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Законодательство РК

Сколько казахстанцев призовут на воинские сборы в 2024 году

150 казахстанцев призовут на воинские сборы в 2024 году, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 16:32 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Комитет национальной безопасности подготовил проект приказа "О призыве военнообязанных на воинские сборы в 2024 году", сообщает Zakon.kz.

В тексте проекта говорится:

"В 2024 году призвать 150 военнообязанных для прохождения воинских сборов в департаментах Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Костанайской и Восточно-Казахстанской областям сроком на 15 календарных дней".

Согласно пояснительной записке, проект приказа разработан в соответствии с подпунктом 1) статьи 33 закона "О воинской службе и статусе военнослужащих", согласно которому для призыва военнообязанных на воинские сборы в органы военного управления других войск издается приказ первого руководителя уполномоченного государственного органа.

На воинские сборы поедут 150 военнообязанных. На протяжении 15 суток их будут обучать военным знаниям и навыкам на базе департаментов Пограничной службы КНБ по Костанайской и Восточно-Казахстанской областям (по 75 человек на каждый департамент).

Проведение воинских сборов предусмотрено Планом организационных и практических мероприятий ПС КНБ РК на 2024 год.

Материальное и финансовое обеспечение проекта приказа (питание, вещевое имущество, расходы на перевозку) планируется осуществлять в пределах выделенных бюджетных средств.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 апреля 2024 года.

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