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Сколько времени действует путевка для охоты на сайгаков

Сайгак, сайгаки, сайга, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 14:57 Фото: wikimedia/Navinder Singh
Министр экологии и природных ресурсов приказом от 22 июля 2024 года внес изменения в правила выдачи типовой формы путевки на охоту, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что срок действия путевки для охоты на сайгаков составит три дня.

Также уточняется, что в выдаче путевок для проведения охоты и рыболовства отказывается в случаях наличия в охотничьих угодьях одновременно предельно допустимого количества охотников, определенных пропускной способностью охотничьих угодий, согласно внутреннему регламенту охотничьего хозяйства.

Приказ вводится в действие с 5 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане определили сроки охоты на сайгаков: с 1 октября по 15 ноября, независимо от половозрастного состава и места обитания. 

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С 10 февраля 2024 года стало известно, что регулирование популяции реликтовой антилопы – сайги – в Казахстане приостановлено. Регулирование популяции решено было проводить двумя способами – ловлей сетями и отстрелом.

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