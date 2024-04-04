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Процедуру зачисления детей в творческие кружки изменят в Казахстане

Процедуру зачисления детей в творческие кружки планируют изменить в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 12:57 Фото: pexels
Министерство культуры подготовило проект изменений в Правила размещения государственного творческого заказа в творческих кружках для детей и юношества и их функционирования, сообщает Zakon.kz.

Проектом предусматриваются следующие изменения:

Очередь на зачисление в творческий кружок ведется информационной системой в автоматическом режиме и содержит список детей на получение ваучера с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) ребенка и законного представителя, вида творческого кружка, номера и времени подачи заявления в точности до доли секунды, порядкового номера в очереди, а также список мест на распределение, на основании сведений, представленных информационной системой.

Разработчики сообщают, что данные поправки вносятся для того, чтобы привести нормативный правовой акт в соответствие с действующим функционалом информационной системы. Так, сейчас на практике в очереди уже отражаются ФИО ребенка и законного представителя, дата подачи заявления, вид творческого кружка, порядковый номер в очереди.

Кроме того, список мест на распределения будет формироваться не на основании сведений, представленных поставщиками, а на основе данных, предоставляемых самой информационной системой. Таким образом, постановка в очередь осуществляется под определенный вид кружка, а не под поставщика.

Проектом предусмотрено, что сведения формируются в реестре согласно поданным заявлениям по территориальности, дате их подачи с точностью до секунды. Такая норма появится в целях распределения освободившихся мест в конкретных районах и городах областного значения.

В целях поддержки детей с инвалидностью предусмотрено их зачисление в очередь в приоритетном порядке при подтверждении статуса ребенка его законным представителем посредством информационной системы.

В свою очередь дети с девиантным поведением, состоящие на учете в органах внутренних дел, также в приоритетном порядке в проактивном формате зачисляются в очередь.

Позиция в очереди двигается в сторону убывания по причине выбытия детей из очереди в связи с отзывом заявления законными представителями или по причине получения ваучера, и в сторону возрастания по причине возврата в очередь детей, чьи ваучеры были отозваны поставщиком.

Согласно пояснительной записке, проект разработан в целях приведения Правил размещения государственного творческого заказа в творческих кружках для детей и юношества и их функционирования в соответствие с пунктом 5-1 статьи 47 закона "Об образовании", а также в целях поддержки детей с инвалидностью. (Данные поправки вводятся в действие с 27 апреля 2024 года.)

Разработчики полагают, что принятие документа не повлечет отрицательных социально-экономических и (или) иных последствий, а также не повлияет на обеспечение национальной безопасности.

Проект размещен для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА" до 9 апреля 2024 года.

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