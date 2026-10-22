Правительство планирует оптимизировать расходы на служебные командировки

Фото: Zakon.kz

Министерство финансов подготовило проект постановления правительства, которым вносятся поправки в Правила возмещения расходов на служебные командировки за счет бюджетных средств, в том числе в иностранные государства, сообщает Zakon.kz.

Цель поправок – оптимизация бюджетных расходов на командировки в рамках реализации результатов ревизии бюджетных программ. В Минфине отмечают, что принятие поправок позволит оптимизировать расходы государственных средств, в том числе поездок в иностранные государства. Конкретные изменения не называются. Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 ноября. Действующие Правила регулируют порядок возмещения командировочных расходов за счет бюджета в соответствии с пунктом 6 статьи 127 Трудового кодекса РК.

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