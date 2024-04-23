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В Казахстане расширят круг лиц для авиаперевозок детей

В Казахстане расширят круг лиц для авиаперевозок детей, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 10:54 Фото: pixabay
Комитет индустрии туризма подготовил поправки в Правила субсидирования стоимости билета, включенного в туристский продукт, при воздушной перевозке несовершеннолетних пассажиров на территории Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что по многочисленным обращениям физических лиц, представителей туристского бизнеса необходимо расширить круг доверенных лиц, имеющих возможность к перевозке несовершеннолетних пассажиров к местам туристского притяжения.

В связи с чем уточняется понятие законные представители ребенка. К ним относятся родители, усыновители (удочерители), опекуны или попечители, приемные родители, патронатный воспитатель и другие заменяющие их лица, осуществляющие в соответствии с законодательством республики заботу, образование, воспитание, защиту прав и интересов ребенка.

Все эти лица смогут перевозить несовершеннолетних детей на самолетах по Казахстану.

"Внесение предлагаемых изменений даст возможность охватить мерой государственной поддержки большее количество детей, что придаст новый импульс развитию внутреннего туризма, в том числе детского-юношеского туризма", – говорится в обосновании.

Кроме того, вносятся поправки в правила получения субсидий для авиаперевозок несовершеннолетних пассажиров.

Так, для получения субсидирования стоимости билета, включенного в туристский продукт, при воздушной перевозке несовершеннолетних пассажиров на территории РК туроператор в сфере внутреннего туризма направляет в национальную компанию Kazakh Tourism заявку на получение субсидии в бумажной или электронной форме посредством почты либо нарочно с первого рабочего дня и до 1 декабря соответствующего календарного года, с приложением следующих документов и сведений:

  • в случае подачи заявки юридическим лицом – копии учредительных документов юридического лица, в случае подачи заявления физическим лицом – копия документа, удостоверяющего личность, копия документа, подтверждающего начало деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, а при подаче заявки представителем туроператора дополнительно представляется нотариально засвидетельствованная доверенность на представление интересов туроператора;
  • сведения об отсутствии (наличии) задолженностей, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученные на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется подача заявки;
  • копии билета или электронного билета, маршрутной квитанции и пассажирского купона или справки-подтверждения об использовании билета авиакомпании на несовершеннолетнего пассажира, являющегося гражданином РК либо лицом без гражданства, имеющего разрешение на ПМЖ в Казахстане;
  • копия разрешения на постоянное жительство в РК (для несовершеннолетнего пассажира, являющегося лицом без гражданства);
  • копия нотариально засвидетельственной доверенности (в случае если несовершеннолетний пассажир перевезен с близким родственником);
  • копия договора на туристское обслуживание;
  • копия лицензии на осуществление туристской операторской деятельности в сфере въездного и внутреннего туризма;
  • сведения о предоставлении туристских услуг для несовершеннолетних пассажиров.

При направлении заявки для получения субсидий двух или более раз в течение календарного года  документы и сведения предоставляются только при первичном направлении.

Также для сокращения документооборота и уменьшения нагрузки на заявителя (туроператора) внесены уточнения касательно разового предоставления учредительных и сопутствующих к ним документов.

Для установления правового статуса законного представителя ребенка к несовершеннолетнему пассажиру включены документы, удостоверяющие личность или удостоверяющие положение.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 мая.

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