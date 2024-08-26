Новые требования установлены к руководителям и специалистам организаций соцзащиты и занятости

Приказом Минтруда от 15 августа 2024 года внесены изменения в Типовые квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций социальной защиты и занятости населения, сообщает Zakon.kz.

В новой редакции говорится, что устанавливаются требования к квалификации директора карьерного центра: высшее (или послевузовское) образование (социальное, экономическое, юридическое, педагогическое) и стаж работы в системе социальной защиты, занятости населения, образования и здравоохранения не менее трех лет или на руководящих должностях в субъектах малого, среднего, крупного предпринимательства, квазигосударственного сектора не менее двух лет".

К директору центра трудовой мобильности устанавливаются требования к квалификации: высшее (или послевузовское) образование (социальное, экономическое, юридическое, педагогическое) и стаж работы в системе социальной защиты, занятости населения, образования и здравоохранения не менее трех лет или на руководящих должностях в субъектах малого, среднего, крупного предпринимательства, квазигосударственного сектора не менее двух лет.

При этом дополнено, что должностные обязанности заместителя директора центра трудовой мобильности составляют:

исполняет обязанности под общим руководством директора центра и во взаимодействии с руководителями подразделений;



обеспечивает исполнение основных задач и функций, предусмотренных законодательством в сфере занятости населения;

контролирует работу карьерных центров по качественному и своевременному предоставлению государственных услуг, исполнению мероприятий по обеспечению занятости населения;

организует и координирует работу по оказанию консультативной помощи населению;

координирует работу по оказанию адаптационных услуг и психологической поддержки потенциальным участникам активных мер содействия занятости;

организует работу с работодателями, координирует работу с соискателями;

осуществляет работу по анализу, прогнозу спроса и предложения рабочей силы;

координирует и организует работу по разработке мероприятий по:

реализации активных мер содействия занятости;

содействию в трудоустройстве обратившихся лиц;

профессиональному обучению;

добровольному переселению, предоставлению мер государственной социальной поддержки самостоятельно занятым, безработным и малообеспеченным гражданам;

осуществляет мониторинг создания рабочих мест;

организует работу по определению перечня профессий (специальностей) для организации профессионального обучения с учетом потребности на рынке труда;

определяет в каждом конкретном случае наиболее целесообразную форму и место проведения профессионального обучения;

организует и координирует работу по внедрению автоматизированных информационных систем в сфере занятости населения, формирование банка данных фиксированного рынка труда;

проводит работу по внедрению передового опыта по вопросам занятости населения;

взаимодействует с местными исполнительными органами и организациями по вопросам обеспечения занятости населения;

вносит предложения руководству по подбору, расстановке и перемещению кадров;

контролирует исполнение планов финансово-хозяйственной и производственной деятельности центра, заключение и выполнение договоров;

обеспечивает информационно-разъяснительную работу по вопросам занятости населения, взаимодействует со средствами массовой информации;

организует работу по выездам мобильных групп в районы;

координирует работу по проведению ярмарок вакансий, в том числе онлайн-ярмарок вакансий;

проводит работу по укреплению трудовой и производственной дисциплины, соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, требований пожарной безопасности, охране труда и техники безопасности;

обеспечивает своевременное рассмотрение обращений физических и юридических лиц и принятие по ним решений;

обеспечивает представление необходимой отчетности, достоверность статистических сведений.

Он должен знать:

Конституцию РК; Трудовой кодекс РК; Социальный кодекс; Закон о языках; Закон "О миграции населения"; Закон "О разрешениях и уведомлениях"; Закон о противодействии коррупции; профиль, специализацию и особенности организации; хозяйственную инфраструктуру; демографическую ситуацию; специфику социально-экономического развития региона (района, города); перспективы развития и структурных изменений организаций региона (района, города); основные тенденции и направления развития рынка труда; организацию финансово-хозяйственной деятельности; основы налогового законодательства; порядок заключения трудовых и коллективных договоров; основы экономики; правила пожарной безопасности.

Также добавлены требования к квалификации: высшее (или послевузовское) образование (социальное, экономическое, юридическое, педагогическое) и стаж работы в системе социальной защиты, занятости населения, образования и здравоохранения не менее трех лет или на руководящих должностях в субъектах малого, среднего, крупного предпринимательства, квазигосударственного сектора не менее двух лет.

К руководителю структурного подразделения (отдела, сектора) карьерного центра установлены Требования к квалификации: послесреднее образование (прикладной бакалавриат), высшее (или послевузовское) образование (социальное, экономическое, юридическое, педагогическое) и стаж работы на должностях в организациях социальной защиты, занятости населения, образования, здравоохранения или соответствующего профиля не менее одного года.

Кроме того, изменения внесены в требования к квалификации специалистов и других сотрудников организаций социальной защиты и занятости.

Приказ вводится в действие с 3 сентября 2024 года.