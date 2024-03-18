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В Казахстане утвердили квоты на наркотические и псхотропные вещества для медицинских и научных целей

В Казахстане утвердили квоты на использование наркотиков и психотропных веществ в научных целях, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2024 12:49 Фото: unsplash
Правительство Казахстана приняло постановление от 13 марта 2024 года "Об утверждении государственной квоты Республики Казахстан на наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры на 2024 год", сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждены:

  • расчет потребности наркотических средств для юридических лиц на 2024 год;
  • расчет потребности психотропных веществ для юридических лиц на 2024 год;
  • расчет потребности прекурсоров для юридических лиц на 2024 год.  

В список наркотических средств, используемых для медицинских, научно-исследовательских,  учебных, а также производственных целей, вошли:

  • ацетилдигидрокодеин;
  • героин;
  • кодеин;
  • кокаин;
  • метадон;
  • морфин;
  • оксикодон;
  • омнопон;
  • тебаин;
  • тримеперидин;
  • фентанил.  

В список психотропных веществ, используемых для аналогичных целей, вошли 24 наименования, в том числе:

  • альпразолам;
  • амфетамин;
  • барбитал;
  • бупренорфин;
  • делоразепам;
  • диазепам;
  • кетамин;
  • клоназепам;
  • метамфетамин;
  • нитразепам;
  • пировалерон;
  • трамадол;
  • феназепам;
  • фенобарбитал и др. 

В список прекурсоров для медицинских и научных целей вошли:

  • ангидрид уксусной кислоты;
  • ацетон;
  • метилэтилкетон;
  • перманганат калия;
  • серная кислота;
  • соляная кислота;
  • толуол;
  • фенилуксусная кислота;
  • эргометрин;
  • этиловый спирт;
  • эфедрин;
  • уксусная кислота. 

Посмотреть квоты на указанные вещества можно в документе.

Постановление вводится со дня подписания.

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