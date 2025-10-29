#АЭС в Казахстане
Право

Запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов продлили в Казахстане

Утилизационный сбор, утильсбор, утилизация машины, утилизация машин, утилизация, утиль, металлолом, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 10:19 Фото: pixabay
Министр промышленности и строительства подписал приказ от 23 октября 2025 года "О некоторых вопросах регулирования вывоза лома и отходов черных и цветных металлов", сообщает Zakon.kz.

В частности, вводится запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Казахстана всеми видами транспорта:

  • отходы и лом медные, отходы и лом алюминиевые, отходы и лом свинцовые, отходы и лом свинцовых аккумуляторов, отработавшие свинцовые аккумуляторы, прочие, содержащие свинец, кадмий или ртуть, отсортированные по химическому типу и не содержащие свинец, кадмий или ртуть, несортированные и не содержащие свинец, кадмий или ртуть;
  • отходы и лом черных металлов, слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки), бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава.

Приказ вводится в действие c 30 октября 2025 года.

С 29 апреля 2025 года в Казахстане действует запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
