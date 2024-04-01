Что изменится в жизни казахстанцев с апреля 2024 года

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве в апреле 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Общественный контроль

С 4 апреля вводится в действие закон "Об общественном контроле".

Цель общественного контроля – обеспечение участия граждан РК в управлении делами государства.

Общественный контроль может осуществляться индивидуально либо группами не более 5 человек.

Субъектами общественного контроля не могут быть:

лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;

недееспособные или ограниченно дееспособные граждане;

лица, не достигшие 18 лет;

лица, состоящие на учете в психо или наркодиспансере;

лица, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений, экстремистских и террористических преступлений;

некоммерческие организации с иностранным участием, а также некоммерческие организации, деятельность которых приостановлена либо запрещена в соответствии с законами РК.

Субъекты общественного контроля имеют право:

посещать территории и помещения объекта ОК по письменному согласованию с объектом;

запрашивать информацию у объектов ОК;

использовать средства аудиовизуальной техники, а также производить видео- и фотосъемку с соблюдением требований законодательства.

Общественный контроль осуществляется в формах общественного обсуждения, общественной экспертизы и общественного мониторинга, а также в формах, установленных законами РК.

По его результатам субъектом общественного контроля разрабатывается итоговый документ, включающий предложения о мерах по устранению причин и условий, способствующих нарушениям, выявленным в ходе ОК. Объекты ОК не позднее 10 рабочих дней после получения итогового документа направляют субъекту ОК мотивированный ответ отдельно по каждой рекомендации.

Также изменен порядок формирования Общественных советов.

В частности, кандидаты в члены Общественного совета должны предоставить согласие на обработку своих персональных данных, а справки о несудимости и отсутствии психических, поведенческих расстройств можно получить из информационных систем госорганов.

Кроме того, зачисление в резервный список из числа кандидатов в члены Общественного совета осуществляется рабочей группой в порядке очередности в зависимости от даты подачи документов для участия в конкурсном отборе.

После прекращения полномочий рабочей группы, дальнейший отбор кандидатов из резервного списка ведется Общественным советом самостоятельно.

Каждый кандидат, состоящий в резервном списке выходит из него по собственному желанию на основании письменного заявления.

Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы на текущий год.

Планы работ составляются на основе предложений членов Общественного совета и утверждаются на заседании Общественного совета в соответствии с Положением об Общественном совете.

Петиции

С 4 апреля в Казахстане официально можно подавать петиции.

В АППК добавили соответствующую главу, регламентирующую порядок подачи и рассмотрения петиций.

Петиция подается заявителем посредством интернет-ресурса, определяемого уполномоченным органом в сфере взаимодействия государства и гражданского общества, либо в виде письменного заявления, для размещения на интернет-ресурсе.

В петиции указываются:

ФИО, ИИН, место жительства, электронный адрес;

наименование государственного органа, местного представительного и (или) исполнительного органа, которому подается петиция;

копия документа, подтверждающего соответствующие полномочия представителя заявителя (если петиция подается его представителем);

содержание петиции, а также доводы и предложения по предмету петиции.

Законом установлен круг вопросов, которые не могут быть предметом петиции.

Для размещения петиции на онлайн-ресурсе к ней должны присоединиться не менее 50 человек в течение10 рабочих дней в электронной форме и в течение 20 рабочих дней в письменном виде.

Если петиция наберет 50 тыс. и более голосов, ее обязано рассмотреть правительство по вопросам, относящимся к его компетенции.

Петиции подаются через информационно - аналитическую систему "Электронные обращения".

Для размещения петиции на интернет-ресурсе ее инициатору следует заполнить заявление.

К заявлению прилагают следующие документы:

копия удостоверения личности;

копия документа, подтверждающего соответствующее полномочия представителя (если петиция подается представителем заявителя);

подтверждающие документы и (или) иные материалы, относящиеся к петиции (при необходимости).

Министерство культуры определило порядок присоединения к петиции.

Присоединиться к петиции можно в электронной форме в информационно-аналитической системе "Электронные обращения" путем подписания ее ЭЦП.

При отсутствии интернета для присоединения к петиции в уполномоченный орган следует направить заявление о присоединении к петиции в письменном виде.

Петиции будут регистрировать и учитывать в соответствии с Правилами.

Петиция, поступившая в адрес субъекта, подлежит регистрации в модуле "Е-петиция" информационно - аналитической системы "Электронные обращения".

Там же происходит учет зарегистрированных петиций и формирование статистической информации.

Обязательному учету подлежат следующие сведения о петициях:

регистрационный номер;

дата регистрации;

фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;

предмет петиции;

форма подачи петиции;

срок рассмотрения петиции;

субъект рассматривающий петицию;

решение, принятое по результатам рассмотрения петиции.

По результатам рассмотрения петиции уполномоченный орган выносит решение установленной формы.

Пастбища

С 29 апреля вводятся в действие поправки по вопросам использования пастбищ.

Изменения вносятся в 5 законодательных актов, в том числе Земельный, Лесной кодексы.

Первый блок поправок направлен на устранение дефицита пастбищных угодий для выпаса сельхозживотных личного подворья.

Введен новый подвид пастбищ – "общественные пастбища", которые будут использоваться исключительно для выпаса местным населением сельхозживотных личного подворья. Они не будут передаваться в аренду.

Пастбища, не относящиеся к общественным пастбищам, могут: передаваться в аренду, использоваться для сенокошения.

Введен запрет на перевод общественных пастбищ, как и пастбищ, в другие виды сельхозугодий. Исключена возможность получения без конкурса земель на праве временного безвозмездного землепользования (на 5 лет) для отгонного животноводства, выпаса скота. Земли для этих целей будут предоставляться исключительно в конкурсном порядке.

Для рационального использования лесов лесные/природоохранные учреждения ежегодно будут информировать акиматы об участках лесного фонда, на которых возможны сенокошение и пастьба скота, с указанием занятых и свободных площадей, места их расположения.

Вторым блоком поправок обновлены требования по составлению и утверждению планов по управлению пастбищами и их использованию.

Третьим блоком поправок усилены механизмы по борьбе с деградацией и опустыниванием пастбищ, а также по их обводнению.

В частности, для восстановления и улучшения состояния пастбищ предусмотрено проведение геоботанического обследования, мониторинга и инвентаризации пастбищ, а также другие меры.

Введена обязанность землепользователей и собственников не допускать уничтожение плодородия почв, использовать сельхозземли в соответствии с видом угодий.

Образование

С 27 апреля вводятся в действие поправки по вопросам образования, наставничества и безопасности детей.

Вот основные новеллы документа:

Вводится запрет на строительство многоэтажных домов без предварительного обеспечения школами и детскими садами.

Приватизация государственных школ и колледжей запрещается. Каждые 5 лет будут проходить проверку на предмет аварийности здания школ, детских садов и колледжей, эксплуатируемые более 30 лет.

Колледжи и школы смогут использовать доходы от платных услуг для собственного развития, без перечисления в доход бюджета.

Окна в многоэтажных домах должны быть оборудованы специальными механизмами безопасности или замками для предотвращения выпадения детей.

Вводится ограничение на использование мобильных телефонов во время уроков. При этом ребенок может принести телефон в школу и использовать его во время перемены.

Руководители учебных заведений могут изменять штатное расписание в рамках утвержденной численности персонала.

Прием детей в первый класс будет проходить без экзаменов.

Процессы постановки ребенка в очередь и его зачисления в детский сад, а также найм и аттестация работников сферы образования будут осуществляться через единую информационную платформу. Эти меры вводятся для снижения коррупции.

В учебных заведениях запрещено распространение религиозной и любой вредоносной информации.

Вводится понятие "сетевые школы". Это коснется таких учебных заведений, таких как РФМШ или БИЛ. Нововведение предоставляет право одной ведущей организации координировать всю деятельность, внедрять общую программу, управлять кадрами, повышать квалификацию и т.д.

Студентов колледжей, проходящих практику в производственных предприятиях в рамках дуальной системы обучения, будут страховать от возможных производственных травм и рисков на добровольной основе.

Упрощается лицензирование колледжей. Теперь лицензия выдается не по квалификациям, а по специальностям.

Получение образования в онлайн-формате по медицинским и педагогическим специальностям запрещено.

Вводится норма о проактивном приеме на дополнительное обучение (в спортивные секции и кружки) детей с девиантным поведением или находящихся на внутришкольном учете.

Лица с инвалидностью

Целевые трансферты из республиканского бюджета направят на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью.

Трансферты используются на:

обеспечение лубрицированными катетерами одноразового использования лиц с инвалидностью с диагнозом "Spina bifida";

увеличение норм обеспечения лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами;

предоставление санаторно-курортного лечения в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью, разработанной подразделением медико-социальной экспертизы.

Местные исполнительные органы обязаны осуществить комплекс соответствующих мероприятий и представить администратору республиканской бюджетной программы отчеты о достигнутых результатах.

Доступ к информации

Казахстанцы смогут присутствовать на заседаниях госорганов.

Министерство культуры утвердило Правила доступа к заседаниям центральных исполнительных органов и местных представительных и исполнительных органов.

Заседания коллегиальных органов центральных исполнительных органов и местных представительных и исполнительных органов области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения) являются открытыми и доступными пользователям информации, за исключением закрытых заседаний, а также заседаний правоохранительных и специальных государственных органов.

Открытость заседаний гарантируется возможностью присутствия на них заинтересованных пользователей информации в режимах оффлайн и онлайн.

Для участия в заседании нужно подать заявку.

Помимо этого утвержден Стандарт открытости обладателей информации.

Для обеспечения доступа к обладаемой информации и открытости деятельности органами и учреждениями законодательной, исполнительной и судебной ветвей государственной власти, местного государственного управления и самоуправления соблюдаются требования:

своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию;

проводить онлайн-трансляции открытых заседаний;

предоставлять полную и достоверную информацию на поступающие запросы;

проводить публичные обсуждения проектов нормативных правовых актов;

проводить интернет-конференции и опросы на интернет-портале открытого диалога;

размещать в открытом доступе информацию, неоднократно запрашиваемую СМИ, бизнесом, неправительственными организациями, населением и др.

Труд, заработная плата

Методику определения минимального размера месячной зарплаты утвердили в Казахстане.

Для осуществления расчета минимального размера месячной заработной платы используются следующие параметры:

вес и доля, выраженные в процентах от медианной заработной платы в стране, отражающие требования по достаточности доходов работника;

вес и доля, выраженные в процентах от производительности труда, отражающие платежеспособность предприятий.

Для расчета минимального размера месячной заработной платы используются официальные статистические сведения по медианной заработной плате и производительности труда. Данные сведения формирует Бюро национальной статистики.

С 6 апреля Министерству труда добавили ряд новых функций:

участие в пределах компетенции в разработке проектов нормативных правовых актов и международных договоров РК;

разработка методики определения минимального размера месячной заработной платы;

разработка и утверждение правил регистрации и ведения учета несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью;

разработка и утверждение правил направления в электронном формате акта о несчастном случае в уполномоченный государственный орган по труду;

разработка и утверждение правил по направлению сведений о заключении договора обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей;

разработка и утверждение правил работы, сопровождения, предоставления доступа и обеспечения информационного взаимодействия между единой цифровой платформой занятости "Электронная биржа труда" и автоматизированной информационной системой "Рынок труда";

разработка и утверждение правил проведения аттестации на профессиональную компетентность работников центров трудовой мобильности и карьерных центров;

разработка и утверждение правил непрерывного профессионального развития работников центров трудовой мобильности и карьерных центров;

разработка и утверждение правил осуществления, приостановления, возобновления и прекращения профессиональной выплаты за счет средств работодателя;

разработка и утверждение правил назначения, осуществления, приостановления, возобновления и прекращения выплаты специального профессионального государственного пособия;

разработка и утверждение правил возмещения затрат на проведение превентивных и (или) реабилитационных мер;

определение размера субсидий на оснащение специальных рабочих мест;

участие в пределах своей компетенции в формировании и реализации государственной политики в сфере опеки и попечительства над недееспособными, ограниченно дееспособными совершеннолетними гражданами;

разработка и утверждение правил оказания государственной услуги по установлению опеки или попечительства над недееспособными или ограниченно дееспособными совершеннолетними лицами;

разработка и утверждение правил оказания госуслуги по выдаче разрешения по распоряжению имуществом, снятию пенсий, пособий, социальных выплат, поступивших на счет недееспособного или ограниченно дееспособного совершеннолетнего лица, и на отчуждение имущества граждан, признанных по решению суда недееспособными или ограниченно дееспособными.

Судопроизводство

В Правила выплаты ежемесячного пожизненного содержания судье, пребывающему в отставке, внесли изменения.

Уточнены понятия "получатель ежемесячного пожизненного содержания", "ежемесячное пожизненное содержание", "уполномоченный орган".

Получение пенсионных выплат за счет пенсионных накоплений, сформированных на его индивидуальном пенсионном счете, судье, пребывающему в отставке, осуществляется в порядке, определяемом законодательством РК о социальной защите.

Выплата ежемесячного пожизненного содержания приостанавливается в случаях приостановления отставки судьи по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 35 Конституционного закона.

Обновлена форма Заключения о назначении (приостановлении, возобновлении) либо отказе в назначении ежемесячного пожизненного содержания.

Реестр госуслуг, электронное правительство

Реестр государственных услуг обновили в Казахстане

С 8 апреля 2024 казахстанцам доступны 1326 услуг, оказываемых Государственной корпорацией "Правительство для граждан". Еще одна госуслуга – Аттестация социальных работников в сфере социальной защиты населения будет оказываться с 1 января 2025 года.

Обновлены правила регистрации и подключения мобильного номера к сайту "электронного правительства"

Регистрация и подключение абонентского номера абонента, предоставленного оператором сотовой связи, к учетной записи портала осуществляется при допуске к просмотру цифровых документов в мобильных приложениях банков путем проверки номера, сохраненного в мобильных приложениях в случае отсутствия или несоответствия номера, сохраненного в мобильных приложениях банков второго уровня номеру, зарегистрированному и подключенному к учетной записи портала путем биометрической аутентификации пользователя и ввода одноразового пароля на абонентский номер в виде СМС.

Правоохранительные органы

МВД будет согласовывать перечень заболеваний, являющихся основанием для освобождения от прохождения дактилоскопической регистрации, утверждаемый Министерством здравоохранения РК.

Члены семей курсантов военных и специальных учебных заведений могут ознакомиться с их жизнью и бытом.

МВД утвердило Правила посещения членами семей курсантов, своих близких родственников из числа курсантов для ознакомления с их жизнью и бытом.

Близкие родственники – родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.

Посещение курсантов для ознакомления с их жизнью и бытом осуществляется в выходные дни согласно заранее поданному заявлению (письменное или электронное).

К заявлению прилагается копия удостоверения личности гражданина РК либо его электронная форма, содержащая ИИН.

Посещения организуются согласно утвержденному графику. В течение учебного года разрешается не более 2 посещений курсантов продолжительностью не более 2 часов.

На входе проводится контроль входящих лиц, их личных вещей и ручной клади посредством системы и средств осмотра.

Для ознакомления с жизнью и бытом курсанта, посетители могут проследовать в казарму, столовую, музей, аудитории и общую библиотеку.

Аналогичные Правила посещения членами семей курсантов утвердили также председатель КНБ и министр по чрезвычайным ситуациям.

Антитеррористическая защита

Утверждена инструкция по организации антитеррористической защиты объектов, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства.

Минимизация или ликвидация последствий возможных террористических угроз обеспечивается выполнением комплекса мер и соблюдении условии включающих в себя:

своевременное информирование органов национальной безопасности и (или) внутренних дел РК о совершенном акте терроризма;

участие персонала в учениях, тренировках и экспериментах по вопросам реагирования на террористические проявления, а также минимизация или ликвидация угроз техногенного характера;

обучение персонала и сотрудников субъектов охранной деятельности навыкам первичного реагирования на угрозы террористического характера;

организация оповещения и эвакуации персонала и посетителей в случае совершения акта терроризма;

своевременное составление и поддержание в актуальном состоянии паспорта антитеррористической защищенности объекта;

формирование сил и средств, необходимых для организации мер первичного реагирования, направленных на ликвидацию и минимизацию последствий акта терроризма;

подготовка и организация экстренных мер по обеспечению безопасности систем жизнеобеспечения и безопасности объекта Министерства (водоснабжения, электроснабжения, газового оборудования, пожаротушения), персонала и посетителей, определением путей эвакуации, обеспечением персонала средствами защиты, определением ответственных лиц за указанные участки деятельности.

Внесены изменения в Инструкцию по организации антитеррористической защиты системообразующих объектов, осуществляющих деятельность в сфере металлургической промышленности.

Паспорт антитеррористической защищенности объекта составляется согласно типовому паспорту антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении.

Также изменена Инструкция по организации антитеррористической защиты объектов оборонной промышленности.

На каждый объект, уязвимый в террористическом отношении, составляется паспорт антитеррористической защищенности объекта согласно типовому паспорту антитеррористической защищенности в двух экземплярах с одновременной разработкой его электронного варианта.

Растительный, животный мир, сельское хозяйство, экология

Минсельхоз утвердил Технический регламент "Требования к безопасности удобрений".

Документ распространяется на минеральные, органоминеральные, органические удобрения и почвоулучшающие вещества (удобрения), а также на процессы их жизненного цикла.

Безопасность удобрений обеспечивается соблюдением изготовителем, уполномоченным изготовителем лицом, импортером требований настоящего технического регламента, в том числе с обязательным указанием в паспорте безопасности информации о токсичности и классе опасности удобрения (за исключением органических).

Регламент содержит требования к безопасности при разработке и производстве удобрений, а также к их упаковке, хранению, транспортировке, реализации и использованию.

В Правила выдачи экологических разрешений внесли изменения. В частности, изменены перечни документов, которые потребуются для получения экологических разрешений на воздействие для объектов I, II, категории.

Также обновлена форма Плана мероприятий по охране окружающей среды на период 20__ - 20__ годы.

Недропользование

С 1 апреля АО "Информационно-учетный центр" определили оператором данных контрольных приборов учета в сфере производства и оборота нефтепродуктов.

Ранее эту функцию выполняло АО "НИТ".

Министерство энергетики внесло изменения в ряд типовых контрактов на недропользование.

Поправки внесены в типовые контракты:

на разведку и добычу углеводородов;

на добычу углеводородов;

на добычу урана;

на разведку и добычу углеводородов по сложным проектам;

на добычу углеводородов по сложным проектам;

В частности, недропользователей, осуществляющих добычу углеводородов на истощающемся месторождении обязали исполнять инвестиционное обязательство в разработку такого истощающегося месторождения или дополнительное финансирование социально-экономического развития региона.

В ряде контрактов недропользователям вменили в обязанности разработать и согласовать с компетентным органом программу замещения иностранных кадров казахстанскими кадрами.

Также поправки коснулись мер ответственности недропользователей за неисполнение, ненадлежащее исполнение принятых ими обязательств.

Этиловый спирт, алкогольная продукция

С 1 апреля АО "Информационно-учетный центр" определено оператором данных контрольных приборов учета в сфере производства этилового спирта и алкогольной продукции.

Ранее оператором было АО "НИТ".

Транспорт

В Казахстане реализуют пилотный проект по выдаче разрешения на проезд по территории иностранного государства отечественным перевозчикам.

Пилотный проект реализуется до 1 января 2025 года на пунктах пропуска на таможенной границе РК с Узбекистаном:

Атамекен (Туркестанская область);

Б. Конысбаева (Туркестанская область);

Казыгурт (Туркестанская область);

Капланбек (Туркестанская область);

Тажен (Мангистауская область).

Перевозчик по месту регистрации направляет через Портал подписанное с ЭЦП заявление на получение электронного иностранного разрешения на перевозку грузов. К заявлению прилагаются документы по утвержденному перечню.

Государственная услуга оказывается в три этапа:

направление Системой услугополучателю уведомления для оплаты суммы сбора за выдачу разрешительного документа за выезд с территории РК отечественных автотранспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов в международном сообщении;

формирование Системой электронного иностранного разрешения;

активирование электронного иностранного разрешения.

Ценные бумаги, биржи

Обновлены Критерии осуществления торгов ценными бумагами на бирже.

При осуществлении торгов ценными бумагами (за исключением паев паевых инвестиционных фондов и долговых ценных бумаг) на биржах, функционирующих на территории РК, одновременно соблюдаются следующие критерии по исполненным сделкам с ценными бумагами:

объем сделок с ценными бумагами составляет не менее 25 миллионов тенге в календарный месяц;

количество сделок с ценными бумагами составляет не менее 50 сделок в календарный месяц.

При осуществлении торгов паями паевых инвестиционных фондов на биржах, функционирующих на территории РК, одновременно соблюдаются следующие критерии по исполненным сделкам с ценными бумагами:

объем сделок с паями паевых инвестиционных фондов составляет не менее 20миллионов тенге в календарный месяц;

количество сделок с паями паевых инвестиционных фондов составляет не менее 10 сделок в календарный месяц.

При осуществлении торгов долговыми ценными бумагами в пределах одного выпуска на биржах соблюдается критерий по объему размещенных методом открытых торгов и находящихся в обращении долговых ценных бумаг данного выпуска, который составляет не менее 1 миллиарда тенге.

Аудиторская деятельность

Обновлены разрешительные требования к экспертам-аудиторам по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара.

К ним относятся:

Наличие высшего или послевузовского образования по одной из следующих специальностей: технические науки и технологии, естественные науки, математика и статистика (биологические и смежные науки, физические науки), инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли; информационно-коммуникационные технологии, если образование не соответствует наличие стажа работы не менее пяти лет в качестве эксперта-аудитора по заявляемому направлению аттестации.

Общий стаж работы не менее двух лет, из которых один год по специальности технические науки и технологии, естественные науки, математика и статистика (биологические и смежные науки, физические науки), инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли, информационно-коммуникационные технологии или в уполномоченной организации на выдачу сертификата о происхождении товара в качестве уполномоченного лица на выдачу сертификата о происхождении товара и один год экспертной организации в качестве специалиста или не менее двух лет в экспертной организации в качестве специалиста. Прохождение курсов подготовки (переподготовки) в заявляемом направлении аттестации в организации, внесенной в Реестр организаций, осуществляющих подготовку (переподготовку) и повышение квалификации специалистов в области технического регулирования. Продолжительность проведения курсов по подготовке, переподготовке физических лиц, претендующих в эксперты-аудиторы составляют не менее 80 академических часов. Прохождение практической подготовки (стажировки) у эксперта-аудитора, аттестованного в качестве эксперта-аудитора по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза и иностранного товара и работающий в данном направлении не менее трех лет.

Также внесены изменения в Правила аттестации, продления действия аттестатов экспертов-аудиторов. В частности, для аттестации уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности создается комиссия по аттестации экспертов-аудиторов по определению страны происхождения товара, статуса товара ЕАЭС или иностранного товара.

Промышленность, поддержка отечественных товаропроизводителей

В перечень отечественных товаров и услуг обрабатывающей промышленности, а также информационно-коммуникационных услуг, по которым частично возмещаются затраты по их продвижению на внешние рынки добавили лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные.

В Правилах и условия заключения, а также основания для изменения и расторжения соглашения о промышленной сборке транспортных средств с казахстанскими юридическими лицами внесли изменения.

В частности, уточнен порядок присвоения баллов для оценки локализации производства.

Пороговые баллы рассчитываются на основании моделей транспортных средств, произведенных с применением технологических операций по сварке и окраске, при выполнении производителем в течение отчетного периода следующих условий:

для легковых автомобилей и автобусов объем производства транспортных средств с применением технологических операций по сварке и окраске должен составлять:

не менее 20% в 2024 году;

не менее 30% в 2025 году;

не менее 40% в 2026 году;

не менее 50% в 2027 году и в последующие годы от общего количества произведенных транспортных средств по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС;

для седельных тягачей, транспортных средств специального назначения, грузовых автомобилей объем производства транспортных средств с применением технологических операций по сварке и окраске должен составлять:

не менее 20% в 2024 году;

не менее 25% в 2025 году;

не менее 30% в 2026 году;

не менее 35% в 2027 году и последующие годы от общего количества произведенных транспортных средств по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС;

С 1 января 2026 года производить не менее одной модели по каждой производимой марке транспортного средства с применением технологических операций по сварке и окраске.

В целях применения настоящего пункта отчетным периодом является календарный год, начиная с 1 января по 31 декабря. Первый отчетный год для впервые заключаемых Соглашений начинается с момента вступления его в силу по 31 декабря того же года.

КСК, ОСИ, управление многоквартирными домами

Утверждены Квалификационные требования к управляющему многоквартирным жилым домом.

Они включает в себя:

среднее профессиональное, высшее или послевузовское образование по специальностям: право, социальные науки, экономика и бизнес, гуманитарные науки, технические науки и технологии;

знание действующего законодательства РК (ГК РК, КОАП, Трудовой кодекс, законы "О жилищных отношениях", "О естественных монополиях", "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" и иные нормативные правовые акты Республики Казахстан и акты государственных органов, регламентирующие производственно-хозяйственную, финансово-экономическую и жилищно-коммунальную деятельность);

навыки оперативного принятия и реализации управленческих решений, планирования работы и контроля, ведения деловых переговоров, публичных выступлений, анализа и прогнозирования последствий принимаемых управленческих решений, организации работы по взаимодействию с государственными органами и поставщиками коммунальных услуг, практического применения нормативных правовых актов, разработки организационно-распорядительных документов, работы со служебными документами, владения компьютерной и другой организационной техникой, а также отвечать требованиям профессионального стандарта "Управление жилыми и нежилыми зданиями";

прохождение обучение или самостоятельную подготовку и получившего документ, подтверждающий квалификацию на осуществление функций по управлению объектом кондоминиума, выданный аккредитованной организацией в области оценки соответствия или в центрах осуществляющих независимую сертификацию квалификации специалистов.

Защита персональных данных, ЭЦП, электронный документооборот

С 30 апреля начнут действовать новые Правила выдачи, хранения, отзыва регистрационных свидетельств и подтверждения принадлежности и действительности открытого ключа электронной цифровой подписи национальным удостоверяющим центром РК.

Выдача регистрационных свидетельств осуществляется следующими способами:

Для получения регистрационного свидетельства через Государственную корпорацию услугополучатель заполняет на портале форму заявки. Закрытые ключи ЭЦП генерируются на удостоверение личности, содержащее микросхему (физическим лицам), средства вычислительной техники или носитель ключевой информации услугополучателя. Подтверждает заявку работник Госкорпорации после предоставления необходимого пакета документов. Для получения регистрационного свидетельства через личный кабинет портала услугополучатель заполняет заявку и подписывает ее действующим закрытым ключом ЭЦП. Закрытые ключи ЭЦП генерируются на удостоверение личности, содержащее микросхему (физическим лицам), средства вычислительной техники или носитель ключевой информации услугополучателя. Выдача регистрационных свидетельств производится без предоставления пакета документов в ЦР. Для получения регистрационного свидетельства через удаленную идентификацию услугополучатель заполняет на портале или ПЭП форму заявки. Закрытые ключи ЭЦП генерируются на удостоверение личности, содержащее микросхему (физическим лицам), средства вычислительной техники, носитель ключевой информации услугополучателя, облачное хранилище (облачная ЭЦП). Выдача регистрационных свидетельств производится без предоставления пакета документов в ЦР.

Банковские займы, микрокредиты

Требования к рекламе банковских займов и порядок взаимодействия банков с задолжниками ужесточили в Казахстане

Реклама банковских займов (за исключением рекламы на радио и ТВ), обеспечивается сопровождающим сообщением об ответственности заемщика - гражданина в случае невыполнения обязательств по договору банковского займа.

В сообщении указываются сведения о правах банка по:

начислению неустойки (штрафа, пени);

обращению взыскания на деньги, имеющиеся на банковских счетах заемщика;

передаче задолженности на досудебное взыскание и урегулирование коллекторскому агентству;

обращению с иском в суд и иные сведения, предусмотренные внутренними документами банка.

Допустима отсылка в рекламе на официальный сайт или мобильное приложение банка, где будет размещена информация о правах банка и об ответственности заемщика-гражданина в случае невыполнении обязательств по договору банковского займа.

Взаимодействие банка с заемщиком, имеющим просроченную задолженность, или его представителем, или третьим лицом, связанным обязательствами с кредитором в рамках договора банковского займа, осуществляется:

с 8.00 до 21.00 в будние дни по месту жительства, месту нахождения или месту регистрации заемщика, либо в помещении банка, не более 3 раз в неделю и не более 1 раза в будний день, если иное время, периодичность и день (выходной или праздничный) не согласованы с заемщиком;

не более 3 раз в период с 8.00 до 21.00 в будние дни и не более 2 раз с 9:00 до 19:00 в выходные и праздничные дни посредством телефонных переговоров по инициативе банка.

Помимо этого внесены поправки в правила рассмотрения изменений в условия договора банковского займа.

Заявление о внесении изменений в условия договора банковского займа подается заемщиком в банк, выдавший заем, в соответствии с пунктом 1-1 статьи 36 Закона о банках.

По истечении 30 календарных дней с даты наступления просрочки, заявление подается при отсутствии вступившего в законную силу судебного акта, исполнительной надписи о взыскании задолженности по договору банковского займа, мирового соглашения или соглашения об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации, заключенного для урегулирования задолженности по договору банковского займа либо для исполнения судебного акта о взыскании задолженности по договору банковского займа, а также в случае, если право (требование) по договору банковского займа не было уступлено банком третьему лицу.

Рассмотрение банком заявления осуществляется без установления к заемщику требования единовременного погашения просроченной задолженности по договору банковского займа, либо ее части.

Заемщик вправе по согласованию с банком самостоятельно погасить просроченную задолженность по договору банковского займа, либо ее часть до рассмотрения банком заявления.

Аналогичные изменения внесены в Правила рассмотрения изменений в условия договора о предоставлении микрокредита.

С 7 апреля меняется Порядок заключения договора о предоставлении микрокредита.

Теперь до заключения договора о предоставлении микрокредита с гражданином микрофинансовая организация информирует его, вне зависимости от способа его обращения за получением микрокредита, о размере ставки вознаграждения в процентах годовых или значения вознаграждения (в случае заключения договора на срок до 45 календарных дней на сумму до 50 МРП, или 184 60 тенге), размере годовой эффективной ставки вознаграждения (реальной стоимости микрокредита), сумме переплаты по микрокредиту, а также осуществляет мероприятия, предусмотренные подпунктами 4 и 5 пункта 2 статьи 7 Закона, с обязательным фиксированием перечня осуществленных микрофинансовой организацией мероприятий, который приобщается к кредитному досье заемщика по данному договору.

В кредитном отчете будут отражать информацию о платежах граждан в пользу игорных заведений

В Правила и условия предоставления кредитного отчета внесено дополнение:

Банки второго уровня отражают в кредитном отчете информацию о фактах проведения заемщиком-физическим лицом платежей в пользу организатора игорного бизнеса с указанием суммы и даты проведения платежей за последние 6 завершенных месяцев.

Также изменен порядок расчета коэффициента долговой нагрузки заемщика и оценка его платежеспособности.

В частности, теперь для целей Нормативов под заемщиком, имеющим признаки лица, активно вовлеченного в игорный бизнес, понимается физическое лицо, совершившее за последние 6 завершенных месяцев 6 и более платежей в пользу организатора игорного бизнеса на общую сумму более 300 000 тенге.

Информация о датах и суммах платежей, проведенных заемщиком в пользу организатора игорного бизнеса, определяется банком на основании кредитного отчета заемщика, полученного в кредитном бюро.

В отношении заемщика, не достигшего 21 года, оценка дохода определяется на основании доходов, указанных в подпунктах 1, 7 и 9 части второй пункта 92 Нормативов.

Предельное значение коэффициента долговой нагрузки для заемщика, имеющего признаки лица, активно вовлеченного в игорный бизнес, установлено в размере 0,25.

Контрольно-кассовые машины (ККМ), трехкомпонентные интеграционные системы (ТИС)

Изменились Правила применения контрольно-кассовых машин. В частности, установлено, что ответственное лицо при эксплуатации контрольно-кассовой машины при завершении смены выполняет процедуру "конец смены" путем снятия сменного отчета (Z-отчет) согласно техническим требованиям изготовителя модели контрольно-кассовой машины.

Сменные отчеты, книги учета наличных денег и товарных чеков, а также чеки аннулирования, возврата и контрольные чеки, по которым проведены операции аннулирования и возврата, хранятся услугополучателем в течение 5 лет с даты их печати или полного заполнения.

Для контрольно-кассовых машин период смены не превышает 24 часа.

Внесены изменения в Правила применения и Требования к ТИС.

Согласно изменениям в Правила установки и применения трехкомпонентной интегрированной системы (ТИС), регистрация ТИС, используемой при осуществлении предпринимательской деятельности, будет производиться в органах госдоходов по месту нахождения налогоплательщика.

На текущий период регистрация ТИС производится в ОГД по месту ее использования. Данное изменение связано с тем, что ТИС применяется для учета процессов торговли, оказания услуг, выполнения работ и учета товаров по всем объектам предпринимательской деятельности налогоплательщика.

Вместе с тем, в Требования к ТИС и ее учету внесено дополнительное условие о получении согласия от банков и от правообладателя модели ККМ при включении контрольного и платежного компонентов в модель ТИС.

Также правообладателю ТИС необходимо будет представлять заявление о внесении модели ТИС в Единый реестр.