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Законодательство РК

Расширен штат Аппарата правительства Казахстана

Аппарат Правительства РК, Правительство РК, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 13:52 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Правительство приняло постановление от 14 июня 2024 года по вопросам Аппарата правительства Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Поправками лимит штатной численности Аппарата правительства с учетом подведомственного ему государственного учреждения увеличен с 589 до 593 единиц.

Штатная численность государственной фельдъегерской службы расширена с 332 до 336.

Постановление введено в действие с 14 июня 2024 года.

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