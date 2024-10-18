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Законодательство РК

Казахстанские сайты будут проверять на причастность к интернет-казино и иностранным букмекерским конторам

Игорные заведения, игорное заведение, азартные игры, казино, карты, ставки, онлайн ставки, онлайн-ставки, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 10:34 Фото: pexels
Министр туризма приказом от 15 октября 2024 года утвердил в новой редакции Правила осуществления систематического сбора информации и анализа содержания интернет-ресурсов на наличие признаков интернет-казино, иностранных букмекерских контор и тотализаторов без лицензии, сообщает Zakon.kz

В правилах говорится, что в целях выявления незаконной деятельности интернет-казино, иностранных букмекерских контор или тотализаторов, не имеющих лицензий на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса в Казахстане, уполномоченный орган осуществляет систематический сбор информации содержания интернет-ресурсов, в том числе по сведениям об интернет-ресурсах, содержащих признаки интернет-казино, иностранных букмекерских контор или тотализаторов, не имеющих лицензий на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса в РК, получаемым от физических и юридических лиц.

Систематический сбор включает в себя следующие этапы:

  • выявление признаков интернет-казино, иностранных букмекерских контор и (или) тотализаторов, не имеющих лицензий на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса в РК;
  • фиксация выявленных интернет-казино, иностранных букмекерских контор и (или) тотализаторов, не имеющих лицензий.

Выявлять указанные сайты будут путем поиска и просмотра интернет-ресурсов, реализующих возможность организации и проведения азартных игр в режиме реального времени посредством сети Интернет, а также установления мерчент ID.

В свою очередь фиксация производится путем внесения основных данных об интернет-ресурсе, содержащем признаки интернет-казино, иностранных букмекерских контор или тотализаторов, не имеющих лицензий на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса в РК, в одноименный перечень интернет-ресурсов.

Уполномоченный орган ведет Перечень по установленной форме и размещает его на своем интернет-ресурсе по мере обновления посредством фиксации основных данных об интернет-ресурсе.

В перечень вносят следующие данные:

  • Уникальный сетевой адрес и (или) доменное имя интернет-ресурса (IP-адрес интернет-ресурса).
  • Описание выявленных признаков интернет-казино, иностранных букмекерских контор и (или) тотализаторов, не имеющих лицензий на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса в РК.
  • Дата выявления интернет-ресурса с признаками интернет-казино, иностранных букмекерских контор и (или) тотализаторов, не имеющих лицензий на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса в РК.
  • Данные мерчент ID (в случае выявления) – наименование и бизнес-идентификационный номер.
  • Иные сведения (при наличии):
    • эмитент электронных денег (в случае выявления);
    • оператор электронных денег;
    • номер чека;
    • дата и время проведения платежа;
    • способ оплаты (с банковской карты, с баланса абонента номера сотовой связи, с электронного кошелька).

По результатам систематического сбора уполномоченный орган на основе собранной информации осуществляет анализ содержания интернет-ресурсов и формирует аналитическую информацию, используемую в целях:

  • отслеживания динамики увеличения или уменьшения количества интернет-ресурсов, содержащих признаки интернет-казино, иностранных букмекерских контор и (или) тотализаторов, не имеющих лицензий на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса в РК;
  • совершенствования законодательства по вопросам противодействия деятельности интернет-казино, иностранных букмекерских контор и (или) тотализаторов, не имеющих лицензий на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса в РК;
  • выработки мер по пресечению деятельности интернет-казино, иностранных букмекерских контор и (или) тотализаторов, не имеющих лицензий на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса в РК.

После проведения анализа уполномоченный орган по выявленным ссылкам интернет-казино, иностранных букмекерских контор и (или) тотализаторов, не имеющих лицензий на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса в РК, загружает сведения в информационную систему "Кибернадзор" для принятия мер уполномоченным органом в сфере информации по ограничению доступа к ним на территории РК.

Приказ вводится в действие с 28 октября 2024 года.

Мы рассказывали, что в Казахстане вводят новые правила работы игорных заведений.

Также мы писали, что в стране обновлена процедура выдачи лицензии на занятие деятельностью казино, зала игровых автоматов, букмекерской конторы и тотализатора.

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