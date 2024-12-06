Оформление ИИН иностранцам через посольства РК: пилотный проект продлят до 2026 года
Разработчики предлагают продлить пилотный проект до 31 декабря 2025 года.
Пролонгация связана с тем, что показатели работы, проводимой в рамках межведомственного сотрудничества, дают положительные результаты.
Кроме того, в список загранучреждений, где можно получить ИИН, добавлены посольства Казахстана в Республике Северной Македонии и Черногории, а также Генеральное консульство РК в городе Гамбург.
Помимо этого, преобразованы консульства РК в г. Ош и г. Брест в Генеральное консульство.
Вместе с тем из списка казахстанских загранучреждений, где можно оформить ИИН, исключено консульство РК в Ганновере.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 декабря 2024 года.
Мы писали, что возможность получить ИИН в посольствах Казахстана за рубежом предоставлена иностранцам с апреля 2024 года.