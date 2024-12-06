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Законодательство РК

Оформление ИИН иностранцам через посольства РК: пилотный проект продлят до 2026 года

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись , фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 08:38 Фото: gov4c.kz
Министерство иностранных дел РК подготовило поправки в совместный приказ "О реализации пилотного проекта по оказанию государственной услуги "Формирование индивидуального идентификационного номера иностранным гражданам через загранучреждения Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Разработчики предлагают продлить пилотный проект до 31 декабря 2025 года.

Пролонгация связана с тем, что показатели работы, проводимой в рамках межведомственного сотрудничества, дают положительные результаты.

Кроме того, в список загранучреждений, где можно получить ИИН, добавлены посольства Казахстана в Республике Северной Македонии и Черногории, а также Генеральное консульство РК в городе Гамбург.

Помимо этого, преобразованы консульства РК в г. Ош и г. Брест в Генеральное консульство.

Вместе с тем из списка казахстанских загранучреждений, где можно оформить ИИН, исключено консульство РК в Ганновере.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 декабря 2024 года.

Мы писали, что возможность получить ИИН в посольствах Казахстана за рубежом предоставлена иностранцам с апреля 2024 года.

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Открытые НПА Законодательство Казахстан 2024 год ИИН
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