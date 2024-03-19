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Законодательство РК

Лиц без гражданства допустят к государственным секретам Казахстана

Правила допуска иностранцев к государственным секретам изменили в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 11:17 Фото: pexels
Постановлением правительства от 14 марта 2024 года обновлены Правила допуска иностранцев к государственным секретам Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Теперь правила регламентируют допуск к государственным секретам не только иностранцев, но и лиц без гражданства. Соответствующее нововведение отражено в заголовке документа.

Иностранцы и лица без гражданства к государственным секретам Казахстана допускаются только в рамках реализации международных договоров РК с соблюдением требований, предусмотренных Правилами передачи государственных секретов и их носителей иностранным государствам и (или) международным организациям.

Чтобы иностранца допустили к государственным секретам РК, уполномоченный орган иностранного государства, определенный в международном договоре, в установленном законодательством порядке направляет ходатайство руководителю государственного органа, в котором будет произведен допуск иностранцев к государственным секретам Казахстана.

К ходатайству прилагается свидетельство, подтверждающее полномочия иностранца и содержащее данные о том, что он имеет право допуска к секретным сведениям своего государства соответствующего уровня секретности.

Лица без гражданства обращаются для получения допуска к государственным секретам РК в государственный орган, в котором требуется получение допуска к государственным секретам РК.

Руководитель государственного органа или организации, где будет осуществлен допуск иностранцев и лиц без гражданства к государственным секретам, согласовывает в течение 20 рабочих дней с органами национальной безопасности РК возможность и целесообразность допуска конкретных иностранцев и лиц без гражданства к государственным секретам.

В случае отказа в согласовании допуска конкретных иностранцев и лиц без гражданства к государственным секретам руководитель госоргана направляет уполномоченному органу иностранного государства уведомление о представлении кандидатур других лиц на допуск к государственным секретам Казахстана. Аналогичное уведомление об отказе в допуске направляется лицу без гражданства.

Если же кандидатура согласована, руководитель казахстанского госоргана или организации издает приказ о допуске иностранцев и лиц без гражданства к государственным секретам. Взаимные обязательства администрации, а также иностранцев и лиц без гражданства отражаются в договоре о допуске к государственным секретам.

В приказе указывают, на какой срок, для выполнения каких работ предоставляется допуск, с какими конкретно сведениями должен ознакомиться иностранный гражданин и лицо без гражданства, а также максимальный гриф секретности сведений, с которыми разрешено ознакомление.

На основании указанного приказа о допуске сотрудник подразделения по защите государственных секретов или сотрудник, ответственный за работу с государственными секретами, государственного органа или организации, инструктирует иностранного гражданина и лицо без гражданства по соблюдению требований режима секретности.

После проведения инструктажа иностранец и лицо без гражданства дают письменное обязательство о неразглашении государственных секретов РК, к которым они будут иметь доступ.

Письменное обязательство хранится в подразделении по защите государственных секретов государственного органа или организации РК не менее пяти лет после прекращения работы иностранцев и лиц без гражданства с государственными секретами РК.

Информация о фактическом допуске иностранцев и лиц без гражданства в каждом конкретном случае в течение 20 рабочих дней с момента допуска направляется в органы национальной безопасности РК.

Постановление вводится в действие с 29 марта 2024 года.

Мы сообщали, что в Казахстане утвердили правила передачи государственных секретов иностранным государствам и международным организациям.

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