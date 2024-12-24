Новое управление полиции создали в Астане
Данным постановлением на территории нового района столицы создано Управление полиции района "Сарайшық" Департамента полиции города Астаны.
В документе говорится, что финансирование указанного государственного учреждения осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на содержание Министерства внутренних дел Республики Казахстан, и местного бюджета.
Соответствующим управлением дополнен перечень территориальных органов, находящихся в ведении Министерства внутренних дел.
Кроме того, в перечне Отдел полиции Сарыагашского района переименован в Управление полиции Сарыагашского района Департамента полиции Туркестанской области в рамках реализации полномочий МВД, определенных законом "Об органах внутренних дел Республики Казахстан".
Постановление введено в действие с 18 декабря 2024 года.
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