В организациях социальной защиты смогут работать специалисты с педагогическим образованием

Министерство труда и социальной защиты подготовило поправки в Типовые квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций социальной защиты и занятости населения, сообщает Zakon.kz.

В частности, в требования к квалификации вносится поправка о том, что для работы в организациями социальной защиты и занятости, в центрах трудовой мобильной и карьерных центрах допускаются специалисты с высшим педагогическим образованием, помимо ранее установленных: высшее социальное, экономическое, юридическое образование.

Также требуется стаж работы в системе социальной защиты или занятости населения не менее трех лет или на руководящих должностях в субъектах малого, среднего, крупного предпринимательства, квазигосударственного сектора не менее двух лет.

Кроме того, требования дополняются новой должностью – заместитель директора центра трудовой мобильности.

Его должностные обязанности:

исполняет обязанности под общим руководством директора центра и во взаимодействии с руководителями подразделений;

обеспечивает исполнение основных задач и функций, предусмотренных законодательством в сфере занятости населения;

контролирует работу карьерных центров по качественному и своевременному предоставлению государственных услуг, исполнению мероприятий по обеспечению занятости населения;

организует и координирует работу по оказанию консультативной помощи населению;

координирует работу по оказанию адаптационных услуг и психологической поддержки потенциальным участникам активных мер содействия занятости;

организует работу с работодателями, координирует работу с соискателями;

осуществляет работу по анализу, прогнозу спроса и предложения рабочей силы;

координирует и организует работу по разработке мероприятий по:

реализации активных мер содействия занятости;

содействию в трудоустройстве обратившихся лиц;

профессиональному обучению;

добровольному переселению, предоставлению мер государственной социальной поддержки самостоятельно занятым, безработным и малообеспеченным гражданам;

осуществляет мониторинг создания рабочих мест;

организует работу по определению перечня профессий (специальностей) для организации профессионального обучения с учетом потребности на рынке труда;

определяет в каждом конкретном случае наиболее целесообразную форму и место проведения профессионального обучения;

организует и координирует работу по внедрению автоматизированных информационных систем в сфере занятости населения, формирование банка данных фиксированного рынка труда;

проводит работу по внедрению передового опыта по вопросам занятости населения;

взаимодействует с местными исполнительными органами и организациями по вопросам обеспечения занятости населения;

вносит предложения руководству по подбору, расстановке и перемещению кадров;

контролирует исполнение планов финансово-хозяйственной и производственной деятельности центра, заключение и выполнение договоров;

обеспечивает информационно-разъяснительную работу по вопросам занятости населения, взаимодействует со средствами массовой информации;

организует работу по выездам мобильных групп в районы;

координирует работу по проведению ярмарок вакансий, в том числе онлайн-ярмарок вакансий;

проводит работу по укреплению трудовой и производственной дисциплины, соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, требований пожарной безопасности, охране труда и техники безопасности;

обеспечивает своевременное рассмотрение обращений физических и юридических лиц и принятие по ним решений;

обеспечивает представление необходимой отчетности, достоверность статистических сведений.

На этой должности также допускается работник с педагогическим образованием.

Кроме того, уточняется опыт работы в других сферах деятельности.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 мая.



