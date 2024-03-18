В Казахстане утвердили квоты на наркотические и псхотропные вещества для медицинских и научных целей
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Правительство Казахстана приняло постановление от 13 марта 2024 года "Об утверждении государственной квоты Республики Казахстан на наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры на 2024 год", сообщает Zakon.kz.
В частности, утверждены:
- расчет потребности наркотических средств для юридических лиц на 2024 год;
- расчет потребности психотропных веществ для юридических лиц на 2024 год;
- расчет потребности прекурсоров для юридических лиц на 2024 год.
В список наркотических средств, используемых для медицинских, научно-исследовательских, учебных, а также производственных целей, вошли:
- ацетилдигидрокодеин;
- героин;
- кодеин;
- кокаин;
- метадон;
- морфин;
- оксикодон;
- омнопон;
- тебаин;
- тримеперидин;
- фентанил.
В список психотропных веществ, используемых для аналогичных целей, вошли 24 наименования, в том числе:
- альпразолам;
- амфетамин;
- барбитал;
- бупренорфин;
- делоразепам;
- диазепам;
- кетамин;
- клоназепам;
- метамфетамин;
- нитразепам;
- пировалерон;
- трамадол;
- феназепам;
- фенобарбитал и др.
В список прекурсоров для медицинских и научных целей вошли:
- ангидрид уксусной кислоты;
- ацетон;
- метилэтилкетон;
- перманганат калия;
- серная кислота;
- соляная кислота;
- толуол;
- фенилуксусная кислота;
- эргометрин;
- этиловый спирт;
- эфедрин;
- уксусная кислота.
Посмотреть квоты на указанные вещества можно в документе.
Постановление вводится со дня подписания.
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