Аким города Дархан Сатыбалды подписал постановление "Об установлении водоохранных зон, полос и режима их хозяйственного использования на территории города Алматы", сообщает Zakon.kz.

В частности, установлены:

Водоохранные зоны и полосы водных объектов – на территории 32 рек, озер и каналов.

Водоохранные полосы водных объектов – на территории 32 рек, озер и каналов.

Для всех водных объектов установлена единая водоохранная полоса шириной 35 метров в обе стороны. Для большинства водных объектов установлена зона шириной 120 метров в обе стороны от уреза воды.

К примеру:

на Большом Алматинском озеро водоохранная зона составляет 500 метров (от верха во все стороны от берега);

(от верха во все стороны от берега); на канале Есентай – 120 метров (от верхней кромки лотка в обе стороны);

(от верхней кромки лотка в обе стороны); на реке Большая Алматинка: от Большого Алматинского озера до границы микрорайона Кокшы (до плотины) составляет 500 метров (в обе стороны от уреза воды), ниже плотины до проспекта Абая – 120 метров (в обе стороны от уреза воды);

(в обе стороны от уреза воды), ниже плотины до проспекта Абая – (в обе стороны от уреза воды); на реке Казачка (правый приток реки Малая Алматинка) – 500 метров (в обе стороны от уреза воды).

Режим хозяйственного использования водоохранных зон и полос водных объектов на территории города

В пределах водоохранных полос запрещаются:

хозяйственная и иная деятельность, ухудшающая качественное и гидрологическое состояние (загрязнение, засорение, истощение) водных объектов;

строительство и эксплуатация зданий и сооружений, за исключением водохозяйственных и водозаборных сооружений и их коммуникаций, мостов, мостовых сооружений, причалов, портов, пирсов и иных объектов транспортной инфраструктуры, связанных с деятельностью водного транспорта, объектов по использованию возобновляемых источников энергии (гидродинамической энергии воды), а также рекреационных зон на водном объекте, без строительства зданий и сооружений досугового и (или) оздоровительного назначения, с предъявлением общих требовании по охране водных объектов;

предоставление земельных участков под садоводство и дачное строительство;

эксплуатация существующих объектов, не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение водных объектов и их водоохранных зон и полос;

проведение работ, нарушающих почвенный и травяной покров (в том числе распашка земель, выпас скота, добыча полезных ископаемых);

устройство палаточных городков, постоянных стоянок для транспортных средств, летних лагерей для скота;

применение всех видов пестицидов и удобрений.

Специальный режим хозяйственной деятельности водоохранных зон водных объектов

В пределах установленных водоохранных зон запрещаются:

ввод в эксплуатацию новых и реконструированных объектов, не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение и засорение водных объектов и их водоохранных зон и полос;

проведение реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также производство строительных, дноуглубительных и взрывных работ, добыча полезных ископаемых, прокладка кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, буровых, земельных и иных работ без проектов, согласованных в установленном порядке с местными исполнительными органами, бассейновыми инспекциями, уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды, государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и другими заинтересованными органами;

размещение и строительство складов для хранения удобрений, пестицидов, нефтепродуктов, пунктов технического обслуживания, мойки транспортных средств и сельскохозяйственной техники, механических мастерских, устройство свалок бытовых и промышленных отходов, площадок для заправки аппаратуры пестицидами, взлетно-посадочных полос для проведения авиационно-химических работ, а также размещение других объектов, отрицательно влияющих на качество воды;

размещение животноводческих ферм и комплексов, накопителей сточных вод, полей орошения сточными водами, кладбищ, скотомогильников (биотермических ям), а также других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения поверхностных и подземных вод;

выпас скота, купание и санитарная обработка скота, и другие виды хозяйственной деятельности, ухудшающие режим водоемов;

применение способа авиаобработки пестицидами и авиаподкормки минеральными удобрениями сельскохозяйственных культур и лесонасаждений на расстоянии менее двух тысяч метров от уреза воды в водном источнике;

применение пестицидов, на которые не установлены предельно допустимые концентрации, внесение удобрений по снежному покрову, а также использование в качестве удобрений необезвреженных навозосодержащих сточных вод и стойких хлорорганических пестицидов.

При необходимости проведения вынужденной санитарной обработки в водоохранной зоне допускается применение мало- и среднетоксичных нестойких пестицидов.

Посмотреть все водоохранные зоны и полосы можно в документе.

Постановление вводится в действие с 20 ноября 2026 года.