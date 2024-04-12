Два новых управления созданы в Алматы
Постановлением акимата города "О некоторых вопросах органов государственного управления города Алматы" созданы коммунальные государственные учреждения:
- Управление развития общественных пространств города Алматы;
- Управление сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки города Алматы.
Функции Управления экологии и окружающей среды города Алматы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, содержанию и обслуживанию фонтанного хозяйства и парков, а также по созданию пешеходных зон переданы вновь созданному коммунальному государственному учреждению "Управление развития общественных пространств города Алматы".
Функции Аппарата акима города Алматы в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации, обеспечения территориальной обороны города Алматы, выполнения мероприятий в сфере гражданской защиты, по вопросам обеспечения охраны общественного порядка и безопасности, организации работы по борьбе с преступностью и профилактике правонарушений, противодействия коррупции, религиозному экстремизму и терроризму переданы вновь созданному коммунальному государственному учреждению "Управление сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки города Алматы".
В свою очередь постановлением акимата "Об утверждении положений коммунальных государственных учреждений" определены задачи, полномочия и функции новых управлений.
Так, к задачам Управления сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки города Алматы отнесены:
- координация выполнения мероприятий по сейсмической безопасности, мобилизационной подготовке и мобилизации, территориальной обороне, гражданской защите и гражданской обороне, организации и обеспечению призыва граждан на воинскую службу, профилактике правонарушений, обеспечению охраны общественного порядка, противодействию коррупции, экстремизму и терроризму на территории города Алматы;
- мониторинг выполнения мероприятий по обеспечению сейсмической безопасности структурными подразделениями акимата города Алматы, их подведомственными организациями, территориальными подразделениями центральных государственных органов, а также другими государственными органами и организациями на территории города Алматы;
- совершенствование государственной системы сейсмической безопасности на территории города Алматы;
- координация мероприятий по оздоровлению окружающей среды и восстановлению хозяйственной деятельности при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации;
- организация взаимодействия органов управления, сил и средств гражданской защиты для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, в том числе разрушительных землетрясений;
- обеспечение выполнения мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации в городе Алматы, отнесенных к компетенции Государственного учреждения;
- выполнение мероприятий по обеспечению готовности и совершенствованию системы территориальной обороны города Алматы, отнесенных к компетенции Государственного учреждения;
- проведение комплекса мероприятий по организации и обеспечению призыва граждан на воинскую службу, отнесенных к компетенции Государственного учреждения;
- проведение и координация мероприятий по гражданской защите и гражданской обороне, отнесенных к компетенции Государственного учреждения;
- координация деятельности аппаратов акимов районов города Алматы, структурных подразделений акимата города Алматы, их подведомственных организаций, городских служб и подразделений, органов внутренних дел и других заинтересованных государственных органов и организаций по вопросам профилактики правонарушений, обеспечения охраны общественного порядка и безопасности, организации работы по борьбе с преступностью, противодействия коррупции, экстремизму и терроризму;
- организация деятельности и межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации или ликвидации последствий терроризма на территории города Алматы.
Функции Управления:
- координация и контроль выполнения мероприятий по обеспечению сейсмической безопасности ответственными государственными органами и организациями;
- внесение предложений по повышению сейсмической безопасности и внедрению современных инновационных систем оповещения, информирование и обучение населения;
- внесение предложений по улучшению координации, действиям и согласованности между государственными органами, организациями, службами гражданской защиты и экстренными оперативными службами на случай возникновения разрушительных землетрясений и других чрезвычайных ситуаций;
- 4) координация проведения общегородских сейсмотренировок и обучения населения по действиям при землетрясении, а также оказание содействия Департаменту по чрезвычайным ситуациям города Алматы в их организации и проведении;
- координация развития системы раннего предупреждения населения о землетрясениях и различных чрезвычайных ситуациях, а также формирования культуры безопасности населения;
- участие в координации вопросов информирования населения и организаций о мерах в сфере гражданской защиты, при чрезвычайных ситуациях, в том числе при возникновении землетрясений;
- организация взаимодействия с ТОО "Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований" МЧС РК, АО "Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры" и другими организациями, а также научными институтами и международными организациями в области сейсмологии и сейсмической безопасности;
- осуществление совместно с Департаментом по чрезвычайным ситуациям города Алматы координации действий по ликвидации последствий разрушительных землетрясений на территории города Алматы;
- внесение предложений по повышению сейсмической надежности и устойчивости существующих зданий и сооружений;
- проведение сейсмического аудита объектов города Алматы;
- обеспечение выполнения мероприятий и разработки соответствующих планов по мобилизационной подготовке, оперативному оборудованию территории, территориальной обороне, гражданской защите и гражданской обороне в городе Алматы;
- обеспечение реализации комплекса мероприятий по переводу государственных органов и организаций города Алматы, на функционирование в период мобилизации, военного положения и в военное время;
- в пределах компетенции контроль работы структурных подразделений по созданию и сохранению страхового фонда документации на изделия вооружения и военной техники, важнейшей гражданской продукции, а также проектной документации на объекты повышенного риска, системы жизнеобеспечения населения и объекты, являющимися национальным достоянием;
- участие в создании специальных формирований и обеспечении их деятельности для выполнения задач в интересах Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, специальных государственных органов, а также для обеспечения бесперебойной работы экономики и жизнедеятельности населения в период мобилизации, военного положения и в военное время;
- в пределах компетенции участие в выполнении мероприятий по оперативному оборудованию территории и обеспечении развития военной инфраструктуры;
- осуществление определения и размещения местных мобилизационных заказов, а также обеспечение выполнения организациями мобилизационных заказов и заданий;
- координация работы структурных подразделений акимата города Алматы по подготовке и заключению договоров (контрактов) с организациями на выполнение местных мобилизационных заказов, производство товаров, выполнение работ и оказание услуг на период мобилизации, военного положения и в военное время;
- координации работы по организации обучения работников мобилизационных органов местных исполнительных органов, подчиненных учреждений и организаций, имеющих мобилизационные заказы, на курсах повышения квалификации работников мобилизационных органов;
- выполнение подготовки и свода отчетов по мобилизационной подготовке и оценке мобилизационной готовности города Алматы;
- осуществление выработки предложений по совершенствованию системы мобилизационной подготовки, территориальной обороны, гражданской защиты и гражданской обороны;
- организация работы и координация деятельности Совета обороны города Алматы в период мобилизации, военного положения и в военное время;
- участие в заблаговременной подготовке города Алматы по гражданской обороне в мирное время;
- разработка документации по подготовке и проведению командно-штабных, тактико-специальных, военно-экономических учений, тренировок и сборов;
- внесение предложений руководству акимата города Алматы, по вопросу выделения финансовых средств на мероприятия по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне, гражданской защите и призыву граждан на воинскую службу;
- координация работы коммунального государственного учреждения "Служба обеспечения мобилизационной подготовки и территориальной обороны";
- оказание содействия местным органам военного управления в их работе в мирное время и при объявлении мобилизации, а также участие в проведении военно-экономических и командно-штабных учений по мобилизационному развертыванию и выполнению мероприятий мобилизационного плана города Алматы;
- организация взаимодействия с местными исполнительными и представительными органами, центральными государственными органами, в частности с Министерством нацэкономики, Министерством обороны, МЧС, МВД, КНБ и их территориальными подразделениями, подведомственными учреждениями, командованием Алматинского регионального гарнизона, а также другими государственными органами и организациями, организациями имеющими мобилизационные задания и заказы по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, гражданской защиты, территориальной и гражданской обороны, а также призыва граждан на воинскую службу;
- обеспечение выполнения мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации, территориальной обороне, гражданской защите и гражданской обороне, организации и обеспечению призыва граждан на воинскую службу;
- в пределах компетенции осуществление контроля за формированием и укомплектованием органов управления и подразделений территориальной обороны на военное время личным составом, техникой и другими необходимыми средствами в соответствии со штатно-табельной потребностью;
- участие в организации территориальной обороны города Алматы в период мобилизации, военного положения и в военное время;
- взаимодействие с Бригадой территориальной обороны города Алматы в мирное время, в период мобилизации, военного положения и в военное время;
- разработка и внесение на утверждение перечень важных объектов и коммуникаций коммунального значения, подлежащих обязательной охране и обороне в период мобилизации, военного положения и в военное время;
- в пределах компетенции по согласованию с оперативно-территориальными органами военного управления определение пунктов сбора и мест размещения бригады территориальной обороны города Алматы в период мобилизации, военного положения и в военное время, а также при специальном развертывании;
- участие в определении мест хранения вооружения, техники, боеприпасов и другого имущества бригады территориальной обороны города Алматы при их развертывании, в периоды проведения воинских сборов, мобилизации, военного положения и в военное время;
- в пределах компетенции осуществление контроля за содержанием и обеспечением бригады территориальной обороны города Алматы для выполнения задач территориальной обороны;
- в пределах компетенции координация работы по организации и обеспечению воинского учета и подготовки граждан к воинской службе, их призыв на воинскую службу, воинские сборы и призыв по мобилизации;
- осуществление контроля за обеспечением органов военного управления оборудованными призывными (сборными) пунктами, их содержанием, снабжением медикаментами, инструментарием, противопожарным, медицинским и хозяйственным имуществом, автомобильным транспортом, а также средствами связи и охраны;
- в пределах компетенции координация работы местных исполнительных органов и местных органов военного управления по вопросам призыва граждан на воинскую службу и приписки допризывников, призывных и медицинских комиссий местных органов военного управления;
- координация работы городского сборного пункта, находящегося в ведении местного исполнительного органа;
- в пределах компетенции осуществление контроля за целевым исполнением бюджетных средств по мероприятиям в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности и подготовки территориальной обороны города;
- участие в организации и обеспечении своевременного оповещения и доставки военнообязанных и призывников на призывные пункты или в воинские части, а также обеспечении поставки техники на сборные пункты или в воинские части и специальные государственные органы, в период мобилизации, военного положения и в военное время;
- координация Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Алматы и оказание содействия рабочему органу комиссии ДЧС города Алматы в организации заседаний комиссий, а также в подготовке, согласовании, регистрации и рассылке протоколов комиссий;
- участие в пределах компетенции в осуществлении мероприятий совместно с Департаментом по чрезвычайным ситуациям города Алматы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- создание и поддержание в постоянной готовности силы и средства территориальной подсистемы управления гражданской защиты;
- организация руководства территориальной подсистемой гражданской защиты в пределах своей компетенции;
- принятие необходимых мер по определению объемов, накоплению, хранению, обновлению и поддержанию в готовности имущества гражданской обороны, а также участие в формировании предложений по созданию мобилизационного резерва в городе и предприятиях, организациях, имеющих мобилизационные заказы;
- в пределах компетенции обеспечение создания и участие в поддержании в готовности основных и запасных (городских, загородных), вспомогательных и подвижных пунктов управления акима;
- участие в организации информационного взаимодействия аварийных и экстренных служб города Алматы, служб гражданской защиты с едиными дежурно-диспетчерскими службами;
- совместно с ДЧС города Алматы координация мероприятий по жизнеобеспечению населения во время чрезвычайных ситуаций;
- участие в пределах компетенции в разработке и принятии мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций, сохранению жизни и здоровья людей, защите материальных и культурных ценностей, а также ликвидации последствий и снижению ущерба при чрезвычайных ситуациях;
- совместно с ДЧС города Алматы осуществление подготовки перечня по отнесению организаций к категориям по гражданской обороне и его внесение на утверждение акиму города Алматы;
- в пределах своей компетенции проведение мероприятий по гражданской обороне, в целях защиты населения, объектов и территории РК, снижения ущерба и потерь при возникновении военных конфликтов;
- координация проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
- координация работы по организации обучения работников местных исполнительных органов на курсах подготовки, переподготовки специалистов и руководящего состава в сфере гражданской защиты;
- в пределах компетенции координация работы государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "Служба спасения города Алматы", в рамках исполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС
- оказание содействия органам гражданской защиты, в том числе Департаменту по чрезвычайным ситуациям города Алматы в основной деятельности и проводимых мероприятиях, а также участие в проведении командно-штабных, тактико-специальных, военно-экономических учений и тренировок;
- осуществление анализа информации и других материалов, поступающих из исполнительных органов, финансируемых из бюджета города Алматы и иных уполномоченных органов по вопросам профилактики правонарушений, обеспечения охраны общественного порядка и безопасности, организации работы по борьбе с преступностью и профилактике правонарушений, противодействия коррупции, экстремизму и терроризму;
- осуществление подготовки материалов к совещаниям с участием акима города по вопросам борьбы с преступностью и профилактики правонарушений, противодействия коррупции, экстремизму и терроризму и по другим вопросам правоохранительной деятельности;
- разработка городских планов мероприятий по вопросам, профилактики правонарушений, обеспечения охраны общественного порядка, противодействия коррупции, экстремизму и терроризму. Осуществление контроля за своевременным и качественным их исполнением;
- осуществление контроля за исполнением планов мероприятий по вопросам профилактики правонарушений, обеспечения охраны общественного порядка, противодействия коррупции, экстремизму и терроризму;
- осуществление подготовки проектов постановлений акимата города, актов акима города по вопросам профилактики правонарушений, обеспечения охраны общественного порядка, противодействия коррупции, экстремизму и терроризму;
- обеспечение деятельности Алматинской городской комиссии по вопросам борьбы с коррупцией, Антитеррористической комиссии при акимате города Алматы, Межведомственного Штаба по координации государственных органов, направленного на противодействие наркомании и наркобизнесу, и содействие в работе Алматинского городского оперативного Штаба по борьбе с терроризмом;
- осуществление сбора информации от государственных органов и на ежемесячной основе составление экспресс-анализов в рамках Перечня информационных потребностей Комиссии;
- разработка и внесение на утверждение Перечень объектов, уязвимых в террористическом отношении, расположенных на территории города Алматы;
- осуществление анализа обращений и выявление системных проблем, поднимаемых заявителями;
- осуществление иных функций, возложенных на Государственное учреждение в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Задачами Управления развития общественных пространств города Алматы являются:
- формирование комфортной городской среды через развитие общественных пространств по принципам инклюзивности и устойчивости;
- обеспечение соблюдения единых принципов и подходов по развитию общественных пространств;
- проектирование и создание общественных пространств по принципам шаговой доступности и полицентричного развития города Алматы;
- эффективное управление и развитие фонтанного хозяйства с интеграцией в общественные пространства.
Функции ведомства:
- разработка концепций развития общественных пространств с учетом принципов инклюзивности и устойчивости;
- проведение анализа и изучение международного опыта для выработки рекомендаций по развитию общественных пространств;
- планирование, проектирование и реализация проектов по развитию общественных пространств на принципах шаговой доступности и полицентричности;
- проведение мониторинга и оценки доступности и удобства общественных пространств для всех групп населения;
- реконструкция существующих парков и скверов для обеспечения доступности и комфортности для всех групп населения;
- обеспечение активного участия общественности, неправительственных организаций и субъектов предпринимательства в процессе планирования и принятия решений при разработке проектов развития общественных пространств;
- взаимодействие с гражданским обществом и неправительственными организациями для выявления потребностей населения при создании общественных пространств;
- координация и мониторинг проведения работ аппаратов акимов районов, структурных подразделений акимата города Алматы, городских служб и иных организаций по благоустройству, проектированию, строительству и реконструкции парков, скверов, бульваров и территорий общего пользования в рамках обеспечения комфортной среды;
- определение принципов и подходов к проектированию, строительству и содержанию общественных пространств;
- в рамках своих полномочий заключение договоров государственных закупок и государственно-частного партнерства и осуществление мониторинга их реализации;
- организация общественных слушаний по проектам общественных пространств совместно с районными акиматами и администраторами проектов;
- согласование концепций проектов районных акиматов города Алматы по общественным пространствам;
- взаимодействие с проектными и строительными организациями для развития общественных пространств;
- организация работы по разработке и реконструкции фонтанов;
- создание экологически устойчивых фонтанов, использующих эффективные системы управления водой, водоочистки и энергосбережения;
- обеспечение проведения мероприятий, способствующих бесперебойному и безаварийному функционированию фонтанов;
- информирование населения города Алматы о деятельности Государственного учреждения и подведомственных организаций, а также повышение осведомленности населения по развитию общественных пространств в рамках формирования комфортной городской среды;
- взаимодействие с центральными и местными государственными органами по вопросам, входящим в компетенцию Государственного учреждения;
- проведение анализа обращений и выявление системных проблем, поднимаемых заявителями;
- осуществление иных функций.
Постановление "О некоторых вопросах органов государственного управления города Алматы" вводится в действие с 8 апреля 2024 года.
Постановление "Об утверждении положений коммунальных государственных учреждений" вводится в действие со дня его первого официального опубликования.