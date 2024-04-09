Правила аттестации педагогов изменили в Казахстане

Министр просвещения приказом от 2 апреля 2024 года утвердил в новой редакции Правила и условия проведения аттестации педагогов, сообщает Zakon.kz.

Аттестация педагогов, методистов, заместителей руководителя организаций образования, методических кабинетов (центров) проводится не реже одного раза в пять лет. В свою очередь, первые руководители организаций образования проходят аттестацию один раз в три года.

Для допуска к аттестации организация образования проводит квалификационную оценку педагогов, методистов, первых руководителей, заместителей руководителя организаций образования и методических кабинетов (центров) посредством рассмотрения портфолио.

Педагоги, методисты, первые руководители, заместители руководителей организаций образования и методических кабинетов (центров) проходят оценку знаний педагогов (ОЗП) в электронном формате.

ОЗП состоит из следующих заданий:

1) для педагогов дошкольных организаций и предшкольных классов общеобразовательных школ, лицеев и гимназий:

"Дошкольная педагогика и психология" – 20 заданий;

"Методика воспитания и обучения по профилю" – 30 заданий;

2) для педагогов начального образования:

"Предметные знания" – 30 заданий;

"Методика преподавания" – 20 заданий;

3) для педагогов основного среднего и общего среднего образования:

"Предметные знания" – 30 заданий;

"Методика преподавания" – 20 заданий;

4) для педагогов организаций дополнительного образования:

"Основы педагогики" – 30 заданий;

"Основы психологии" – 20 заданий;

5) для воспитателей специальных организаций, интернатных организаций, общежитий, педагогов-ассистентов, социальных педагогов, профориентаторов, вожатых:

"Основы педагогики" – 30 заданий;

"Основы психологии" – 20 заданий;

6) для педагогов специальных организаций образования и специальных педагогов организаций образования:

"Предметные знания по профилю" – 30 заданий;

"Специальная педагогика и психология" – 20 заданий;

7) для организаций технического и профессионального, послесреднего образования (учебно-производственных комбинатов):

для преподавателей по общеобразовательным дисциплинам, общепрофессиональным и специальным дисциплинам, общегуманитарным и социально-экономическим дисциплинам, методистов, мастеров производственного обучения:

"Предметные знания" – 30 заданий;

"Методика преподавания" – 20 заданий;

для педагогов иных должностей:

"Основы педагогики" – 30 заданий;

"Основы психологии" – 20 заданий;

8) для первых руководителей, заместителей руководителя организаций образования, методических кабинетов (центров):

"Знание законодательства РК и нормативных правовых актов в области образования" – 60 тестовых заданий;

9) для методистов методических кабинетов (центров):

"Методика преподавания, знание законодательства РК и нормативных правовых актов в области образования" – 50 заданий.

Результат ОЗП считается положительным при достижении пороговых уровней:

для педагогов всех должностей:

квалификационная категория "педагог" – 50%;

квалификационная категория "педагог-модератор" – 60%;

квалификационная категория "педагог-эксперт" – 70%;

квалификационная категория "педагог-исследователь" – 80%;

квалификационная категория "педагог-мастер" – 90%;

для первых руководителей, заместителей руководителя организаций образования, методических кабинетов (центров) – 70%;

для методистов методических кабинетов (центров):

квалификационная категория "педагог" – 50%;

квалификационная категория "педагог-модератор" – 60%;

квалификационная категория "педагог-эксперт" – 70%;

квалификационная категория "педагог-исследователь" – 80%;

квалификационная категория "педагог-мастер" – 90%.

На ОЗП отводят (без учета времени на инструктаж):

для педагогов – 80 минут, для предметов "Математика", "Физика", "Химия", "Информатика" – 125 минут;

для первых руководителей, заместителей руководителя организаций образования (методических кабинетов (центров), методистов методических кабинетов (центров) – 90 минут;

для лиц с ограниченными возможностями (с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата) дополнительно предоставляется 40 минут.

Как часто нужно проходить ОЗП:

педагоги при очередной аттестации 1 раз в год – бесплатно, 1 раз – на платной основе согласно сумме, утвержденной уполномоченным органом в области образования;

педагоги, претендующие на досрочную аттестацию, 1 раз в год – бесплатно;

лица без стажа, имеющие педагогическое или иное профессиональное образование по соответствующему профилю или имеющие документ о педагогической переподготовке, а также желающие возобновить педагогическую деятельность – 1 раз – бесплатно, последующие – на платной основе;

пробное тестирование (по желанию педагога) – на платной основе в течение года. Результаты пробного тестирования не являются основанием для прохождения ОЗП.

Какие действия недопустимы во время ОЗП:

намеренная порча техники для тестирования и системы безопасности;

попытка вмешательства в систему тестирования и нарушения, связанные с прохождением ОЗП;

выходить из аудитории без разрешения и сопровождения лица, выполняющего функции дежурного по коридору;

выходить из аудитории на не более чем 10 минут и не более 2 раз, при этом не допускается выходить в первые и последние часы тестирования, за исключением случаев, связанных со здоровьем педагогов;

переговариваться, пересаживаться с места на место;

обмениваться документами и бумагами А4, выданными для работы;

заносить в аудиторию следующие предметы: мобильные средства связи (пейджер, сотовые телефоны, планшеты, iPad (Айпад), iPod (Айпод), SmartPhone (Смартфон), рации, ноутбуки, плейеры, модемы (мобильные роутеры), смарт-часы, смарт-очки, фитнес-браслеты (трекеры), диктофон, наушники проводные, беспроводные, микронаушники, беспроводные видеокамеры, GPS (ДжиПиЭс) навигаторы, GPS (ДжиПиЭс) трекеры, устройства удаленного управления, а также другие устройства обмена информацией, работающие в следующих стандартах: GSM (ДжиСиМ), 3G (3 Джи), 4G (4 Джи), 5G (5 Джи), VHF (ВиЭйчЭф), UHF (ЮЭйчЭф), Wi-Fi (Вай-фай), GPS (ДжиПиЭс), Bluetooth (Блютуз), Dect (Дект);

заносить в аудиторию (компьютерный кабинет) шпаргалки, учебно-методическую литературу, таблицу Менделеева и растворимости солей, калькулятор, бумаги различного формата;

выносить из аудитории бумаги различного формата.

Если будет выявлено нарушение данных правил, аттестуемый не допускается к прохождению аттестации сроком на один год. За повторное нарушение срок недопуска педагогам и методистам увеличат до 5 лет, а директорам школ – до 3 лет.

При прохождении ОЗП педагоги выбирают язык сдачи (казахский, русский), дату, время, место тестирования. За день до тестирования педагогу направляется уведомление о дате, времени, месте тестирования.

По завершении компьютерного тестирования выдается сертификат, который будет действителен в течение 1 года со дня прохождения ОЗП.

Присвоение педагогам квалификационных категорий без прохождения аттестации

Педагогам, принятым на работу в колледжи на должности педагогов по специальным дисциплинам и мастеров производственного обучения, при трудоустройстве на основании заявления комиссией соответствующего уровня без проведения аттестации присваивается квалификационная категория:

при наличии стажа работы на производстве по профилю не менее 5 последних лет на момент трудоустройства – "педагог-модератор";

при наличии стажа работы на производстве по профилю более 10 последних лет на момент трудоустройства – "педагог-эксперт".

Заседание комиссии по присвоению квалификационной категории проводится в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления.

При назначении на должность на основании заявления комиссией присваивается квалификационная категория без прохождения процедуры аттестации:

"педагог-модератор" – лицам, вошедшим в Президентский кадровый резерв, выпускникам Nazarbayev University, зарубежных организаций высшего и послевузовского образования, входящих в список рекомендованных для обучения по программе "Болашақ", в период не позднее пятилетнего срока после окончания организации высшего и послевузовского образования; педагогам иностранных языков, имеющим действующий сертификат Сэлта CELTA (сертифекейт ин инглиш лэнгуиж тичинг то адалтс. Кембридж Certificate in English Language Teaching to Adults. Cambridge) пасэндэбав Pass and above);

"педагог-эксперт" – педагогам иностранных языков, имеющим действующий сертификат Дэлта DELTA (диплом ин инглш лэнгуидж тичинг ту адалтс Diploma in English Language Teaching to Adults) пас энд эбав Pass and above).

Комиссией аттестующего органа педагогу иностранного (английский, немецкий, французский) языка присваивается квалификационная категория по итогам комплексного аналитического обобщения результатов деятельности, без прохождения процедуры ОЗП на основании заявления и действующего сертификата по уровню владения языком:

"педагог-модератор":

английский язык: айелтс (IELTS) – 6,5 балла или тойфл (TOEFL) (іnternet Based Test (іBT)) – 79-84 баллов;

французский язык: дельф (DELF) – В2;

немецкий язык: гесэцэтификат (GoetheZertifikat) – В2;

"педагог-эксперт":

английский язык: айелтс (IELTS) – 6,5 балла или тойфл (TOEFL) (іnternet Based Test (іBT)) – 85-93 баллов;

французский язык: дельф (DELF) – В2;

немецкий язык: гесэцэтификат (GoetheZertifikat) – В2;

"педагог-исследователь":

английский язык: айелтс (IELTS) – 7 баллов или тойфл (TOEFL) (Интернет бейсд тест (Ай Би Ти) іnternet Based Test (іBT)) – 94-101 баллов, тикити TKT (тичингноулидж тест TeachingKnowledge Test) модулс Modules 1-3 (один из 3-х модулей) бэнд Band 3-4/4 (результат 3-4 из 4 баллов); тикити клил TKT CLIL (контент энд лэнгуиджлернин Content and Language Integrated Learning); тикитийанлернерс TKT YL (йанлернерс Young Learners);

французский язык: дельф (DELF) – С1;

немецкий язык: гесэцэтификат (GoetheZertifikat) – С1;

"педагог-мастер":

английский язык: айелтс (IELTS) – 7,5 балла или тойфл (TOEFL) (Интернет бейсд тест (Ай Би Ти) іnternet Based Test (іBT)) – 102-109 баллов; тикити TKT (тичинг кноулидж тест Teaching Knowledge Test) модулс Modules 1-3 (один из 3-х модулей) бэнд Band 3-4/4 (результат 3-4 из 4 баллов); тикити клил TKT CLIL (контент энд лэнгуидж лернинг Content and Language Integrated Learning); тикити йанлернерс TKT YL (йанлернерс Young Learners);

французский язык: дельф (DELF) – С1;

немецкий язык: гесэцэтификат (GoetheZertifikat) – С1.

Педагогам иностранных (китайский, турецкий, арабский и другие) языков на основании заявления и действующего сертификата, официально признанного в странах носителях языка, комиссией присваивается квалификационная категория по итогам комплексного аналитического обобщения результатов деятельности, без прохождения процедуры ОЗП:

"педагог-модератор" – уровень В2;

"педагог-эксперт" – уровень С1 или С2.

Лучшим педагогам, направленным в регионы с дефицитом учителей, на основании заявления присваивается квалификационная категория без прохождения процедуры аттестации:

выпускникам организаций высшего, послевузовского образования – "педагог-модератор";

имеющим квалификационную категорию "педагог-эксперт", "педагог-исследователь" – на один уровень выше.

При переходе в другую организацию образования педагоги проходят процедуру подтверждения квалификационной категории, присвоенной в рамках специальной программы.

Педагогам, прошедшим обучение по программе отбора и подготовки лидеров изменений в образовании и вошедших в кадровый резерв, при назначении на должность присваивается квалификационная категория "руководитель первой категории" без прохождения процедуры аттестации.

По итогам аттестации комиссия принимает одно из следующих итоговых решений в отношении аттестуемого:

соответствует заявляемой квалификационной категории;

соответствует действующей квалификационной категории;

соответствует квалификационной категории ниже действующей квалификационной категории.

Список педагогов, прошедших аттестацию, публикуется на интернет-ресурсе аттестующего органа.

Комплексное аналитическое обобщение результатов деятельности

Чтобы оценить, соответствуют ли деятельность и достижения педагога требованиям квалификационной категории, проводится комплексное аналитическое обобщение результатов деятельности.

В материалы (портфолио) включается эссе педагога. Количество слов в эссе должно насчитывать 250-300. Темы эссе ежегодно определяются уполномоченным органом в области образования.

При подготовке материалов (портфолио) соблюдается принцип академической честности.

Для проведения комплексного аналитического обобщения результатов деятельности педагогов создается экспертный совет отдельно по каждому предмету, а в случае отсутствия педагогов по предметам – по направлениям. В состав экспертного совета входят председатель и члены экспертного совета. Экспертный совет состоит из нечетного количества членов, не менее 7 человек.

Экспертный совет оценивает портфолио в соответствии с листом оценивания материалов (портфолио) педагога. Лист наблюдения урока (занятия, организованной деятельности, мероприятия) педагога организации среднего (специального), дополнительного, технического и профессионального образования заполняется в соответствии с листом наблюдения.

Комиссия проводит комплексное аналитическое обобщение результатов деятельности в период с января по август соответствующего года.

При рассмотрении портфолио педагога ведется аудио- или видеозапись, которая хранится в аттестующем органе не менее одного года.

При комплексном обобщении результатов деятельности педагогов всех должностей с 30 и более лет педагогического стажа по профилю, при подтверждении квалификационной категории, прохождение ОЗП не требуется.

Педагогу, в случае соответствия материалов комплексного аналитического обобщения результатов деятельности на заявляемую квалификационную категорию, но недостижения порогового уровня прохождения ОЗП, присваивается квалификационная категория:

на один уровень ниже при подтверждении квалификационной категории;

не выше результатов ОЗП при присвоении квалификационной категории.

Педагоги, имеющие квалификационные категории "вторая категория", "первая категория", "высшая категория", проходят квалификационную оценку, ОЗП, комплексное аналитическое обобщение результатов деятельности для присвоения квалификационной категории "педагог-модератор", "педагог-эксперт", "педагог-исследователь" соответственно.

Педагогам, не прошедшим на заявляемые квалификационные категории, категория присваивается на основании результатов ОЗП. При недостаточном количестве баллов ОЗП для присвоения квалификационной категории "педагог-модератор" педагогу присваивается категория "педагог".

На основании заявления педагогов аттестация с сохранением квалификационных категорий не более, чем на два года, осуществляется в следующих случаях:

при временной нетрудоспособности при наличии заболеваний, включенных в Перечень социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, утвержденный уполномоченным органом в сфере здравоохранения;

после выхода из отпуска по беременности и родам, по уходу за ребенком, в том числе для работников, усыновивших новорожденного ребенка, до достижения им возраста 3 лет;

лицам, перешедшим в организации образования из уполномоченного органа в области образования, органов управления образованием, методических кабинетов (центров), организаций повышения квалификации педагогов, институтов повышения квалификации;

лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность и прибывшим в РК из стран ближнего и дальнего зарубежья.

в случае, если педагогу остается один год до истечения срока действия квалификационной категории, а педагог переходит в другую организацию образования в пределах РК.

Педагоги, которым до пенсии по возрасту остается не более четырех лет, освобождаются от процедуры аттестации. Имеющаяся квалификационная категория у педагогов сохраняется до наступления пенсионного возраста на основании заявления.

Педагоги пенсионного возраста, продолжающие осуществлять педагогическую деятельность после выхода на пенсию, проходят аттестацию. При этом им не требуется проходить ОЗП.

Досрочное присвоение квалификационной категории педагогу

Досрочное присвоение квалификационной категории допускается не менее, чем через 2 года после очередной аттестации при наличии соответствующих результатов деятельности:

"педагог-эксперт" – педагог должен соответствовать не менее 4 требованиям:

является призером или победителем конкурсов профессионального мастерства на областном, республиканском уровнях в соответствии с перечнем, утвержденным уполномоченным органом в области образования или органом управления образования областного уровня или уполномоченным органом соответствующей отрасли;

подготовил победителя или призера олимпиад, конкурсов, соревнований, чемпионатов на областном, республиканском уровнях в соответствии с перечнем, утвержденным уполномоченным органом в области образования или органом управления образования областного уровня или уполномоченным органом соответствующей отрасли;

удостоен звания "Лучший педагог" районного/городского уровня;

обобщает опыт на уровне области, городов республиканского значения, республики (для подведомственных организаций и организаций образования отраслевых государственных органов);

участвует в проведении мероприятий для педагогов на уровне области, городов республиканского значения, республики (для подведомственных организаций и организаций образования отраслевых государственных органов);

владеет английским языком на уровне не ниже С1 (CEFR) и преподает предметы на английском языке;

является кандидатом или мастером спорта международного класса по профилирующему предмету;

является мастером производственного обучения, имеет высокий квалификационный разряд по профилю;

"педагог-исследователь" – педагог должен соответствовать не менее 5 требованиям:

является призером или победителем конкурсов профессионального мастерства на республиканском, международном уровнях в соответствии с перечнем, утвержденным уполномоченным органом в области образования или уполномоченным органом соответствующей отрасли;

подготовил победителя или призера олимпиад, конкурсов, соревнований, чемпионатов на республиканском, международном уровнях в соответствии с перечнем, утвержденным уполномоченным органом в области образования или уполномоченным органом соответствующей отрасли;

является автором (соавтором) изданных учебников, учебно-методических пособий, включенных в перечень учебников, учебно-методических комплексов и учебно-методических пособий, утвержденных уполномоченным органом в области образования;

является автором учебно-методического комплекса или программы, или методических материалов, рекомендованных Республиканским учебно-методическим советом;

обобщает опыт на уровне области, городов республиканского значения, республики (для подведомственных организаций и организаций образования отраслевых государственных органов) на учебно-методическом совете при управлении образования;

удостоен звания "Лучший педагог" областного уровня;

имеет степень кандидата наук/доктора или доктора PhD и стаж педагогической работы не менее трех лет;

"педагог-мастер" – педагог должен соответствовать не менее 6 требованиям:

подготовил победителя или призера олимпиад, конкурсов, соревнований, чемпионатов на международном уровне в соответствии с перечнем, утвержденным уполномоченным органом в области образования или уполномоченным органом соответствующей отрасли;

является победителем или призером международных конкурсов профессионального мастерства в соответствии с перечнем, утвержденным уполномоченным органом в области образования или уполномоченным органом соответствующей отрасли;

является автором учебно-методического комплекса или программы, или методических материалов, рекомендованных Республиканским учебно-методическим советом;

является автором (соавтором) изданных учебников, учебно-методических пособий, включенных в перечень учебников, учебно-методических комплексов и учебно-методических пособий, утвержденных уполномоченным органом в области образования;

транслирует опыт на республиканском уровне на учебно-методическом совете при уполномоченном органе в области образования;

имеет степень кандидата наук/доктора или доктора PhD и стаж педагогической работы не менее пяти лет;

удостоен звания "Лучший педагог" РК.

Также правилами регламентирован порядок проведения аттестации руководителей, заместителей руководителя организаций образования, методических кабинетов.

Приказ введен в действие с 9 апреля 2024 года.