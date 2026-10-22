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Право

Правительство планирует оптимизировать расходы на служебные командировки

Тенге, деньги, обмен валют, налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, повышение тарифов, долг, долги, задолженность, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 12:24 Фото: Zakon.kz
Министерство финансов подготовило проект постановления правительства, которым вносятся поправки в Правила возмещения расходов на служебные командировки за счет бюджетных средств, в том числе в иностранные государства, сообщает Zakon.kz.

Цель поправок – оптимизация бюджетных расходов на командировки в рамках реализации результатов ревизии бюджетных программ.

В Минфине отмечают, что принятие поправок позволит оптимизировать расходы государственных средств, в том числе поездок в иностранные государства.

Конкретные изменения не называются.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 ноября.

Действующие Правила регулируют порядок возмещения командировочных расходов за счет бюджета в соответствии с пунктом 6 статьи 127 Трудового кодекса РК.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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