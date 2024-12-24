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Право

Новое управление полиции создали в Астане

Министерство внутренних дел РК, МВД РК, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 11:08 Фото: polisia.kz
Правительство приняло постановление от 18 декабря 2024 года "О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Данным постановлением на территории нового района столицы создано Управление полиции района "Сарайшық" Департамента полиции города Астаны.

В документе говорится, что финансирование указанного государственного учреждения осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на содержание Министерства внутренних дел Республики Казахстан, и местного бюджета.

Соответствующим управлением дополнен перечень территориальных органов, находящихся в ведении Министерства внутренних дел.

Кроме того, в перечне Отдел полиции Сарыагашского района переименован в Управление полиции Сарыагашского района Департамента полиции Туркестанской области в рамках реализации полномочий МВД, определенных законом "Об органах внутренних дел Республики Казахстан".

Постановление введено в действие с 18 декабря 2024 года.

Ранее мы рассказывали, какими новыми функциями наделили МВД.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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