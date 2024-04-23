В организациях социальной защиты смогут работать специалисты с педагогическим образованием
В частности, в требования к квалификации вносится поправка о том, что для работы в организациями социальной защиты и занятости, в центрах трудовой мобильной и карьерных центрах допускаются специалисты с высшим педагогическим образованием, помимо ранее установленных: высшее социальное, экономическое, юридическое образование.
Также требуется стаж работы в системе социальной защиты или занятости населения не менее трех лет или на руководящих должностях в субъектах малого, среднего, крупного предпринимательства, квазигосударственного сектора не менее двух лет.
Кроме того, требования дополняются новой должностью – заместитель директора центра трудовой мобильности.
Его должностные обязанности:
- исполняет обязанности под общим руководством директора центра и во взаимодействии с руководителями подразделений;
- обеспечивает исполнение основных задач и функций, предусмотренных законодательством в сфере занятости населения;
- контролирует работу карьерных центров по качественному и своевременному предоставлению государственных услуг, исполнению мероприятий по обеспечению занятости населения;
- организует и координирует работу по оказанию консультативной помощи населению;
- координирует работу по оказанию адаптационных услуг и психологической поддержки потенциальным участникам активных мер содействия занятости;
- организует работу с работодателями, координирует работу с соискателями;
- осуществляет работу по анализу, прогнозу спроса и предложения рабочей силы;
- координирует и организует работу по разработке мероприятий по:
- реализации активных мер содействия занятости;
- содействию в трудоустройстве обратившихся лиц;
- профессиональному обучению;
- добровольному переселению, предоставлению мер государственной социальной поддержки самостоятельно занятым, безработным и малообеспеченным гражданам;
- осуществляет мониторинг создания рабочих мест;
- организует работу по определению перечня профессий (специальностей) для организации профессионального обучения с учетом потребности на рынке труда;
- определяет в каждом конкретном случае наиболее целесообразную форму и место проведения профессионального обучения;
- организует и координирует работу по внедрению автоматизированных информационных систем в сфере занятости населения, формирование банка данных фиксированного рынка труда;
- проводит работу по внедрению передового опыта по вопросам занятости населения;
- взаимодействует с местными исполнительными органами и организациями по вопросам обеспечения занятости населения;
- вносит предложения руководству по подбору, расстановке и перемещению кадров;
- контролирует исполнение планов финансово-хозяйственной и производственной деятельности центра, заключение и выполнение договоров;
- обеспечивает информационно-разъяснительную работу по вопросам занятости населения, взаимодействует со средствами массовой информации;
- организует работу по выездам мобильных групп в районы;
- координирует работу по проведению ярмарок вакансий, в том числе онлайн-ярмарок вакансий;
- проводит работу по укреплению трудовой и производственной дисциплины, соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, требований пожарной безопасности, охране труда и техники безопасности;
- обеспечивает своевременное рассмотрение обращений физических и юридических лиц и принятие по ним решений;
- обеспечивает представление необходимой отчетности, достоверность статистических сведений.
На этой должности также допускается работник с педагогическим образованием.
Кроме того, уточняется опыт работы в других сферах деятельности.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 мая.