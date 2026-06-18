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Право

Правительство утвердило квоты на наркотические и психотропные вещества на 2026 год

лабораторные исследования, наркотики, психотропные вещества, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 10:17 Фото: unsplash
Правительство приняло постановление от 15 июня 2026 года об утверждении государственной квоты Республики Казахстан на наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры на 2026 год, сообщает Zakon.kz.

Документом утверждены:

  • расчет потребности наркотических средств для юридических лиц на 2026 год;
  • расчет потребности психотропных веществ для юридических лиц на 2026 год;
  • расчет потребности прекурсоров для юридических лиц на 2026 год.

Расчеты утверждены для медицинских, научно-исследовательских и учебных целей, а также производственных целей.

Так, в число наркотических средств вошли: героин, кодеин, метадон, морфин, кокаин, барбитал и др. По сравнению с прошлым годом перечень расширен с 24 до 30 наркотических средств.

Перечень психотропных веществ расширен с 51 до 87 наименований и включает, в частности: амфетамин, барбитал, бупренорфин, диазепам, клоназепам, оксазепам, нозепам, фенобарбитал и др.

Среди прекурсоров 14 веществ: ангидрид уксусной кислоты, ацетон, соляная кислота, серная кислота, толуол, эфедрин и др. В перечень добавили тетрагидрофуран.

Постановление введено в действие с 15 июня.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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