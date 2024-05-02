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Дети с инвалидностью смогут посещать творческие кружки

Дкти с инвалидностью смогут посещать творческие кружки, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 14:10 Фото: pixabay
Министерство культуры и информации подготовило изменения в Правила размещения государственного творческого заказа в творческих кружках для детей и юношества и их функционирования, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополняются нормой, предусматривающей то, что дети с инвалидностью зачисляются в отдельную очередь в творческий кружок при подтверждении статуса ребенка его законным представителем посредством информационной системы.

Дети с девиантным поведением, состоящие на учете в органах внутренних дел, в приоритетном порядке регистрируются в информационной системе.

Позиция в очереди двигается в сторону убывания по причине выбытия детей из очереди в связи с отзывом заявления законными представителями или по причине получения ваучера, и в сторону возрастания по причине возврата в очередь детей, чьи ваучеры были отозваны поставщиком.

Очередь на зачисление в творческий кружок ведется информационной системой в автоматическом режиме и содержит список детей на получение ваучера с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) ребенка и законного представителя, вида творческого кружка, номера и времени подачи заявления в точности до доли секунды, порядкового номера в очереди, а также список мест на распределение, на основании сведений, представленных информационной системой.

При этом дополнено, что очередь формируется отдельно на каждый творческий кружок поставщика с учетом возрастных ограничений ребенка согласно поданным заявлениям законных представителей детей.

Такое дополнение обосновывается в рамках распределения освободившихся мест в конкретных районах и городах областного значения.

 Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 17 мая.

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