Изменились правила поступления в Академию правосудия

Председатель Высшего судебного совета РК распоряжением от 30 мая 2025 года внес изменения в Правила приема на обучение в Академию правосудия при Высшем судебном совете Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В правила добавлена новая норма, в которой сказано:

"Количество мест, выделенных в рамках государственного образовательного заказа, распределяется на научно-педагогическое и профильное направления магистратуры ректором Академии по согласованию с Председателем Высшего Судебного Совета РК".

Прием в магистратуру по направлению подготовки кадров "7М042 – Право" осуществляется по:

научно-педагогическому направлению со сроком обучения два года ;

направлению со сроком обучения ; профильному направлению со сроком обучения один год.

Напомним, ранее на обучение в магистратуру Академии правосудия принимали только по направлению подготовки кадров "7М042 – Право" со сроком обучения один год.

Уточнено, что лица, поступающие в магистратуру, должны достичь на момент окончания приема документов возраста:

двадцати восьми лет – по научно-педагогическому направлению,

двадцати девяти лет – по профильному направлению.

В случае обращения нарочно услугополучатель представляет услугодателю заявление.

К заявлению следует приложить следующие документы:

документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации личности);

документ о высшем образовании либо электронный документ из сервиса цифровых документов (вместе с приложением к документу);

направление с места работы, подписанное руководителем – для лиц, являющихся государственными служащими;

справку с места работы с указанием стажа работы по юридической профессии – для лиц, являющихся государственными служащими; документ, подтверждающий трудовую деятельность по юридической профессии в соответствии с трудовым законодательством РК – для лиц, поступающих по региональной квоте и лиц, не являющихся государственными служащими;

медицинскую справку формы 075/У;

международный сертификат, подтверждающий владение иностранным языком (при наличии) – для лиц, поступающих в магистратуру по научно-педагогическому направлению.

Документы об образовании, выданные зарубежными организациями образования, должны быть признаны в порядке, установленном законодательством РК. Документы на иностранном языке представляются вместе с нотариально заверенным переводом на государственный или русский язык.

В случае обращения через портал в "личном кабинете" услугополучатель предоставляет:

электронное заявление, удостоверенное ЭЦП услугополучателя;

электронную копию документа о высшем образовании (вместе с приложением к документу);

электронную копию направления – для лиц, являющихся государственными служащими;

электронную копию справки с места работы с указанием стажа работы по юридической профессии – для лиц, являющихся государственными служащими; электронную копию документа, подтверждающего трудовую деятельность по юридической профессии в соответствии с трудовым законодательством – для лиц, не являющихся государственными служащими;

электронную копию медицинской справки формы 075/У;

электронную копию международного сертификата, подтверждающего владение иностранным языком (при наличии) – для лиц, поступающих в магистратуру по научно-педагогическому направлению.

Документы, подаваемые в электронном виде, удостоверяются ЭЦП в соответствии с законодательством РК.

Сведения о документах, удостоверяющих личность услугополучателя, услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

Услугодатели получают цифровые документы из сервиса цифровых документов через реализованную интеграцию при условии согласия владельца документа, предоставленного посредством зарегистрированного на веб-портале "электронного правительства" абонентского номера сотовой связи пользователя путем передачи одноразового пароля или путем отправления короткого текстового сообщения в качестве ответа на уведомление веб-портала "электронного правительства.

Вступительный экзамен по специальности включает три этапа:

комплексное тестирование, проводимое с учетом специфики научно-педагогического и профильного направлений магистратуры на базе Национального центра тестирования Министерства науки и высшего образования РК (НЦТ МНВО РК).

Лица, поступающие в научно-педагогическую магистратуру, сдают комплексное тестирование, включающее тест по иностранному языку (по выбору английский, немецкий, французский), тест по профилю групп образовательных программ, тест на определение готовности к обучению.

Лица, поступающие в профильную магистратуру, сдают комплексное тестирование, включающее тест по профилю групп образовательных программ.

решение кейса (ситуационной задачи).

Экзаменационный билет содержит ситуационные задачи по гражданскому и гражданскому процессуальному праву, уголовному и уголовно-процессуальному праву, административному процедурно-процессуальному праву, а также административно-деликтному праву и процессу;

написание эссе.

Правила дополнены новым пунктом, в соответствии с которым лица, поступающие в научно-педагогическую магистратуру, по желанию освобождаются от блока иностранного языка при наличии международного сертификата, подтверждающего владение иностранным языком в соответствии с общеевропейскими компетенциями (стандартами) владения иностранным языком:

английский язык: IELTS Academic (International English Language Testing System Academic), пороговый балл – не менее 6;

TOEFL IBT (Test of English as a Foreign Language Internet-based test), пороговый балл – не менее 60;

немецкий язык: Deutsche Sprachpruеfung fuеr den Hochschulzugang (DSH, Niveau B2/уровень B2), TestDaF-Prufung (Niveau B2/уровень B2);

французский язык: TFI (Test de Franзais International™), DELF (Diplome d’Etudes en Langue franзaise), DALF (Diplome Approfondi de Langue franзaise), TCF (Test de connaissance du franзais) – не менее уровня B2.

Подлинность и срок действия представляемых сертификатов проверяются приемной комиссией.

Также говорится, что для лиц, поступающих в рамках государственного образовательного заказа в магистратуру научно-педагогического и профильного направлений, зачисление в число магистрантов осуществляется на конкурсной основе по сумме баллов трех этапов вступительного экзамена по специальности раздельно: по региональной квоте и в общем порядке.

В случае наличия вакантных мест, образовавшихся по итогам конкурса по региональной квоте, данные места перераспределяются на конкурсной основе в общем порядке в рамках соответствующего направления магистратуры.

Помимо этого вносятся поправки в некоторые пункты договора на оказание образовательных услуг в рамках государственного образовательного заказа по программе послевузовского образования для лиц, являющихся государственными служащими.

Распоряжение введено в действие с 30 мая 2025 года.