Минэнерго установил для иностранцев новые цены на бензин и дизтопливо
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Глава Министерства энергетики Алмасадам Саткалиев подписал приказ, устанавливающий новые цены на бензин и дизельное топливо для иностранных граждан, сообщает Zakon.kz.
Документ устанавливает предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов через стационарные автозаправочные станции:
- на бензин марки Аи-80 – 89 тенге за литр;
- на бензин марки Аи-92 и Аи-93 – 245 тенге за литр;
- на дизельное топливо (летнее, межсезонное) – 315 тенге за литр.
Цена на Аи-92 и Аи-93 останется на уровне 205 тенге при:
- предъявлении водительского удостоверения, выданного в Казахстане, в объеме до 100 литров в сутки;
- предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства на мотоциклы, легковые, грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданных в Казахстане, в объеме до 300 литров в сутки.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования (17 мая).
О том, что цены на бензин и дизтопливо для иностранцев изменятся, стало известно в апреле.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript