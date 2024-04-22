Казахстанские ювелиры смогут не ставить пробу и клеймо на своих изделиях

Комитет промышленности подготовил поправку в приказ МИИР "Об определении ювелирных и других изделий, произведенных или реализуемых на территории Республики Казахстан, не подлежащих обязательному опробованию и клеймению в уполномоченных организациях", сообщает Zakon.kz.

В частности, документ дополняется пунктом о том, что среди ювелирных и других изделий, произведенных или реализуемых на территории республики, не подлежат обязательному опробованию и клеймению в уполномоченных организациях:

ювелирные и другие изделия, произведенные на территории РК и предназначенные для экспорта в страны, не входящие в Евразийский экономический союз, при наличии на таких изделиях оттиска именника.

Как поясняется, пункт дополняется для снижения дополнительных финансовых расходов отечественных производителей ювелирных изделий.

"Таким образом, отечественные производители ювелирных изделий при экспорте не будут проходить опробования и клеймения в пробирных палатах. Также норма приведена в соответствие с пунктом 5 статьи 11 Соглашения об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза", – говорится в обосновании.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 мая.