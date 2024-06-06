Несколько сел в Акмолинской области станут самостоятельными единицами

Подготовлено постановние акимата и решение маслихала Акмолинской области "Об изменениях в административно-территориальном устройстве Акмолинской области", сообщает Zakon.kz.

"Образовать село Каражар Целиноградского района как самостоятельную административно-территориальную единицу, исключив из состава Караоткельского сельского округа Целиноградского района", – говорится в документе.

Кроме того, будет образовано:

село Кажымукан Целиноградского района как самостоятельная административно-территориальная единица, его исключат из состава Талапкерского сельского округа Целиноградского района;



Целиноградского района как самостоятельная административно-территориальная единица, его исключат из состава Талапкерского сельского округа Целиноградского района; село Ыбырая Алтынсарина Целиноградского района как самостоятельная административно-территориальная единица, его исключат из состава Талапкерского сельского округа Целиноградского района.

При этом Талапкерский сельский округ Целиноградского района преобразуют в село Талапкер Целиноградского района как самостоятельную административно-территориальную единицу.

Село Кажымукан расположено на расстоянии 13 км от города Астаны. Протяженность улично-дорожной сети составляет 30 км (асфальт – 12,8 км, гравийно-щебеночным покрытием – 8,5 км, грунтовые дороги – 8,7 км).

Жилищно-коммунальное хозяйство села – печное отопление, по водоснабжению – действует три комбинированных блок-модуля, все дома частного сектора. Электроснабжение обеспечивается тремя частными КТП.

Имеется государственная средняя школа, где обучаются 804 человека. Государственный детский сад на 140 мест.

По здравоохранению, население обслуживается в ФАП села Кажымукан. Прикреплено 1658 человек.

Село Ыбырая Алтынсарина расположено на расстоянии 5 км от города Астаны. Протяженность улично-дорожной сети составляет 30,7 км (асфальт – 14,2 км, гравийно-щебеночным покрытием – 7,8 км, грунтовые дороги – 8,7 км).

Жилищно-коммунальное хозяйство села – печное отопление, по водоснабжению – централизованное водоснабжение, обслуживает ГКП на ПХВ "Целиноград Су Арнасы", все дома частного сектора.

Электроснабжение обеспечивается 20 государственными и 2 частными КТП.

Имеется государственная средняя школа с количеством обучающихся – 548. Государственный детский сад на 140 мест.

По здравоохранению, население обслуживается в ФАП села Ыбырайа Алтынсарина. Прикреплено 849 человек.

На территории сел действуют предприятия розничной торговли (магазины, аптеки) и предприятия общественного питания (кафе).

Село Каражар расположено на расстоянии 3 км от города Астаны. Протяженность улично-дорожной сети составляет 48,3 км (асфальт – 41,4 км, грунтовые дороги – 6,9 км).

Жилищно-коммунальное хозяйство села – печное отопление, по водоснабжению – централизованное, обслуживает ГКП на ПХВ "Целиноград Су Арнасы", все дома частного сектора.

Электроснабжение обеспечивается 5 государственными и 4 частными КТП.

Имеется государственная средняя школа с количеством обучающихся – 508. Два частных детских сада на 170 мест.

По здравоохранению, население обслуживается в ФАП села Каражар. Прикреплено 2543 человек.

На территории села действуют предприятия розничной торговли (магазины, аптеки) и предприятия общественного питания (кафе).

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 20 июня.