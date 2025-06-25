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Право

Комплексный план развития газовой отрасли утвердили в Казахстане

Газ, газификация, газораспределительная станция, газовая инфраструктура, газопровод, подача газа , фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 10:43 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Правительство РК постановлением от 21 июня 2025 года утвердило Комплексный план развития газовой отрасли Республики Казахстан на 2025-2029 годы, сообщает Zakon.kz.

Газовая отрасль Казахстана переживает комплексную трансформацию, совмещая задачи устойчивого экономического роста, технологической модернизации и климатической ответственности.

Ключевыми направлениями и вызовами, определяющими развитие газовой отрасли, являются:

  • Расширение ресурсной базы товарного газа

Расширение ресурсной базы газового сектора представляет собой капиталоемкое направление, требующее значительных затрат на геологоразведочные работы и разработку новых месторождений. Однако без этого невозможно обеспечить долгосрочную устойчивость газовой отрасли, особенно в контексте ежегодно растущего внутреннего потребления. Важно найти эффективные механизмы для привлечения частных инвестиций и внедрения современных технологий для разведки и разработки газовых месторождений.

Одним из приоритетов является обеспечение бесперебойной поставки газа для покрытия потребностей внутреннего рынка, включая взвешенный переход с угля на газ крупных промышленных объектов.

Вместе с тем активная газификация регионов и рост потребления газа создают риски дефицита товарного газа на внутреннем рынке. Учитывая существующий тренд на повышение уровня газификации, критичным представляется обеспечение баланса между внутренними потребностями и экспортными обязательствами по поставкам газа.

Для обеспечения энергетической безопасности Казахстана необходимо наращивать балансирующие мощности. В частности, это включает расширение и модернизацию подземных хранилищ газа в южных и центральных регионах страны. Эти хранилища необходимы для сглаживания сезонных колебаний потребления газа, а также обеспечения резервов для стабильности его поставок.

  • Газомоторное топливо и углехимия

Внимание к развитию газомоторного топлива, а также к углехимической промышленности (производство метанола, аммиака, синтез-газа), будет увеличиваться в соответствии с трендами в соседних странах. Эти направления будут способствовать созданию добавленной стоимости на базе природного газа и снизят зависимость от импортных ресурсов сырья.

  • Реформирование системы ценообразования на товарный газ

Для обеспечения финансовой стабильности национального газового оператора в сфере газа и газоснабжения необходимо совершенствование модели ценообразования на газ. Это будет способствовать созданию рыночных механизмов, обеспечивающих прибыльность и устойчивость отрасли, при этом важно не допустить негативного влияния на социально уязвимые слои населения и обеспечить защиту данной категории потребителей.

По итогам реализации Плана ожидаются следующие результаты:

  • Увеличение ресурсной базы товарного газа на 17 % (до 34,4 млрд м³) по сравнению с 2024 годом.
  • Расширение объема газоперерабатывающих мощностей на 5 млрд м³ к 2029 году.
  • Актуализация Генеральной схемы газификации с учетом поручений президента по газификации северных и восточных регионов РК.
  • Расширение пропускной способности магистральных газопроводов для обеспечения перспективных потребностей в газе и развития дальнейшей газификации.
  • Бесперебойное обеспечение поставок газа и выравнивание его пикового потребления за счет увеличенных мощностей существующих и создания новых подземных хранилищ газа.
  • Цифровизация процессов региональной транспортировки и реализации природного газа.
  • Увеличение использования метана в качестве моторного топлива и альтернативной газификации через СПГ.
  • Увеличение количества автобусов на КПГ на 90% по сравнению с 2024 годом (до 5143 единиц).
  • Расширение сети АГНКС на 71 % по сравнению с 2024 годом.
  • Строительство первых заводов СПГ с целью формирования внутреннего рынка СПГ.
  • Разработка Дорожной карты развития углехимической промышленности Республики Казахстан.
  • Увеличение доли газовой генерации до 27 % в общем энергобалансе (до 40 млрд кВт/ч).
  • Совершенствование модели ценообразования на газ с учетом:

- разработки и внедрения меры регулирования цен на товарный газ;

- регулирования цен товарного газа недропользователей, осуществляющих деятельность на газовых и газоконденсатных месторождениях;

- долгосрочного планирования тарифов и цен для обеспечения финансовой устойчивости Национального оператора.

  • Совершенствование нормативной правовой базы:

- создание условий для развития сети АГНКС.

- разработка нормативных документов (стандартов) по вопросам:

- проектирования, строительства и эксплуатации объектов магистральных газопроводов/газотранспортных объектов и газораспределительных сетей;

- определения степени износа магистральных газопроводов и газораспределительных систем;

- проектирования, строительства, реконструкции и эксплуатации впервые вводимых объектов среднетоннажного, крупнотоннажного производства СПГ;

- определения проектов, подлежащих газификации за счет бюджетных средств.

  • Внедрение бережливого потребления товарного газа.

Постановление введено в действие с 21 июня.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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