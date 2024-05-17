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Законодательство РК

Сколько сахара и на каких условиях ввезут в Казахстан для переработки

Минсельхоз утвердил Правила подтверждения целевого назначения ввозимого в РК сахара для переработки, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 09:36 Фото: Zakon.kz
Министр сельского хозяйства утвердил приказ от 14 мая 2024 года "О некоторых вопросах ввоза сахара-сырца тростникового на территорию Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Приказом утверждены правила и форма подтверждения целевого назначения ввозимого в Казахстан сахара.

Согласно документу, уполномоченный орган в области развития агропромышленного комплекса осуществляет подтверждение целевого назначения ввозимого сахара-сырца тростникового, предназначенного для промышленной переработки в РК, в размере не более 300 000 тонн.

Для получения подтверждения целевого назначения сахара-сырца заявитель подает заявку на получение подтверждения целевого назначения товаров.

К заявке прилагаются:

  • копии контрактов (договоров), на основании которых планируется осуществить ввоз сахара-сырца тростникового;
  • копии платежных документов, подтверждающих оплату декларируемого товара;
  • копии контрактов (договоров) между организацией, осуществляющей ввоз сахара-сырца тростникового и организацией, осуществляющей его промышленную переработку (не предоставляется в случае ввоза сахара-сырца тростникового организацией, осуществляющей его промышленную переработку).

Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с переводом на казахский либо русский язык. Верность перевода с одного языка на другой либо подлинность подписи переводчика необходимо нотариально засвидетельствовать.

Заявка и прилагаемые к ней документы предоставляются нарочно через канцелярию уполномоченного органа или в электронном виде на электронный адрес канцелярии уполномоченного органа, где им присваивают регистрационный номер и дату.

В случае положительного рассмотрения заявки структурное подразделение в течение трех рабочих дней готовит проект подтверждения целевого назначения товаров.

Подтверждение целевого назначения товаров направляется заявителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо представляется нарочно через канцелярию уполномоченного органа.

Использование сахара-сырца тростникового, помещенного под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления с применением тарифной льготы допускается исключительно в соответствии с его целевым назначением.

Сахар белый, полученный в результате промышленной переработки ввезенного с применением тарифной льготы сахара-сырца тростникового, может использоваться и (или) реализовываться исключительно в Казахстане и не подлежит вывозу в иные государства-члены ЕАЭС.

Ограничения по пользованию и распоряжению сахаром-сырцом тростниковым, помещенным под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления с применением тарифной льготы, действуют до момента его поступления на склад организации, осуществляющей промышленную переработку сахара-сырца тростникового, но не более 1 года со дня выпуска такого товара в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления. Документом, подтверждающим поступление товара на склад организации является копия акта приема или акта приема-передачи такого товара.

Организация, осуществляющая ввоз сахара-сырца тростникового, и организация, осуществляющая промышленную переработку сахара-сырца тростникового, ежегодно в срок до 31 декабря отчетного года предоставляют в уполномоченный орган отчет о целевом использовании сахара-сырца тростникового.

Приказ вводится в действие с 17 мая 2024 года.

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