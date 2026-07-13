Изменились правила проведения аттестации педагогов

Министр просвещения приказом от 3 июля 2026 года внес изменения в Правила и условия проведения аттестации педагогов, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что госуслуга в том числе оказывается через цифровой объект "Национальная платформа непрерывного профессионального развития педагога "Ұстаз" – платформа организации, определенной уполномоченным органом в области образования, обеспечивающая сбор и обработку данных о профессиональной деятельности педагога.

Государственная услуга оказывается:

через платформу – на квалификационную категорию "педагог-модератор", "педагог-эксперт";

– на квалификационную категорию "педагог-модератор", "педагог-эксперт"; через веб-портал "цифрового правительства" – на квалификационную категорию "педагог-исследователь", "педагог-мастер", "руководитель третьей категории", "руководитель второй категории", "руководитель первой категории", "заместитель руководителя третьей категории", "заместитель руководителя второй категории", "заместитель руководителя первой категории".

Необходимо представить следующие документы:

заявление;

диплом об образовании (в случае отсутствия сведений в цифровых системах);

документ о прохождении курсов переподготовки (при наличии);

документ, подтверждающий трудовую деятельность работника (в случае отсутствия сведений в цифровых системах);

сертификат о прохождении курсов повышения квалификации по образовательным программам, согласованным с уполномоченным органом в области образования;

удостоверение и приказ о присвоенной квалификационной категории (для лиц, имеющих квалификационную категорию);

документы, подтверждающие профессиональные достижения и обобщение (трансляцию) опыта;

документы, подтверждающие достижения обучающихся;

эссе (250-300 слов).

Сведения о документах, удостоверяющих личность, об образовании и трудовой деятельности получаются из цифровых систем соответствующих государственных органов посредством шлюза электронного правительства.

Документы аттестующихся на квалификационные категории "педагог-модератор", "педагог-эксперт" формируются на Платформе.

Услугодатель обеспечивает внесение данных в цифровую систему мониторинга оказания государственных услуг о стадии их оказания.

При внесении изменений или дополнений в данные Правила уполномоченный орган в области образования в течение трех рабочих дней после государственной регистрации нормативного правового акта направляет информацию о внесенных изменениях и дополнениях оператору "цифрового правительства", услугодателям и в Единый контакт-центр.

Хранение цифровой базы данных аттестуемых, прошедших ОЗП, обеспечивается в течение пяти лет.

Аттестация проводится 1 раз в учебном году. Заявление на аттестацию принимается в сроки, определенные уполномоченным органов в области образования.

Комплексное аналитическое обобщение результатов деятельности – в период с января по август текущего учебного года.

Приказ вводится в действие с 21 июля 2026 года.