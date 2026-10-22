Правительство планирует оптимизировать расходы на служебные командировки
Фото: Zakon.kz
Министерство финансов подготовило проект постановления правительства, которым вносятся поправки в Правила возмещения расходов на служебные командировки за счет бюджетных средств, в том числе в иностранные государства, сообщает Zakon.kz.
Цель поправок – оптимизация бюджетных расходов на командировки в рамках реализации результатов ревизии бюджетных программ.
В Минфине отмечают, что принятие поправок позволит оптимизировать расходы государственных средств, в том числе поездок в иностранные государства.
Конкретные изменения не называются.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 ноября.
Действующие Правила регулируют порядок возмещения командировочных расходов за счет бюджета в соответствии с пунктом 6 статьи 127 Трудового кодекса РК.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript