Правительство утвердило квоты на наркотические и психотропные вещества на 2026 год

Правительство приняло постановление от 15 июня 2026 года об утверждении государственной квоты Республики Казахстан на наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры на 2026 год, сообщает Zakon.kz.

Документом утверждены:

расчет потребности наркотических средств для юридических лиц на 2026 год;

расчет потребности психотропных веществ для юридических лиц на 2026 год;

расчет потребности прекурсоров для юридических лиц на 2026 год.

Расчеты утверждены для медицинских, научно-исследовательских и учебных целей, а также производственных целей.

Так, в число наркотических средств вошли: героин, кодеин, метадон, морфин, кокаин, барбитал и др. По сравнению с прошлым годом перечень расширен с 24 до 30 наркотических средств.

Перечень психотропных веществ расширен с 51 до 87 наименований и включает, в частности: амфетамин, барбитал, бупренорфин, диазепам, клоназепам, оксазепам, нозепам, фенобарбитал и др.

Среди прекурсоров 14 веществ: ангидрид уксусной кислоты, ацетон, соляная кислота, серная кислота, толуол, эфедрин и др. В перечень добавили тетрагидрофуран.

Постановление введено в действие с 15 июня.