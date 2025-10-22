Стандарт медпомощи ВИЧ-инфицированным утвердили в Казахстане
Специализированная медицинская помощь населению при ВИЧ-инфекции, оказывается организациями здравоохранения, осуществляющими деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции.
Медицинская помощь при ВИЧ-инфекции включает:
- проведение профилактических мероприятий для населения и КГН;
- специализированную медицинскую помощь лицам, зараженным ВИЧ-инфекцией.
Специализированная медицинская помощь при ВИЧ-инфекции оказывается врачами по специальности:
- "Инфекционные болезни (взрослые, детские)",
- "Гигиена-эпидемиология",
- "Общественное здоровье",
- "Общественное здравоохранение",
- "Медико-профилактическое дело".
К организациям здравоохранения, осуществляющим деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции относятся:
- центр по профилактике ВИЧ-инфекции (региональный Центр ВИЧ) - самостоятельная организация здравоохранения, создаваемая на уровне области, города республиканского значения, столицы;
- республиканская государственная организация здравоохранения, осуществляющая деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции (РГОЗ) - научная организация в области здравоохранения, осуществляющая профилактическую, консультативно-диагностическую и лечебную помощь при ВИЧ-инфекции, организационно-методическое руководство и координацию работы региональных Центров ВИЧ и других организаций здравоохранения по вопросам профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции.
В структуру регионального Центра ВИЧ входят:
- организационно-методический отдел;
- отдел профилактической работы;
- эпидемиологический отдел;
- лечебно-профилактический отдел;
- клинико-диагностическая лаборатория;
- отдел информатики и компьютерного обеспечения;
- дружественный кабинет (ДК);
- пункт доверия (стационарный и/или передвижной/мобильный) (ПД).
В структуру РГОЗ входят:
- отдел информационно-аналитического мониторинга и стратегического развития;
- отдел профилактики заболеваний и связи с общественностью;
- отдел эпидемиологического мониторинга;
- отдел клинического мониторинга;
- клинико-диагностическая лаборатория;
- отдел последипломного образования;
- отдел научного менеджмента и международного сотрудничества.
Профилактические мероприятия среди населения и КГН осуществляются с соблюдением принципов добровольности и конфиденциальности.
Забор крови на наличие ВИЧ-инфекции проводится в организациях здравоохранения, по документу, удостоверяющему личность или по электронному документу из сервиса цифровых документов. Образец крови направляется в региональные Центры ВИЧ, РГОЗ для проведения исследований.
Медицинское обследование на ВИЧ-инфекцию проводится после получения информированного согласия пациента или его законного представителя на тестирование при дотестовом консультировании.
Организации здравоохранения, выявившие при медицинском обследовании факт ВИЧ-инфекции, письменно уведомляют обследуемого о полученном результате, информируют о необходимости соблюдения мер предосторожности, направленных на охрану собственного здоровья и здоровья окружающих, а также предупреждают об административной и уголовной ответственности за уклонение от лечения и заражение других лиц с подписанием пациентом листа конфиденциального собеседования с лицом, инфицированным ВИЧ.
Медицинские организации оказывающие ПМСП осуществляют следующие мероприятия для лиц, зараженных ВИЧ-инфекцией:
- оказание ПМСП при сочетанных, сопутствующих и фоновых заболеваниях;
- контрацепцию женщин фертильного возраста, зараженных ВИЧ-инфекцией, при информированном согласии пациента или его законного представителя;
- динамическое наблюдение за беременными женщинами, зараженных ВИЧ-инфекцией и детьми, рожденными от них, совместно со специалистами региональных центров ВИЧ при информированном согласии пациента или его законного представителя;
- информирование беременных, кормящих женщин, зараженных ВИЧ-инфекцией, по вопросам планирования семьи, сохранения или прерывания беременности, по вопросам поддержки грудного или искусственного вскармливания;
- медикаментозное подавление лактации с информированного согласия роженицы или его законного представителя при отказе от грудного вскармливания;
- контроль приема АРВП беременными, роженицами, кормящими матерями и детьми, рожденными от женщин, зараженных ВИЧ при информированном согласии пациента или его законного представителя;
- обеспечение адаптированными молочными смесями детей, рожденных от матерей, зараженных ВИЧ-инфекцией;
- патронажное посещение детей, рожденных от матерей, зараженных ВИЧ-инфекцией;
- ежегодное проведение флюорографического скрининга с целью раннего выявления туберкулеза среди лиц, зараженных ВИЧ-инфекцией при самостоятельном обращении;
- профилактическое лечение латентной туберкулезной инфекции при информированном согласии пациента или его законного представителя;
- прием и консультирование профильными специалистами по профилю сочетанных, сопутствующих и фоновых заболеваний по показаниям, в том числе в рамках динамического наблюдения;
- проведение клинико-диагностических исследований в рамках сопутствующего острого заболевания и/или динамического наблюдения за хроническим заболеванием;
- лечение сопутствующего заболевания в рамках оказания медицинской помощи по ОСМС и/или ГОБМП согласно рекомендациям соответствующих КП;
- выписку рецептов на лекарственные препараты;
- обеспечение бесплатными лекарственными препаратами для лечения сопутствующих заболеваний;
- обеспечение бесплатными лекарственными препаратами для лечения ВИЧ-инфекции по перечню, утвержденному приказом № ҚР ДСМ-75, согласно приказу № ҚР ДСМ-89 по назначению врача-инфекциониста регионального Центра ВИЧ при информированном согласии пациента или его законного представителя;
- направление пациентов с ВИЧ-инфекцией на медико-социальную экспертизу;
- организацию и проведение медицинской реабилитации и паллиативной помощи;
- проведение профилактических прививок при информированном согласии пациента или его законного представителя;
- организацию и проведение скрининговых исследований при информированном согласии пациента или его законного представителя.
Продолжительность первичного приема пациента врачом-инфекционистом составляет не более 40 минут, пациента, состоящего на динамическом наблюдении - не более 30 минут.
При оказании стационарной медицинской помощи лицам, зараженным ВИЧ-инфекцией, медицинские организации обеспечивают:
- консультации специалистов региональных Центров ВИЧ при информированном согласии пациента или его законного представителя;
- забор биологического материала для лабораторных исследований по показаниям при информированном согласии пациента или его законного представителя;
- контроль приема АРВП лицами, зараженными ВИЧ-инфекцией при информированном согласии пациента или его законного представителя;
- организацию выполнения рекомендаций специалистов региональных Центров ВИЧ.
Также документом установлен рекомендуемый перечень консультативно-диагностических услуг лицам, зараженным ВИЧ-инфекцией:
Прием среднего медицинского работника:
- 1 раз в 3 месяца пациентов с уровнем абсолютного числа лейкоцитов СД4≤350 и/или ВН≥50;
- 1 раз в 6 месяцев пациентов с однократным уровнем абсолютного числа лейкоцитов СД4≥350 и/или ВН ≤50;
- 1 раз в год пациентов с последовательным двукратным результатом уровня абсолютного числа лейкоцитов СД4≥350 и ВН ≤50.
Прием врача-инфекциониста (лечащий врач):
- 1 раз в 3 месяца пациентов с уровнем абсолютного числа лейкоцитов СД4≤350 и/или ВН ≥50;
- 1 раз в 6 месяцев пациентов с однократным уровнем абсолютного числа лейкоцитов СД4≥350 и/или ВН ≤50;
- 1 раз в год пациентов с последовательным двукратным результатом уровня абсолютного числа лейкоцитов СД4≥350 и ВН ≤50.
Осмотр профильных специалистов (дерматовенеролог, акушер-гинеколог, фтизиатр, другие):
- при постановке на учет, в дальнейшем по показаниям.
Лабораторно-диагностические исследования включают в себя:
Общий анализ крови с тромбоцитами:
- 1 раз в 3 месяца пациентам с уровнем абсолютного числа лейкоцитов СД4≤350 и/или ВН ≥50;
- 1 раз в 6 месяцев пациентам с однократным уровнем абсолютного числа лейкоцитов СД4≥350 и/или ВН ≤50;
- 1 раз в год пациентам с последовательным двукратным результатом уровня абсолютного числа лейкоцитов СД4≥350 и ВН ≤50.
Общий анализ мочи:
- 1 раз в 3 месяца пациентам с уровнем абсолютного числа лейкоцитов СД4≤350 и/или ВН ≥50;
- 1 раз в 6 месяцев пациентам с однократным уровнем абсолютного числа лейкоцитов СД4≥350 и/или ВН ≤50;
- 1 раз в год пациентам с последовательным двукратным результатом уровня абсолютного числа лейкоцитов СД4≥350 и ВН≤50.
Биохимические анализы крови: аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, общий билирубин по фракциям, креатинин, мочевина, холестерин, триглицериды, липаза, амилаза, щелочная фосфатаза, лактатдегидрогеназа, глюкоза, мочевина, белок
- 1 раз в 3 месяца пациентам с уровнем абсолютного числа лейкоцитов СД4≤350 и/или ВН ≥50;
- 1 раз в 6 месяцев пациентам с однократным уровнем абсолютного числа лейкоцитов СД4≥350 и/или ВН ≤50;
- 1 раз в год пациентам с последовательным двукратным результатом уровня абсолютного числа лейкоцитов СД4≥350 и ВН ≤50.
Серологический анализ крови:
- иммуноферментный/иммунохемилюминисцентный/иммунохроматографический/ электрохемилюминисцентный анализ на ВГС и ВГВ
- 1 раз в год вновь выявленным пациентам и пациентам с предыдущими отрицательными результатами на ВГС и ВГВ.
Определение суммарных антител к Treponema pallidum в сыворотке крови ИФА-методом:
- 1 раз в год.
Полимеразно-цепная реакция: количественное определение РНК ВИЧ в плазме крови (определение вирусной нагрузки)
- 1 раз в 3 месяца пациентам с уровнем ВН>50;
- 1 раз в 6 месяцев пациентам с однократным уровнем ВН≤50;
- 1 раз в год пациентам с последовательным двукратным результатом уровня ВН≤50.
Определение лекарственной устойчивости ВИЧ к антиретровирусным препаратам методом генотипирования
Вновь выявленным пациентам перед началом АРТ и пациентам при двукратном последовательном результате ВН>500 и приверженности≥95%.
- Тестирование на носительство аллеля HLA-B*5701
- Перед назначением схем АРТ, содержащих Абакавир.
Анализ на вирусный гепатит В (HBV-ДНК) качественный:
- При положительном результате ИФА/ИХЛА/ИХА/ЭХЛА на HbsAg.
- Анализ на вирусный гепатит С (HCV-RNA) качественный:
- При положительном результате ИФА/ИХЛА/ИХА/ЭХЛА на anti-HCV;
- по окончании противовирусной терапии ВГС.
Иммунофенотипирование: определение числа лейкоцитов СД4 (абсолютное и процентное содержание)
- 1 раз в 3 месяца пациентам с уровнем абсолютного числа лейкоцитов СД4≤350,
- 1 раз в 6 месяцев пациентам с однократным уровнем абсолютного числа лейкоцитов СД4 ≥ 350;
- 1 раз в год пациентам с последовательным двукратным результатом уровня абсолютного числа лейкоцитов СД4≥350.
Инструментальные методы исследования:
- Ультразвуковое исследование органов брюшной полости - по показаниям.
- Флюорография органов грудной клетки - 1 раз в год.
- Электрокардиография - по показаниям.
Приказ вводится в действие с 1 ноября 2025 года.