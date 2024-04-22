Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстанские ювелиры смогут не ставить пробу и клеймо на своих изделиях

Казахстанские ювелиры смогут не ставить пробу и клеймо на своих изделиях, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 12:10 Фото: Zakon.kz
Комитет промышленности подготовил поправку в приказ МИИР "Об определении ювелирных и других изделий, произведенных или реализуемых на территории Республики Казахстан, не подлежащих обязательному опробованию и клеймению в уполномоченных организациях", сообщает Zakon.kz.

В частности, документ дополняется пунктом о том, что среди ювелирных и других изделий, произведенных или реализуемых на территории республики, не подлежат обязательному опробованию и клеймению в уполномоченных организациях:

  • ювелирные и другие изделия, произведенные на территории РК и предназначенные для экспорта в страны, не входящие в Евразийский экономический союз, при наличии на таких изделиях оттиска именника.  

Как поясняется, пункт дополняется для снижения дополнительных финансовых расходов отечественных производителей ювелирных изделий.

"Таким образом, отечественные производители ювелирных изделий при экспорте не будут проходить опробования и клеймения в пробирных палатах. Также норма приведена в соответствие с пунктом 5 статьи 11 Соглашения об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза", – говорится в обосновании.  

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 мая.

Читайте также

В СНИП по застройке и планировке Астаны внесли изменения
В СНИП по планировке и застройке Астаны внесли изменения
Правительство РК одобрило соглашение с Тайландом о безвизе на 30 дней
В Таиланд на 30 дней без визы: правительство Казахстана одобрило соглашение
В Казахстане расширили перечень лиц, обслуживаемых в vip-залах аэропортов
В Казахстане расширили перечень граждан, обслуживаемых в vip-залах аэропортов
Лариса Черненко
Открытые НПА Министерство промышленности и строительства Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Урал
Уровень воды в реке Жайык в Атырау превысил 4 метра
Как медикова накажут за ненадлежащее исполнения обязанностей и суммы страховых выплат
Как медиков накажут за ненадлежащее исполнение своих обязанностей и каковы суммы страховых выплат
гроза
В Казахстане прогнозируют дождь с грозой на 22 апреля
Айжан Аймаганова, гособвинитель, обратилась к казахстанцам
Обвинитель по делу Бишимбаева обратилась к казахстанцам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: