В Казахстане планируют увеличить расходы на реконструкцию и строительство дорог

Министерство финансов подготовило постановленеие правительства, которым вносятся поправки в республиканский бюджет на 2024-2026 годы, сообщает Zakon.kz.

В частности, планируется выделить дополнительные суммы на реконструкцию и развитие автомобильных дорог.

Так, в группе "Транспорт и коммуникации" Министерством транспорта РК на "Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне" за счет внешних займов будет выделено на:

реконструкцию автомобильной дороги республиканского значения Узынагаш – Отар – 9 350 000 тыс. тенге вместо 5 100 000 тыс. тенге;

реконструкцию и проектно-изыскательские работы коридора "Центр – Юг" Астана – Караганда – Балхаш – Курты – Капшагай – Алматы, участок Курты – Бурылбайтал – 9 524 878 тыс. тенге вместо 2 911 464 тыс. тенге;

реконструкцию автомобильной дороги республиканского значения гр. РФ (на Орск) – Актобе – Атырау – гр. РФ (на Астрахань), участок Кандыагаш – Макат – 2 409 546 тыс. тенге вместо 909 546 тыс. тенге.

За счет софинансирования внешних займов из республиканского бюджета предлагается выделить на:

реконструкцию автомобильной дороги республиканского значения Узынагаш – Отар – 1 650 000 тыс. тенге вместо 900 000 тыс. тенге;

реконструкцию и проектно-изыскательские работы коридора "Центр – Юг" Астана – Караганда – Балхаш – Курты – Капшагай – Алматы, участок Курты – Бурылбайтал – 1 685 949 тыс. тенге вместо 469 867 тыс. тенге;

реконструкция автомобильной дороги республиканского значения гр. РФ (на Орск) – Актобе – Атырау – гр. РФ (на Астрахань), участок Кандыагаш – Макат – 319 286 тыс. тенге вместо 214 286 тыс. тенге.



За счет целевого трансферта из Национального фонда РК предусмотрено выделить на:

реконструкцию и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения Ушарал – Достык – 3 822 961 тыс. тенге вместо 3 183 796 тыс. тенге;

реконструкцию и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения Карабутак – Комсомольское – Денисовка – Рудный – Костанай – 523 589 тыс. тенге вместо 10 000 тыс. тенге;

реконструкцию и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения гр. РФ (на Орск) – Актобе – Атырау – гр. РФ (на Астрахань) – 2 659 897 тыс. тенге вместо 3 462 010 тыс. тенге.

На строительство мостового перехода через Бухтарминское водохранилище в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области планируется потратить 25 253 133 тыс. тенге. Ранее таких затрат в бюджтете не предусматривалось.

Посмотреть все планируемые затраты на ремонтные работы можно на сайте "Открытые НПА", где документ размещен для публичного обсуждения до 7 апреля.

Как поясняется, проект разработан в соответствии с Бюджетным кодексом РК и решением Республиканской бюджетной комиссии от 29 марта 2024 года.



