Правительство утвердило квоты на наркотические и психотропные вещества на 2026 год
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Правительство приняло постановление от 15 июня 2026 года об утверждении государственной квоты Республики Казахстан на наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры на 2026 год, сообщает Zakon.kz.
Документом утверждены:
- расчет потребности наркотических средств для юридических лиц на 2026 год;
- расчет потребности психотропных веществ для юридических лиц на 2026 год;
- расчет потребности прекурсоров для юридических лиц на 2026 год.
Расчеты утверждены для медицинских, научно-исследовательских и учебных целей, а также производственных целей.
Так, в число наркотических средств вошли: героин, кодеин, метадон, морфин, кокаин, барбитал и др. По сравнению с прошлым годом перечень расширен с 24 до 30 наркотических средств.
Перечень психотропных веществ расширен с 51 до 87 наименований и включает, в частности: амфетамин, барбитал, бупренорфин, диазепам, клоназепам, оксазепам, нозепам, фенобарбитал и др.
Среди прекурсоров 14 веществ: ангидрид уксусной кислоты, ацетон, соляная кислота, серная кислота, толуол, эфедрин и др. В перечень добавили тетрагидрофуран.
Постановление введено в действие с 15 июня.
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