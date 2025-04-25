Нормы расходов на прохождение стажировки по стипендии "Болашак" изменили в Казахстане

Министр науки и высшего образования РК приказом от 18 апреля 2025 года внес изменения в некоторые приказы по вопросам обучения и прохождения стажировки по международной стипендии «Болашак», сообщает Zakon.kz.

В частности, поправки внесли в Нормы расходов для определения размеров международной стипендии "Болашак" в разрезе стран.

Расширен перечень норм прочих расходов, которые теперь включают в себя:

оформление, продление визы (консульский сбор) обязательные услуги по требованию Посольств для оформления визы (консульского сбора);

оформление и подачу не более 5 (пяти) анкетных форм в зарубежные высшие учебные заведения;

регистрацию стипендиатов в уполномоченных органах принимающих стран и зарубежных высших учебных заведений;

языковые курсы, в случае необходимости их прохождения по решению Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, включая промежуточное и итоговое контрольное тестирование на определение уровня знания иностранного языка;

академическое обучение или прохождение стажировки;

обязательные услуги по требованию зарубежных высших учебных заведений, зарубежных организаций (зарубежная организация), осуществляющих проведение стажировок, языковых курсов (языковая школа), необходимые при поступлении на академическое обучение, языковые курсы, а также в процессе языковой подготовки, академического обучения, стажировки стипендиата;

обязательное медицинское обследование в соответствии с требованиями страны и (или) зарубежного высшего учебного заведения, языковой школы, зарубежной организации прохождения языковых курсов, академического обучения, стажировки;

выпуск, перевыпуск по истечении срока действия и обслуживание банковской карточки стипендиата;

представление зарубежными высшими учебными заведениями, языковыми школами или зарубежными организациями, определяемыми уполномоченными органами иностранных государств (зарубежные партнеры), официальных документов об успеваемости стипендиата (транскриптов);

медицинское страхование от несчастных случаев и внезапных возникновений заболеваний, предусмотренное для иностранных студентов; (новое, – прим. ред.)

расходы зарубежных партнеров, связанные с выполнением их обязательств по договорам на оказание услуг по организации академического обучения, прохождения языковых курсов, стажировки. (новое, – прим. ред.)

Указывается, что оплату расходов производят по фактическим расходам на основании подтверждающих документов.

Оплата расходов по проезду от места проживания в РК до места академического обучения, прохождения языковых курсов, стажировки после присуждения международной стипендии "Болашак" и обратно от места академического обучения, прохождения языковых курсов, стажировки до места проживания в РК производятся не позднее 30 календарных дней до начала (за исключением лиц, впервые выезжающих от места проживания РК на академическое обучение, прохождение языковых курсов, стажировки для которых расходы на проезд осуществляются после получения визы) и окончания каждого учебного года. При этом, оплата расходов по проезду от места академического обучения до места проживания в РК и обратно для обучающихся по программе докторантуры производится не более одного раза в течение каждого учебного года на основании официального письменного подтверждения из учебного заведения либо утвержденного индивидуального учебного плана.

Оплата расходов по проезду от места академического обучения до места проживания в РК и обратно на межсеместровый каникулярный период продолжительностью 2 месяца и более согласно академическому календарю зарубежного высшего учебного заведения производится не позднее 30 календарных дней до начала каникул и обратно не позднее 15 календарных дней до окончания каникулярного периода стипендиатам, обучающимся по программе магистратура.

Оплата расходов по проезду от места академического обучения, прохождения стажировки, языковых курсов и обратно, производится в случае необходимости оформления или продления визы, в том числе в РК.

При этом оплата расходов по проезду за пользование воздушным транспортом производится по наименьшей стоимости проезда на момент бронирования билета администратором международной стипендии "Болашак" по заявлению стипендиата.

При несвоевременном использовании билетов по проезду от места академического обучения, прохождения стажировки, языковых курсов и обратно, использование билетов не предусматривается, за исключением обратного билета.

Дополнительные расходы, возникшие при отмене и/или изменении бронирования осуществленные стипендиатом, оплачиваются стипендиатом самостоятельно.

Оплата расходов производится по фактическим расходам на основании подтверждающих документов без оплаты провоза дополнительного багажа и дополнительных платных услуг:

по проезду внутри РК – за пользование воздушным и железнодорожным транспортом прямого следования (не более 5 календарных дней с момента прибытия в РК до пункта проживания/с пункта проживания до момента выбытия из РК) – не выше тарифа купированного вагона, за пользование автотранспортом по шоссейным и грунтовым дорогам – по существующей в данной местности стоимости проезда по тарифу экономического класса (за исключением такси);

по проезду за пределами РК – за пользование воздушным транспортом прямого следования/с пересадкой в транзитных аэропортах/зонах (не более 24 часов в каждой транзитной зоне с момента проезда/перелета от места проживания в РК до места академического обучения, прохождения стажировки, языковых курсов и обратно) по тарифу экономического класса, за пользование железнодорожным транспортом – по тарифу экономического класса, за пользование автотранспортом по шоссейным и грунтовым дорогам – по существующей в данной местности стоимости проезда по тарифу экономического класса (за исключением такси);

по проезду от места прохождения языковых курсов до места академического обучения внутри страны (город/штат) – за пользование воздушным транспортом прямого следования – по тарифу экономического класса, за пользование железнодорожным транспортом – по тарифу экономического класса, за пользование автотранспортом по шоссейным и грунтовым дорогам – по существующей в данной местности стоимости проезда по тарифу экономического класса (за исключением такси).

Начисление стипендии производится по нормам расходов фактического местонахождения стипендиата. Если стипендиат во время языковых курсов, академического обучения (практики, исследовательской работы, предусмотренных утвержденным учебным планом/индивидуальным учебным планом) находится в стране, штате или городе, который отличается от страны присуждения международной стипендии "Болашак" начисление производится по нормам расходов для определения размеров международной стипендии "Болашак" страны фактического местонахождения стипендиата, если таковой имеется в утвержденном списке норм расходов в разрезе стран.

В случае отсутствия норматива начисление производится согласно настоящим нормам расходов страны присуждения. Если стипендиат во время академического обучения (практики, исследовательской работы, предусмотренных утвержденным учебным планом/индивидуальным учебным планом) находится на территории РК, то начисление производится в соответствии с Правилами назначения, выплаты и размеров государственных стипендий, за исключением пункта 4 настоящих Норм расходов для определения размеров международной стипендии "Болашак" в разрезе стран.

Периодом начисления обладателям международной стипендии "Болашак" ежемесячных сумм расходов на проживание и питание в стране обучения для стипендиатов является период фактического обучения, прохождения стажировки, языковых курсов в стране обучения согласно академическому календарю зарубежного высшего учебного заведения/организации обучения, письму-приглашению (для впервые выезжающих), не иммиграционных форм для оформления студенческой визы (DS-2019, I-20), утвержденной программе прохождения стажировки, утвержденному учебному плану/индивидуальному учебному плану (выезжающих для продолжения академического обучения), но не превышающий срок, установленный договором на организацию обучения/прохождения стажировки.

Начисление ежемесячных сумм расходов на проживание и питание в стране обучения производится за каждый календарный месяц в полном объеме.

В случае, когда общее количество дней первого месяца учебного года и последнего месяца учебного года составляет 30 календарных дней или менее, то начисление осуществляется в первом либо последнем месяце каждого учебного года академического обучения.

Если количество учебных дней в первом или последнем месяце каждого учебного года для академического обучения, общего срока прохождения стажировки, языковых курсов составляет 3 календарных дней или менее, то начисление за данные месяцы не производится.

Начисление сумм расходов на приобретение учебных материалов в период академического обучения производится два раза в год, согласно утвержденному учебному плану/индивидуальному учебному плану, в период прохождения языковых курсов и стажировки производится ежемесячно.

Начисление и выплата стипендии на проживание, питание и приобретение учебной литературы производится согласно нормам расходов, утвержденным в порядке, предусмотренном законодательством РК, по рыночному курсу обмена валют на дату формирования ведомости. Выплаты ежемесячных сумм расходов на проживание и питание производятся с 25 числа предшествующего месяца по 5 число текущего.

В случаях отмены, приостановления академического обучения, прохождения стажировки, языковых курсов либо перехода академического обучения, прохождения стажировки, языковых курсов на дистанционное обучение либо смешанную форму обучения вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы в стране академического обучения (практики, исследовательской работы, предусмотренных утвержденным учебным планом/индивидуальным учебным планом), прохождения стажировки, языковых курсов, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, военных действий, блокады, эпидемии и других обстоятельств, если они непосредственно повлияли на исполнение договорных обязательств, при условии невозможности воспрепятствования таким воздействиям и принятия всех возможных мер и действий, применение которых можно было ожидать в сложившейся ситуации осуществляется оплата:

проезда от места академического обучения (практики, исследовательской работы, предусмотренных утвержденным учебным планом/индивидуальным учебным планом), прохождения стажировки, языковых курсов до места проживания в Республике Казахстан и обратно после окончания действия обстоятельств непреодолимой силы/возобновления обучения;

проезда от места академического обучения (практики, исследовательской работы, предусмотренных утвержденным учебным планом/индивидуальным учебным планом), прохождения стажировки, языковых курсов и обратно, в случае необходимости оформления или продления визы;

оформления, продления визы (консульский сбор), обязательных услуг по требованию Посольств для оформления визы (консульского сбора), включая обязательное медицинское обследование в соответствии с требованиями страны прохождения языковых курсов, академического обучения, стажировки и/или зарубежного высшего учебного заведения, языковой школы, зарубежной организации.

В случаях отмены, приостановления академического обучения, прохождения стажировки, языковых курсов на срок более одного месяца, вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы в стране академического обучения, прохождения стажировки, языковых курсов стипендиат, находящийся за рубежом, возвращается в РК при наличии воздушного и/или железнодорожного транспорта.

Вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы начисление ежемесячных сумм расходов на проживание и питание производится в следующих случаях:

отмены, приостановления, завершения академического обучения или учебного года (семестра/триместра), прохождения стажировки, языковых курсов в стране академического обучения, прохождения стажировки, языковых курсов и возникновения обстоятельств, препятствующего возвращению стипендиата в РК;

начала и/или перехода академического обучения, прохождения стажировки, языковых курсов на дистанционное обучение и/или смешанную форму обучения для лиц, впервые приступающих/продолжающих обучение за рубежом и находящихся на территории страны академического обучения, прохождения стажировки, языковых курсов;

академического обучения, прохождения стажировки, языковых курсов с применением дистанционного обучения для лиц, впервые приступающих/ продолжающих академическое обучение, прохождение стажировки, языковых курсов на территории РК;

перехода академического обучения, прохождения стажировки, языковых курсов на дистанционное обучение для лиц, вынужденно возвратившихся на территорию РК из за рубежа и продолжающих обучение на территории РК;

При этом начисление ежемесячных сумм расходов на проживание и питание производится согласно настоящим нормам расходов:

страны академического обучения, прохождения стажировки, языковых курсов в размере не более чем за один месяц для лиц, указанных в подпункте 1) настоящего пункта с момента отмены, приостановления, завершения обучения;

страны академического обучения, прохождения стажировки, языковых курсов для лиц, указанных в подпункте 2) настоящего пункта;

в соответствии с нормативами, предусмотренными для прохождения языковых курсов в РК для лиц, указанных в подпункте 3) настоящего пункта;

страны академического обучения, прохождения стажировки, языковых курсов (за проживание) и в соответствии с нормативами, предусмотренными для прохождения языковых курсов в РК (за питание), для лиц, указанных в подпункте 4) настоящего пункта при условии наличия обязательств по оплате расходов за проживание в стране обучения;

Стипендиат, вынужденно возвратившийся в Казахстан и продолжающий академическое обучение, прохождение стажировки, языковых курсов с применением дистанционного обучения в РК в период обстоятельств непреодолимой силы предоставляет подтверждающие документы о наличии обязательств по оплате расходов за проживание в стране академического обучения, прохождения стажировки, языковых курсов, а именно: договор аренды жилья, а также оригиналы чеков об оплате либо квитанции об оплате, либо выписки по банковскому счету клиента, подтвержденная штампом банка, либо официальная справка/письмо с иностранного банка, подтверждающая факт оплаты для осуществления данной оплаты по нормативу страны академического обучения, прохождения стажировки, языковых курсов (за проживание).

В случае отсутствия обязательств по оплате за проживание в стране академического обучения, прохождения стажировки, языковых курсов начисление за проживание осуществляется в соответствии с нормативами, предусмотренными для прохождения языковых курсов в РК.

Если в течение одного календарного месяца, стипендиат проходит академическое обучение, прохождение стажировки, языковых курсов и в РК, и в стране обучения вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то начисление стипендии производится по нормативу страны академического обучения, прохождения стажировки, языковых курсов при нахождении стипендиата в стране академического обучения, прохождения стажировки, языковых курсов на протяжении 4 и более календарных дней.

Помимо этого изменения внесены в Правила оказания государственной услуги "Прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии "Болашак".

Обновлен перечень документов и сведений, которые нужно представить для получения услуги:

анкета претендента для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии "Болашак", заполненная услугополучателем и автоматически сформированная на портале;

электронная копия заявки работодателя на подготовку специалиста с условием сохранения места работы для участия в конкурсе претендентов, участвующих по категориям претендентов на прохождение стажировки и претендентов на получение степени магистра, являющиеся на момент подачи документов для участия в конкурсном отборе государственными служащими (за исключением политических государственных служащих);

электронная копия диплома бакалавра или специалиста с приложением, а также, в случае обучения в зарубежной организации образования, – удостоверение о признании документа об образовании либо иного документа о признании документа об образовании с учетом особенностей, установленных пунктом 8 статьи 39 закона "Об образовании" либо электронный документ, полученный из сервиса цифровых документов;

электронные копии документов, подтверждающих трудовую деятельность, а также выписку о перечисленных обязательных пенсионных взносах за требуемый период трудовой деятельности, для участия в конкурсе претендентов либо электронный документ из сервиса цифровых документов:

- для претендентов из сельского населенного пункта, инженерно-технических, медицинских работников на получение степени магистра;

- для претендентов на получение степени магистра, являющиеся на момент подачи документов для участия в конкурсном отборе государственными служащими (за исключением политических государственных служащих) с общим стажем работы на государственной службе не менее 3 лет, включая последние 12 месяцев в направляющем государственном органе;

- по категории претендентов на прохождение стажировки.

электронная копия действительного официального сертификата установленной формы о сдаче экзамена по иностранному языку с результатом, соответствующим установленным минимальным требованиям;

электронная копия действительного официального сертификата установленной формы о сдаче экзамена по казахскому языку с результатом, соответствующим установленным минимальным требованиям;

электронная копия медицинской справки о состоянии здоровья по форме, установленной уполномоченным органом в области здравоохранения, для лиц, выезжающих за рубеж;

электронные копии документов, подтверждающие безусловное зачисление на академическое обучение (за исключением финансовых условий), с указанием программы, специальности, периода обучения, с нотариально заверенными переводами на казахский или русский языки, за исключением претендентов из сельского населенного пункта, инженерно-технических, медицинских работников, претендентов на получение степени магистра, являющиеся на момент подачи документов для участия в конкурсном отборе государственными служащими (за исключением политических государственных служащих);

электронная копия официального документа об успеваемости, выданный зарубежным высшим учебным заведением/справку установленного образца, указывающую специальность, курс (год обучения), информацию о системе оценок, используемой в данном учебном заведении, а также средний балл текущей успеваемости в данном учебном заведении, с нотариально заверенными переводами на казахском или русский язык, при его наличии для лиц, обучающихся на академическом обучении в ведущих зарубежных высших учебных заведениях, включенных в Список ведущих зарубежных высших учебных заведений, зарубежных организаций, рекомендуемых для обучения, прохождения языковых курсов победителями конкурса;

электронные копии документов, подтверждающих зачисление претендента на академическое обучение на безвозмездной основе, предоставляемое ведущим зарубежным высшим учебным заведением, вошедшим в Список, а также иными зарубежными и/или казахстанскими организациями, с полным покрытием расходов, включающих в себя оплату академического обучения за весь период академического обучения, с нотариально заверенными переводами на казахский или русский язык, при их наличии;

электронная копия индивидуального учебного плана, согласованный с ведущим зарубежным высшим учебным заведением, включенным в Список и не превышающий сроки, установленные данным ведущим зарубежным высшим учебным заведением, для получения степени доктора философии (PhD), доктора по профилю с нотариально заверенными переводами на казахском или русском языках;

электронная копия мотивационного письма;

лица, участвующие по категории претендентов на стажировки, представляют электронные копии документов, подтверждающие безусловное приглашение (за исключением финансовых условий) принимающей на стажировку зарубежной организации с указанием специальности, выбранной из Перечня, сроков, стоимости (с расшифровкой расчетов) прохождения стажировки с нотариально засвидетельствованными переводами на казахский или русский языки;

лица, участвующие по категории претендентов на стажировки, представляют электронную копию программы прохождения стажировки, составленную в соответствии с требованиями и утвержденную направляющей и принимающей на стажировку организациями;

сведения о месте жительства претендента из сельского населенного пункта, полученные услугодателем из соответствующих государственных информационных систем и баз данных.

Удостоверение личности, документы, подтверждающие трудовую деятельность, выписку о перечисленных обязательных пенсионных взносах претендента, сведения о месте жительства претендента из сельского населенного пункта услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

Услугодатели получают цифровые документы из сервиса цифровых документов через реализованную интеграцию при условии согласия владельца документа, предоставленного посредством зарегистрированного на веб-портале "электронного правительства" абонентского номера сотовой связи пользователя путем передачи одноразового пароля или путем отправления короткого текстового сообщения в качестве ответа на уведомление веб-портала "электронного правительства".

В предоставлении услуги откажут по следующим основаниям:

в случаях присуждения услугополучателю однократно по одной из категории международной стипендии "Болашак" в соответствии с Правилами отбора претендентов для присуждения международной стипендии "Болашак" и определении направлений расходования международной стипендии "Болашак";

установления недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, или данных, содержащихся в них;

установления несоответствия документов требованиям Правил;

в случае направления претендентом заявки на участие в конкурсе для присуждения международной стипендии "Болашак" за пределами сроков приема документов на текущий год, утвержденных согласно Правилам;

отсутствие согласия услугополучателя, на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги.

В случае устранения услугополучателем причин отказа в оказании государственной услуги услугополучатель может обратиться повторно для получения государственной услуги.

Кроме того, обновлен перечень документов и сведений, необходимых для получения госуслуги "Выдача уведомления о прекращении залога с недвижимого имущества при исполнении обязательств стипендиатом международной стипендии "Болашак".

При обращении услугополучателя (либо представителя по нотариально заверенной доверенности):

к услугодателю:

заявление в произвольной форме;

копия трудовой книжки (заверенная кадровой службой) или оригинал справки с места работы с указанием периодов трудовой деятельности, должности;

документ, удостоверяющий личность услугополучателя либо электронный документ из сервиса цифровых документов (требуется для идентификации личности);

сведения о поступлении и движении средств вкладчика единого накопительного пенсионного фонда за требуемый период работы, о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках, полученные услугодателем из соответствующих государственных информационных систем и баз данных.

в Государственную корпорацию:

заявление в произвольной форме;

документ, удостоверяющий личность услугополучателя либо электронный документ из сервиса цифровых документов (требуется для идентификации личности);

копия трудовой книжки (заверенная кадровой службой) или оригинал справки с места работы с указанием периодов трудовой деятельности, должности;

Работник Государственной корпорации получает сведения о документах, удостоверяющих личность услугополучателя, сведения о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках, информацию о поступлении и движении средств вкладчика единого накопительного пенсионного фонда из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства" и распечатывает на бумажном носителе для передачи услугодателю.

Работник Государственной корпорации получает согласие услугополучателя на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах, при оказании государственных услуг, если иное не предусмотрено законами РК.

на портал:

заявление в форме электронного документа, удостоверенное ЭЦП услугополучателя или удостоверенное одноразовым паролем, в случае регистрации и подключения абонентского номера услугополучателя, предоставленного оператором сотовой связи к учетной записи портала;

электронные копии трудовой книжки (заверенной кадровой службой) или справки с места работы с указанием периодов трудовой деятельности, должности;

сведения о поступлении и движении средств вкладчика единого накопительного пенсионного фонда за требуемый период работы, о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках, полученные услугодателем из соответствующих государственных информационных систем и баз данных.

Представление документа, удостоверяющих личность услугополучателя, справки о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках, информацию о поступлении и движении средств вкладчика единого накопительного пенсионного фонда из соответствующих государственных информационных систем не требуется при подтверждении информации, содержащейся в указанных документах, государственными информационными системами.

Сведения о документе, удостоверяющего личность услугополучателя, информацию о поступлении и движении средств вкладчика единого накопительного пенсионного фонда (выписка о пенсионных отчислениях) за требуемый период работы, сведения о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках, услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

Услугодатели получают цифровые документы из сервиса цифровых документов через реализованную интеграцию при условии согласия владельца документа, предоставленного посредством зарегистрированного на веб-портале "электронного правительства" абонентского номера сотовой связи пользователя путем передачи одноразового пароля или путем отправления короткого текстового сообщения в качестве ответа на уведомление веб-портала "электронного правительства".

Услугополучатель дает письменное согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Также изменения внесены в Правила заключения договора на обучение/прохождение стажировки со стипендиатами, осуществления размещения стипендиатов, мониторинга успеваемости и осуществления трудовой деятельности стипендиатов, замены залогового имущества, предоставленного в качестве обеспечения исполнения обязательств стипендиатов, возмещения расходов, затраченных на стипендиата со дня вынесения Республиканской комиссией по подготовке кадров за рубежом решения о присуждении международной стипендии "Болашак", включая оплату неустойки (штрафа).

В частности, говорится, что в целях обеспечения исполнения обязательств, предусмотренных договором на обучение, стипендиат предоставляет в залог недвижимое имущество, оценочная стоимость которого не менее общей стоимости обучения стипендиата. Договор залога недвижимого имущества заключается между Обществом и собственником недвижимого имущества.

При этом с даты присуждения международной стипендии "Болашак" стипендиатом или его близкими родственниками не допускается отчуждение недвижимого имущества, являющегося обеспечением для исполнения договорных обязательств.

Предметом договора залога недвижимого имущества является любое недвижимое имущество, на которое зарегистрировано право собственности без каких-либо ограничений и обременений.

При этом год постройки недвижимого имущества не превышает 50 лет на дату заключения договора залога.

Договор залога недвижимого имущества, а также внесение изменений и дополнений к нему подписываются сторонами в трех экземплярах и подлежат государственной регистрации в соответствии с законом "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество" по месту нахождения недвижимого имущества. После регистрации в регистрирующем органе первый экземпляр договора залога недвижимого имущества, либо соглашения о внесении изменений и дополнений к нему передается в регистрирующий орган, второй экземпляр – залогодателю, третий экземпляр – Обществу.

Гарантом выступает гражданин РК в возрасте до 50 лет, имеющий постоянный заработок в течение последних 12 календарных месяцев, подтверждаемый справками работодателя и документами, подтверждающими выплату обязательных пенсионных отчислений (в том числе выписка с пенсионного фонда). При отсутствии начисления пенсионного взноса за 12 месяц допускается предоставление документа, подтверждающего выплату пенсионного отчисления за последние 11 календарных месяцев, если заключение договора гарантии осуществляется до 25 числа текущего месяца включительно.

Гарантом не может выступать лицо, являющееся обладателем международной стипендии "Болашак", победителем конкурса для прохождения научной стажировки, с даты присуждения до завершения исполнения обязательств, согласно условиям договора на организацию обучения, прохождения стажировки либо прохождения научной стажировки.

Для осуществления замены заложенного имущества, переданного в обеспечение исполнения обязательств стипендиата, принимаются во внимание следующие критерии: стоимость, качественные и количественные характеристики, географическое расположение предлагаемого недвижимого имущества, а также фактическая стоимость обучения в случае, если стипендиат уже завершил обучение, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 314 Гражданского кодекса РК.

Помимо этого документом вносятся поправки в Инструкцию по формированию списка ведущих зарубежных высших учебных заведений, зарубежных организаций, рекомендуемых для обучения, прохождения языковых курсов победителями конкурса на присуждение международной стипендии "Болашак".

Поправками обновлены формы типовых договоров на организацию обучения по международной стипендии "Болашак".

Приказ введен в действие с 22 апреля.

Мы сообщали, что в Казахстане готовятся поправки в Правила отбора претендентов и прохождения научных стажировок.