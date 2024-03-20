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Законодательство РК

На некоторых изделиях из серебра в Казахстане не будут ставить пробы

На какие изделия из серебра в Казахстане не нужно будет ставить пробы, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 11:32 Фото: Zakon.kz
Министерство промышленности и строительство подготовило поправки в приказ "Об определении ювелирных и других изделий, произведенных или реализуемых на территории РК, не подлежащих обязательному опробованию и клеймению в уполномоченных организациях, сообщает Zakon.kz.

В частности, в список ювелирных и других изделий, произведенных и реализуемых на территории РК, не подлежащие обязательному опробованию и клеймению в уполномоченных организациях, добавлены:

  • ювелирные и другие изделия из серебра 800 пробы и выше, произведенные на территории РК и предназначенные для продажи (реализации) на территории республики, при наличии на таких изделиях оттиска именника. 

Как поясняется, этот пункт вносится для снижения дополнительных расходов отечественным производителям ювелирных изделий из серебра.

А также в рамках приведения в соответствие с соглашением об особенностях осуществления операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза.

Кроме того, не подлежат обязательному опробованию и клеймению в уполномоченных организациях:

  • Государственные награды, монеты, остатки ювелирных и других изделий, представленные в различных формах.
  • Ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов в незаконченном или несобранном виде, в случае отсутствия полного комплекта частей.
  • Ювелирные изделия из драгоценных металлов, у которых количество массовых частей чистого драгоценного металла в тысяче массовых частей сплава драгоценного металла ниже:

- 900 – для сплава платины;

- 375 – для сплава золота;

- 500 – для сплава палладия;

- 800 – для сплава серебра.

  • Пластинки для надписей из драгоценных металлов либо оклады из драгоценных металлов книг, альбомов, папок и подобных изделий.
  • Ювелирные и другие изделия, имеющие историческое или археологическое, культурное значение, слитки аффинированных драгоценных металлов отечественного и иностранного производства, самородки драгоценных металлов, сусальное золото, сусальное серебро, мелкие насечки и мелкие украшения, выполненные способом инкрустирования из платины, золота, палладия и (или) серебра на изделиях, приборы, лабораторная посуда и иные изделия, изготавливаемые из драгоценных металлов и предназначенные для научных, производственных и медицинских целей.
  • Прутки, полосы, проволока, трубки, а также упакованные тончайшие листы из драгоценных металлов, применяемые в качестве различных украшений и для декоративных целей.
  • Перья из драгоценных металлов для ручек.
  • Ювелирные и другие изделия, ввозимые или вывозимые физическими лицами в качестве товаров для личного пользования. 

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 5 апреля.

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Лариса Черненко
Открытые НПА Министерство промышленности и строительства Казахстан
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