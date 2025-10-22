Стандарт медпомощи ВИЧ-инфицированным утвердили в Казахстане

И.о. министра здравоохранения приказом от 15 октября 2025 года утвердил Стандарт организации оказания медицинской помощи при ВИЧ-инфекции в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Специализированная медицинская помощь населению при ВИЧ-инфекции, оказывается организациями здравоохранения, осуществляющими деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции.

Медицинская помощь при ВИЧ-инфекции включает:

проведение профилактических мероприятий для населения и КГН;

специализированную медицинскую помощь лицам, зараженным ВИЧ-инфекцией.

Специализированная медицинская помощь при ВИЧ-инфекции оказывается врачами по специальности:

"Инфекционные болезни (взрослые, детские)",

"Гигиена-эпидемиология",

"Общественное здоровье",

"Общественное здравоохранение",

"Медико-профилактическое дело".

К организациям здравоохранения, осуществляющим деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции относятся:

центр по профилактике ВИЧ-инфекции (региональный Центр ВИЧ) - самостоятельная организация здравоохранения, создаваемая на уровне области, города республиканского значения, столицы;

республиканская государственная организация здравоохранения, осуществляющая деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции (РГОЗ) - научная организация в области здравоохранения, осуществляющая профилактическую, консультативно-диагностическую и лечебную помощь при ВИЧ-инфекции, организационно-методическое руководство и координацию работы региональных Центров ВИЧ и других организаций здравоохранения по вопросам профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции.

В структуру регионального Центра ВИЧ входят:

организационно-методический отдел;

отдел профилактической работы;

эпидемиологический отдел;

лечебно-профилактический отдел;

клинико-диагностическая лаборатория;

отдел информатики и компьютерного обеспечения;

дружественный кабинет (ДК);

пункт доверия (стационарный и/или передвижной/мобильный) (ПД).

В структуру РГОЗ входят:

отдел информационно-аналитического мониторинга и стратегического развития;

отдел профилактики заболеваний и связи с общественностью;

отдел эпидемиологического мониторинга;

отдел клинического мониторинга;

клинико-диагностическая лаборатория;

отдел последипломного образования;

отдел научного менеджмента и международного сотрудничества.

Профилактические мероприятия среди населения и КГН осуществляются с соблюдением принципов добровольности и конфиденциальности.

Забор крови на наличие ВИЧ-инфекции проводится в организациях здравоохранения, по документу, удостоверяющему личность или по электронному документу из сервиса цифровых документов. Образец крови направляется в региональные Центры ВИЧ, РГОЗ для проведения исследований.

Медицинское обследование на ВИЧ-инфекцию проводится после получения информированного согласия пациента или его законного представителя на тестирование при дотестовом консультировании.

Организации здравоохранения, выявившие при медицинском обследовании факт ВИЧ-инфекции, письменно уведомляют обследуемого о полученном результате, информируют о необходимости соблюдения мер предосторожности, направленных на охрану собственного здоровья и здоровья окружающих, а также предупреждают об административной и уголовной ответственности за уклонение от лечения и заражение других лиц с подписанием пациентом листа конфиденциального собеседования с лицом, инфицированным ВИЧ.

Медицинские организации оказывающие ПМСП осуществляют следующие мероприятия для лиц, зараженных ВИЧ-инфекцией:

оказание ПМСП при сочетанных, сопутствующих и фоновых заболеваниях;

контрацепцию женщин фертильного возраста, зараженных ВИЧ-инфекцией, при информированном согласии пациента или его законного представителя;

динамическое наблюдение за беременными женщинами, зараженных ВИЧ-инфекцией и детьми, рожденными от них, совместно со специалистами региональных центров ВИЧ при информированном согласии пациента или его законного представителя;

информирование беременных, кормящих женщин, зараженных ВИЧ-инфекцией, по вопросам планирования семьи, сохранения или прерывания беременности, по вопросам поддержки грудного или искусственного вскармливания;

медикаментозное подавление лактации с информированного согласия роженицы или его законного представителя при отказе от грудного вскармливания;

контроль приема АРВП беременными, роженицами, кормящими матерями и детьми, рожденными от женщин, зараженных ВИЧ при информированном согласии пациента или его законного представителя;

обеспечение адаптированными молочными смесями детей, рожденных от матерей, зараженных ВИЧ-инфекцией;

патронажное посещение детей, рожденных от матерей, зараженных ВИЧ-инфекцией;

ежегодное проведение флюорографического скрининга с целью раннего выявления туберкулеза среди лиц, зараженных ВИЧ-инфекцией при самостоятельном обращении;

профилактическое лечение латентной туберкулезной инфекции при информированном согласии пациента или его законного представителя;

прием и консультирование профильными специалистами по профилю сочетанных, сопутствующих и фоновых заболеваний по показаниям, в том числе в рамках динамического наблюдения;

проведение клинико-диагностических исследований в рамках сопутствующего острого заболевания и/или динамического наблюдения за хроническим заболеванием;

лечение сопутствующего заболевания в рамках оказания медицинской помощи по ОСМС и/или ГОБМП согласно рекомендациям соответствующих КП;

выписку рецептов на лекарственные препараты;

обеспечение бесплатными лекарственными препаратами для лечения сопутствующих заболеваний;

обеспечение бесплатными лекарственными препаратами для лечения ВИЧ-инфекции по перечню, утвержденному приказом № ҚР ДСМ-75, согласно приказу № ҚР ДСМ-89 по назначению врача-инфекциониста регионального Центра ВИЧ при информированном согласии пациента или его законного представителя;

направление пациентов с ВИЧ-инфекцией на медико-социальную экспертизу;

организацию и проведение медицинской реабилитации и паллиативной помощи;

проведение профилактических прививок при информированном согласии пациента или его законного представителя;

организацию и проведение скрининговых исследований при информированном согласии пациента или его законного представителя.

Продолжительность первичного приема пациента врачом-инфекционистом составляет не более 40 минут, пациента, состоящего на динамическом наблюдении - не более 30 минут.

При оказании стационарной медицинской помощи лицам, зараженным ВИЧ-инфекцией, медицинские организации обеспечивают:

консультации специалистов региональных Центров ВИЧ при информированном согласии пациента или его законного представителя;

забор биологического материала для лабораторных исследований по показаниям при информированном согласии пациента или его законного представителя;

контроль приема АРВП лицами, зараженными ВИЧ-инфекцией при информированном согласии пациента или его законного представителя;

организацию выполнения рекомендаций специалистов региональных Центров ВИЧ.

Также документом установлен рекомендуемый перечень консультативно-диагностических услуг лицам, зараженным ВИЧ-инфекцией:

Прием среднего медицинского работника:

1 раз в 3 месяца пациентов с уровнем абсолютного числа лейкоцитов СД4≤350 и/или ВН≥50;

1 раз в 6 месяцев пациентов с однократным уровнем абсолютного числа лейкоцитов СД4≥350 и/или ВН ≤50;

1 раз в год пациентов с последовательным двукратным результатом уровня абсолютного числа лейкоцитов СД4≥350 и ВН ≤50.

Прием врача-инфекциониста (лечащий врач):

1 раз в 3 месяца пациентов с уровнем абсолютного числа лейкоцитов СД4≤350 и/или ВН ≥50;

1 раз в 6 месяцев пациентов с однократным уровнем абсолютного числа лейкоцитов СД4≥350 и/или ВН ≤50;

1 раз в год пациентов с последовательным двукратным результатом уровня абсолютного числа лейкоцитов СД4≥350 и ВН ≤50.

Осмотр профильных специалистов (дерматовенеролог, акушер-гинеколог, фтизиатр, другие):

при постановке на учет, в дальнейшем по показаниям.

Лабораторно-диагностические исследования включают в себя:

Общий анализ крови с тромбоцитами:

1 раз в 3 месяца пациентам с уровнем абсолютного числа лейкоцитов СД4≤350 и/или ВН ≥50;

1 раз в 6 месяцев пациентам с однократным уровнем абсолютного числа лейкоцитов СД4≥350 и/или ВН ≤50;

1 раз в год пациентам с последовательным двукратным результатом уровня абсолютного числа лейкоцитов СД4≥350 и ВН ≤50.

Общий анализ мочи:

1 раз в 3 месяца пациентам с уровнем абсолютного числа лейкоцитов СД4≤350 и/или ВН ≥50;

1 раз в 6 месяцев пациентам с однократным уровнем абсолютного числа лейкоцитов СД4≥350 и/или ВН ≤50;

1 раз в год пациентам с последовательным двукратным результатом уровня абсолютного числа лейкоцитов СД4≥350 и ВН≤50.

Биохимические анализы крови: аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, общий билирубин по фракциям, креатинин, мочевина, холестерин, триглицериды, липаза, амилаза, щелочная фосфатаза, лактатдегидрогеназа, глюкоза, мочевина, белок

1 раз в 3 месяца пациентам с уровнем абсолютного числа лейкоцитов СД4≤350 и/или ВН ≥50;

1 раз в 6 месяцев пациентам с однократным уровнем абсолютного числа лейкоцитов СД4≥350 и/или ВН ≤50;

1 раз в год пациентам с последовательным двукратным результатом уровня абсолютного числа лейкоцитов СД4≥350 и ВН ≤50.

Серологический анализ крови:

иммуноферментный/иммунохемилюминисцентный/иммунохроматографический/ электрохемилюминисцентный анализ на ВГС и ВГВ

1 раз в год вновь выявленным пациентам и пациентам с предыдущими отрицательными результатами на ВГС и ВГВ.

Определение суммарных антител к Treponema pallidum в сыворотке крови ИФА-методом:

1 раз в год.

Полимеразно-цепная реакция: количественное определение РНК ВИЧ в плазме крови (определение вирусной нагрузки)

1 раз в 3 месяца пациентам с уровнем ВН>50;

1 раз в 6 месяцев пациентам с однократным уровнем ВН≤50;

1 раз в год пациентам с последовательным двукратным результатом уровня ВН≤50.

Определение лекарственной устойчивости ВИЧ к антиретровирусным препаратам методом генотипирования

Вновь выявленным пациентам перед началом АРТ и пациентам при двукратном последовательном результате ВН>500 и приверженности≥95%.

Тестирование на носительство аллеля HLA-B*5701

Перед назначением схем АРТ, содержащих Абакавир.

Анализ на вирусный гепатит В (HBV-ДНК) качественный:

При положительном результате ИФА/ИХЛА/ИХА/ЭХЛА на HbsAg.

Анализ на вирусный гепатит С (HCV-RNA) качественный:

При положительном результате ИФА/ИХЛА/ИХА/ЭХЛА на anti-HCV;

по окончании противовирусной терапии ВГС.

Иммунофенотипирование: определение числа лейкоцитов СД4 (абсолютное и процентное содержание)

1 раз в 3 месяца пациентам с уровнем абсолютного числа лейкоцитов СД4≤350,

1 раз в 6 месяцев пациентам с однократным уровнем абсолютного числа лейкоцитов СД4 ≥ 350;

1 раз в год пациентам с последовательным двукратным результатом уровня абсолютного числа лейкоцитов СД4≥350.

Инструментальные методы исследования:

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости - по показаниям.

Флюорография органов грудной клетки - 1 раз в год.

Электрокардиография - по показаниям.

Приказ вводится в действие с 1 ноября 2025 года.

