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В Казахстане и странах ЕАЭС изменился техрегламент на мясо и мясную продукцию

В Казахстане и странах ЕАЭС изменился техрегламент на мясную продукцию, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 14:20 Фото: Zakon.kz
В Казахстане с 7 апреля 2024 года начнут действовать изменения в техрегламент на мясо и мясную продукцию, сообщает Zakon.kz.

Изменения были приняты решением Совета Евразийской экономической комиссии от 27 сентября 2023 года. Они корректируют требования технического регламента Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" в отношении указываемой в маркировке информации о пищевой ценности продуктов убоя и мясной продукции.

По информации ЕЭК, актуальность изменений обусловлена тем, что мясо убойных животных и продукты убоя, в том числе используемые в виде сырья, характеризуются естественной неоднородностью содержания белка и жира.

"Изменениями предусмотрены допустимые пределы отклонения фактических значений содержания пищевых веществ (показателей пищевой ценности) от указанных в маркировке: белка в продукции должно быть не менее 80% от значения, указанного в маркировке; жира, углеводов, энергетической ценности (калорийности) – не более 120% от значений, указанных в маркировке", – говорится в сообщении.

Например, при указании в маркировке мясной продукции среднего значения белка 17 г (100%) на 100 г продукта фактическое значение белка, с учетом новых требований, не должно быть менее 13,6 г (80%) на 100 г продукции.

При среднем значении жира 18 г (100%) на 100 г продукта фактическое значение жира не должно быть более 21,6 г (120 %) на 100 г продукции.

Аналогичный подход предусмотрен требованиями технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности мяса птицы и продукции его переработки", действующего с 1 января 2023 года.

Как отметил министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Валентин Татарицкий, изменения направлены на решение проблем, связанных с контролем содержания пищевых веществ с учетом особенностей сырья и специфики мясоперерабатывающей промышленности, а также на предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей несоответствием фактических значений содержания белка, жира, углеводов и калорийности, указанным в маркировке.

По его словам, введение в действие новых требований окажет позитивное влияние на условия ведения предпринимательской деятельности в странах союза.

Вместе с тем решением Коллегии ЕЭК от 5 марта 2024 года определен переходный период.

Так, предусмотрено, что документы об оценке соответствия продуктов убоя и мясной продукции, в отношении которых внесены изменения, выданные или принятые до 7 апреля 2024 года, действительны до окончания срока их действия.

Производство и выпуск в обращение этой продукции допускаются до окончания срока действия таких документов, обращение продукции допускается в течение срока годности, установленного изготовителем.

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