В Казахстане установили сроки приема документов на стипендию "Болашак"

И.о. министра науки и высшего образования подписал приказ от 19 апреля 2024 года "О некоторых мерах по реализации международной стипендии "Болашак", сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждены сроки приема документов претендентов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии "Болашак" и проведения данного конкурса в 2024 году:

прием документов – с 29 апреля по 25 октября 2024 года;

проведение конкурса – с 10 мая по 30 ноября 2024 года.

Также утвержден список ведущих зарубежных высших учебных заведений, зарубежных организаций, рекомендуемых для обучения, прохождения языковых курсов победителями конкурса на присуждение международной стипендии "Болашак" на 2024-2026 годы.

В список вошли 273 ведущих зарубежных университета для академического обучения по всем специальностям, среди которых:

Венский университет (University of Vienna)

Брюссельский свободный университет (Universite libre de Bruxelles)

Имперский колледж Лондона (Imperial College London)

Университет Ланкастер (Lancaster University)

Лондонская школа экономики и политических наук (London School of Economics and Political Science)

Кембриджский университет (University of Cambridge)

Оксфордский университет (University of Oxford)

Франкфуртский университет им. Иоганна Вольфганга Гете (Goethe University Frankfurt)

Берлинский технический университет (Technical University of Berlin)

Мюнхенский технический университет (Technical University of Munich)

Геттингенский университет имени Георга-Августа (University of Göttingen)

Орхусский университет (Aarhus University)

Еврейский университет в Иерусалиме (Hebrew University of Jerusalem)

Автономный университет Барселоны (Autonomous University of Barcelona)

Болонский университет (University of Bologna)

Университет Калгари (Оттавы, Торонто) (University of Calgary)

Пекинский педагогический университет (Beijing Normal University)

Харбинский политехнический университет (Harbin Institute of Technology)

Шанхайский университет транспорта (Shanghai Jiao Tong University)

Гонконгский университет науки и технологии (Hong Kong University of Science and Technology)

Амстердамский университет (University of Amsterdam)

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (Lomonosov Moscow State University)

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (Bauman Moscow State Technical University

Санкт-Петербургский государственный университет (St. Petersburg State University)

Наньянский технологический университет (Nanyang Technological University)

Бостонский университет (Boston University

Калифорнийский технологический институт (California Institute of Technology).

Базельский университет (University of Basel).

Университет Женевы (University of Geneva).

Корейский институт передовых технологий (Korea Advanced Institute of Science & Technology).

Приказ вводится в действие с 23 апреля 2024 года.