узбекским языком обучения, 1-11 классы.
  • Учебники для школ с таджикским языком обучения, 1-11 классы.
  • Электронные учебники для всех школ и классов. 

В список вошли новые электронные учебники от 2024 года, в частности:

  • История Казахстана;
  • Художественный труд (для мальчиков и девочек отдельно);
  • Русский язык;
  • Русская литература;
  • Қазақ тілі мен әдебиеті;
  • Алгебра;
  • Геометрия;
  • Информатика;
  • Физика;
  • Physics Grade 9, Билингвальный электронный учебник;
  • Химия;
  • Биология;
  • Chemistry Grade 9;
  • Biology Grade 9;
  • География Казахстана;
  • История Казахстана (с 1946 года по настоящее время);
  • Всемирная история и т. д. 

Кроме того, в перечень вошли новые учебники:

  • на английском языке по разным предметам для школ с казахским и русским языком обучения;
  • на английском языке по разным предметам для школ с казахским, русским, уйгурским, узбекским языками обучения.

Также разработаны новые учебники:

  • для предшкольной группы / предшкольного класса (дети 5 лет) на казахском языке обучения;
  • для группы раннего возраста (дети 1, 2 лет) с русским языком обучения;
  • для группы среднего возраста (3 года) с русским языком обучения;
  • для группы старшего возраста (4 года) с русским языком обучения;
  • для предшкольной группы / предшкольного класса (дети 5 лет) с русским языком обучения;
  • учебники для детей 2-5 лет с казахским и русским языками обучения и т. д. 

Приказ вводится с 26 марта 2024 года.

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