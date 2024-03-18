В Казахстане утвердили квоты на наркотические и псхотропные вещества для медицинских и научных целей

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Правительство Казахстана приняло постановление от 13 марта 2024 года "Об утверждении государственной квоты Республики Казахстан на наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры на 2024 год", сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждены: расчет потребности наркотических средств для юридических лиц на 2024 год;

расчет потребности психотропных веществ для юридических лиц на 2024 год;

расчет потребности прекурсоров для юридических лиц на 2024 год. В список наркотических средств, используемых для медицинских, научно-исследовательских, учебных, а также производственных целей, вошли: ацетилдигидрокодеин;

героин;

кодеин;



кокаин;

метадон;



морфин;

оксикодон;

омнопон;

тебаин;

тримеперидин;

фентанил. В список психотропных веществ, используемых для аналогичных целей, вошли 24 наименования, в том числе: альпразолам;

амфетамин;

барбитал;

бупренорфин;

делоразепам;

диазепам;

кетамин;

клоназепам;

метамфетамин;

нитразепам;

пировалерон;

трамадол;

феназепам;

фенобарбитал и др. В список прекурсоров для медицинских и научных целей вошли: ангидрид уксусной кислоты;

ацетон;

метилэтилкетон;

перманганат калия;

серная кислота;

соляная кислота;

толуол;

фенилуксусная кислота;

эргометрин;

этиловый спирт;

эфедрин;

уксусная кислота. Посмотреть квоты на указанные вещества можно в документе. Постановление вводится со дня подписания. Читайте также В Казахстане разработаны новые правила для получения разрешения на автомобильные перевозки

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