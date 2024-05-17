Сколько сахара и на каких условиях ввезут в Казахстан для переработки
Приказом утверждены правила и форма подтверждения целевого назначения ввозимого в Казахстан сахара.
Согласно документу, уполномоченный орган в области развития агропромышленного комплекса осуществляет подтверждение целевого назначения ввозимого сахара-сырца тростникового, предназначенного для промышленной переработки в РК, в размере не более 300 000 тонн.
Для получения подтверждения целевого назначения сахара-сырца заявитель подает заявку на получение подтверждения целевого назначения товаров.
К заявке прилагаются:
- копии контрактов (договоров), на основании которых планируется осуществить ввоз сахара-сырца тростникового;
- копии платежных документов, подтверждающих оплату декларируемого товара;
- копии контрактов (договоров) между организацией, осуществляющей ввоз сахара-сырца тростникового и организацией, осуществляющей его промышленную переработку (не предоставляется в случае ввоза сахара-сырца тростникового организацией, осуществляющей его промышленную переработку).
Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с переводом на казахский либо русский язык. Верность перевода с одного языка на другой либо подлинность подписи переводчика необходимо нотариально засвидетельствовать.
Заявка и прилагаемые к ней документы предоставляются нарочно через канцелярию уполномоченного органа или в электронном виде на электронный адрес канцелярии уполномоченного органа, где им присваивают регистрационный номер и дату.
В случае положительного рассмотрения заявки структурное подразделение в течение трех рабочих дней готовит проект подтверждения целевого назначения товаров.
Подтверждение целевого назначения товаров направляется заявителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо представляется нарочно через канцелярию уполномоченного органа.
Использование сахара-сырца тростникового, помещенного под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления с применением тарифной льготы допускается исключительно в соответствии с его целевым назначением.
Сахар белый, полученный в результате промышленной переработки ввезенного с применением тарифной льготы сахара-сырца тростникового, может использоваться и (или) реализовываться исключительно в Казахстане и не подлежит вывозу в иные государства-члены ЕАЭС.
Ограничения по пользованию и распоряжению сахаром-сырцом тростниковым, помещенным под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления с применением тарифной льготы, действуют до момента его поступления на склад организации, осуществляющей промышленную переработку сахара-сырца тростникового, но не более 1 года со дня выпуска такого товара в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления. Документом, подтверждающим поступление товара на склад организации является копия акта приема или акта приема-передачи такого товара.
Организация, осуществляющая ввоз сахара-сырца тростникового, и организация, осуществляющая промышленную переработку сахара-сырца тростникового, ежегодно в срок до 31 декабря отчетного года предоставляют в уполномоченный орган отчет о целевом использовании сахара-сырца тростникового.
Приказ вводится в действие с 17 мая 2024 года.