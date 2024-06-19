Расширен штат Аппарата правительства Казахстана

Правительство приняло постановление от 14 июня 2024 года по вопросам Аппарата правительства Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Поправками лимит штатной численности Аппарата правительства с учетом подведомственного ему государственного учреждения увеличен с 589 до 593 единиц.

Штатная численность государственной фельдъегерской службы расширена с 332 до 336.

Постановление введено в действие с 14 июня 2024 года.