Букмекерские интернет-сайты с лицензией в РК разрешат, но онлайн-казино под запретом

Играть в азартные игры в интернете нельзя – за это будет положен срок до 7 лет. А вот заключать пари на деньги на интернет-ресурсах, в отличие от онлайн-казино, будет можно. При наличии лицензии у организаторов. Где еще в Казахстане разрешат делать ставки на выигрыш, разбирался Zakon.kz.

Где в Казахстане можно сейчас легально играть в азартные игры и заключать пари? В пункте 1 статьи 6 Закона РК "Об игорном бизнесе" приведен исчерпывающий перечень:

казино; зал игровых автоматов; букмекерская контора; тотализатор.

Где-либо еще играть на интерес нельзя. За стихийно организованный катран (гражданами или юрлицами, не имеющими лицензии) – даже в собственной квартире – игрокам грозит крупный штраф в 200 МРП с конфискацией игральных принадлежностей, денег, вещей и иных ценностей (часть 1 статьи 444 КоАП).

Запрещена и деятельность электронных казино, предлагающих поиграть в интернете в онлайн-режиме. Такая новелла содержится в новом законопроекте "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности", который уже принят в первом чтении. Так, дополнениями в статью 307 УК установлена даже уголовная ответственность (до 2 лет лишения свободы по общему правилу и до 7 лет с конфискацией имущества в самом пиковом случае).

Не совсем, правда, понятно, как собираются сажать в тюрьму граждан, организовавших онлайн-казино за пределами РК, и конфисковывать имущество в другой стране, где такие игрища в Сети разрешены… Но сейчас не о этом.

Поправками в закон государство вводит и другие ограничения. А именно, новым пп. 2-1) в статью 6 Закона:

"На территории РК запрещаются интернет-ресурсы иностранных букмекерских контор, тотализаторов, не имеющих лицензии на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса в РК".

Между тем, если посмотреть внимательно, тем самым допускается новая легальная площадка для игры. Точнее, для пари. Поскольку, если таковую лицензию зарубежные букмекеры все-таки получат, их игорный бизнес будет вполне законным. А именно, в дополнение к уже имеющимся казино, залам игровых автоматов, букмекерским конторам и тотализаторам, принадлежащим казахстанским резидентам, добавятся еще иностранные организаторы пари и тотализаторы, принимающие ставки в интернете.

Но, повторимся, не электронные казино, организующие в том же интернете азартные игры.

Напомним здесь, кстати, в чем заключается разница между азартными играми и пари. И то, и то другое – это основанное на риске соглашение между игроками о выигрыше. Но в азартной игре (карты, рулетка) соглашение игроки заключают на исход события, в котором они принимают участие. А в пари – на исход события, в котором они участия не принимают.

И значит, логика законодателя в этой части такова. Не может игрок повлиять на исход события – делать ставки в интернете закон позволяет. Может повлиять – не позволяет.

Принцип понятен: чтобы исключить возможность злоупотреблений, разного рода онлайн-шулерство при азартных играх. В то же время в случае с пари такая опасность исключена (при принятии разумных мер, конечно). Потому их и разрешили, но, повторимся, при наличии лицензии. И в виде только двух допустимых способов заключения пари: это букмекерская контора (когда организатор игорного бизнеса заключает пари с игроками) и тотализатор (когда организатор – посредник при заключении пари между игроками).

Цель, если угодно – практическая. Люди ведь все равно будут играть, а запретный плод лишь более сладок. В результате в Казахстане это приводит к дисбалансу между казахстанским сегментом игорного бизнеса и иностранным, вследствие чего отток денежных средств составляет примерно один к одному. Бюджет, короче, теряет половину потенциальных доходов.

Теперь же сайты букмекеров и тотализаторов должны быть зарегистрированы на доменах КЗ (KZ) и поставлены на учет в налоговых органах. Тем самым Казахстан огораживается от всех игорных сайтов, которые не приносят пользы в государственную казну и нарушают интересы граждан Казахстана.

Ранее Zakon.kz публиковал статью о новеллах, которые содержит законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности". Документ был инициирован депутатами по поручению главы государства, а 22 апреля 2024 года принят в первом чтении на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК.