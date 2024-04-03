Иностранцы смогут получить ИИН в посольствах Казахстана за рубежом

Подписан совместный приказ МИД РК, МВД РК и МЦРИАП "О реализации пилотного проекта по оказанию государственной услуги "Формирование индивидуального идентификационного номера иностранным гражданам через загранучреждения Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

"Реализовать пилотный проект по оказанию государственной услуги "Формирование индивидуального идентификационного номера иностранным гражданам через загранучреждения Республики Казахстан", – говорится в документе.

Срок действия пилотного проекта – по 31 декабря 2024 года.

Также утвержден Алгоритм реализации пилотного проекта по оказанию государственной услуги "Формирование индивидуального идентификационного номера иностранным гражданам через загранучреждения Республики Казахстан".

Государственную услугу оказывает Министерство внутренних дел РК иностранным гражданам через загранучреждения РК, выступающие в лице организаций, осуществляющих прием заявлений.

Срок оказания государственной услуги составляет один рабочий день.

День обращения иностранного гражданина в загранучреждение РК не входит в срок оказания государственной услуги.

Для получения госуслуги иностранец лично обращается в загранучреждение РК и представляет следующие документы:

заявление по форме;

копию документа, удостоверяющего личность, и его оригинал для сверки (действительный заграничный паспорт, если иной порядок не установлен международными договорами РК).

В случае, если в документе, удостоверяющем личность услугополучателя, отсутствует написание установочных данных (фамилия, имя, отчество, место рождения) на кириллице или латинице, прилагается соответствующий перевод документа, удостоверенный нотариально.

Документы, которые выданы или засвидетельствованы компетентным учреждением иностранного государства либо специально на то уполномоченным лицом, в пределах его компетенции и по установленной форме скрепленные гербовой печатью иностранного государства, принимаются только после прохождения процедуры специального удостоверения (легализации либо апостилирования).

В случае предоставления неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия в приеме документов отказывается.



При обращении услугополучателя консул осуществляет:

проверку документов;

оформление заявки на формирование ИИН в ИИС ЦОН.

Консул в заявке на формирование ИИН в ИИС ЦОН заполняет данные по фамилии, имени, отчеству в соответствии с машиносчитываемой зоной, а данные по дате рождения, месту рождения, гражданству – в соответствии с зоной визуальной проверки.

Заявки на формирование ИИН с ИИС ЦОН поступают на исполнение в информационную систему миграционной полиции (ИС МП).

Оператор МВД проверяет поступающие заявки и в случае корректности заявки осуществляет процедуру формирования ИИН.

Оператор услугодателя посредством ИС МП направляет сведения о сформированном ИИН в ИИС ЦОН.

Затем консул распечатывает регистрационное свидетельство и выдает его услугополучателю.

Оговаривается, что консул несет персональную ответственность за подтверждение заявок на формирование ИИН услугополучателям и за незаконное разглашение сведений, ставших известными при оказании государственных услуг, а также за нарушения единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности.

Приказом также утвержден Перечень загранучреждений Республики Казахстан, в которых реализуется пилотный проект. В него вошли 96 посольств и консульств республики.

Приказ вводится в действие с 13 апреля 2024 года.