Запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов продлили в Казахстане
Министр промышленности и строительства подписал приказ от 23 октября 2025 года "О некоторых вопросах регулирования вывоза лома и отходов черных и цветных металлов", сообщает Zakon.kz.
В частности, вводится запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Казахстана всеми видами транспорта:
- отходы и лом медные, отходы и лом алюминиевые, отходы и лом свинцовые, отходы и лом свинцовых аккумуляторов, отработавшие свинцовые аккумуляторы, прочие, содержащие свинец, кадмий или ртуть, отсортированные по химическому типу и не содержащие свинец, кадмий или ртуть, несортированные и не содержащие свинец, кадмий или ртуть;
- отходы и лом черных металлов, слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки), бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава.
Приказ вводится в действие c 30 октября 2025 года.
С 29 апреля 2025 года в Казахстане действует запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов.
