В Акмолинской области несколько сел станут самостоятельными

Подготовлено постановление акимата и решение маслихата "Об изменениях в административно-территориальном устройстве Акмолинской области", сообщает Zakon.kz.

Так, предлагается образовать:

село Каражар Целиноградского района как самостоятельную административно-территориальную единицу, исключив из состава Караоткельского сельского округа Целиноградского района;

Целиноградского района как самостоятельную административно-территориальную единицу, исключив из состава Караоткельского сельского округа Целиноградского района; село Кажымукан Целиноградского района как самостоятельную административно-территориальную единицу, исключив из состава Талапкерского сельского округа Целиноградского района;

Целиноградского района как самостоятельную административно-территориальную единицу, исключив из состава Талапкерского сельского округа Целиноградского района; село Ыбырая Алтынсарина Целиноградского района как самостоятельную административно-территориальную единицу, исключив из состава Талапкерского сельского округа Целиноградского района.

Кроме того, будут преобразованы:

сельский округ Акмол Целиноградского района включением в его состав села Жанажол Караоткельского сельского округа Целиноградского района;

Целиноградского района включением в его состав села Жанажол Караоткельского сельского округа Целиноградского района; Караоткельский сельский округ Целиноградского района в село Караоткель Целиноградского района как самостоятельную административно-территориальную единицу;

Целиноградского района в село Караоткель Целиноградского района как самостоятельную административно-территориальную единицу; Талапкерский сельский округ Целиноградского района в село Талапкер Целиноградского района как самостоятельную административно-территориальную единицу.

Как поясняется, документ подготовлен для совершенствования административно-территориального устройства Целиноградского района, приведения его в соответствие с законом "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан", а также эффективного управления административно-территориальной единицей и на основании схода местного сообщества Караоткельского и Талапкерского сельских округов от 1 апреля 2024 года.

Село Кажымукан расположено на расстоянии 13 км от города Астаны. Протяженность улично-дорожной сети составляет 30 км (асфальт – 12,8 км, гравийно-щебеночное покрытие – 8,5 км, грунтовые дороги – 8,7 км).

Жилищно-коммунальное хозяйство села – печное отопление, по водоснабжению – действует три комбинированных блок-модуля, все дома частного сектора. Электроснабжение обеспечивается тремя частными КТП.

Имеется одна государственная средняя школа с количеством обучающихся – 804. Государственный детский сад на 140 мест, количество детей – 140.

По здравоохранению население обслуживается в ФАП села Кажымукан. Прикреплено 1658 человек.

Село Ыбырая Алтынсарина расположено на расстоянии 5 км от города Астаны. Протяженность улично-дорожной сети составляет 30,7 км (асфальт – 14,2 км, гравийно-щебеночное покрытие – 7,8 км, грунтовые дороги – 8,7 км).

Жилищно-коммунальное хозяйство села – печное отопление, по водоснабжению – централизованное водоснабжение, обслуживает ГКП на ПХВ "Целиноград Су Арнасы", все дома частного сектора.

Электроснабжение обеспечивается 20 государственными и двумя частными КТП.

Имеется одна государственная средняя школа с количеством обучающихся – 548. Государственный детский сад на 140 мест, количество детей – 140.

По здравоохранению население обслуживается в ФАП села Ыбырая Алтынсарина. Прикреплено 849 человек.

На территории сел действуют предприятия розничной торговли (магазины, аптеки) и предприятия общественного питания (кафе).

Село Каражар расположено на расстоянии 3 км от города Астаны. Протяженность улично-дорожной сети составляет 48,3 км (асфальт – 41,4 км, грунтовые дороги – 6,9 км).

Жилищно-коммунальное хозяйство села – печное отопление, по водоснабжению – централизованное, обслуживает ГКП на ПХВ "Целиноград Су Арнасы", все дома частного сектора.

Электроснабжение обеспечивается пятью государственными и четырьмя частными КТП.

Имеется одна государственная средняя школа с количеством обучающихся – 508. Два частных детских сада на 170 мест, количество детей – 170.

По здравоохранению население обслуживается в ФАП села Каражар. Прикреплено 2543 человека.

На территории села действуют предприятия розничной торговли (магазины, аптеки) и предприятия общественного питания (кафе).

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 апреля.