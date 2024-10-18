Казахстанские сайты будут проверять на причастность к интернет-казино и иностранным букмекерским конторам
В правилах говорится, что в целях выявления незаконной деятельности интернет-казино, иностранных букмекерских контор или тотализаторов, не имеющих лицензий на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса в Казахстане, уполномоченный орган осуществляет систематический сбор информации содержания интернет-ресурсов, в том числе по сведениям об интернет-ресурсах, содержащих признаки интернет-казино, иностранных букмекерских контор или тотализаторов, не имеющих лицензий на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса в РК, получаемым от физических и юридических лиц.
Систематический сбор включает в себя следующие этапы:
- выявление признаков интернет-казино, иностранных букмекерских контор и (или) тотализаторов, не имеющих лицензий на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса в РК;
- фиксация выявленных интернет-казино, иностранных букмекерских контор и (или) тотализаторов, не имеющих лицензий.
Выявлять указанные сайты будут путем поиска и просмотра интернет-ресурсов, реализующих возможность организации и проведения азартных игр в режиме реального времени посредством сети Интернет, а также установления мерчент ID.
В свою очередь фиксация производится путем внесения основных данных об интернет-ресурсе, содержащем признаки интернет-казино, иностранных букмекерских контор или тотализаторов, не имеющих лицензий на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса в РК, в одноименный перечень интернет-ресурсов.
Уполномоченный орган ведет Перечень по установленной форме и размещает его на своем интернет-ресурсе по мере обновления посредством фиксации основных данных об интернет-ресурсе.
В перечень вносят следующие данные:
- Уникальный сетевой адрес и (или) доменное имя интернет-ресурса (IP-адрес интернет-ресурса).
- Описание выявленных признаков интернет-казино, иностранных букмекерских контор и (или) тотализаторов, не имеющих лицензий на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса в РК.
- Дата выявления интернет-ресурса с признаками интернет-казино, иностранных букмекерских контор и (или) тотализаторов, не имеющих лицензий на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса в РК.
- Данные мерчент ID (в случае выявления) – наименование и бизнес-идентификационный номер.
- Иные сведения (при наличии):
- эмитент электронных денег (в случае выявления);
- оператор электронных денег;
- номер чека;
- дата и время проведения платежа;
- способ оплаты (с банковской карты, с баланса абонента номера сотовой связи, с электронного кошелька).
По результатам систематического сбора уполномоченный орган на основе собранной информации осуществляет анализ содержания интернет-ресурсов и формирует аналитическую информацию, используемую в целях:
- отслеживания динамики увеличения или уменьшения количества интернет-ресурсов, содержащих признаки интернет-казино, иностранных букмекерских контор и (или) тотализаторов, не имеющих лицензий на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса в РК;
- совершенствования законодательства по вопросам противодействия деятельности интернет-казино, иностранных букмекерских контор и (или) тотализаторов, не имеющих лицензий на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса в РК;
- выработки мер по пресечению деятельности интернет-казино, иностранных букмекерских контор и (или) тотализаторов, не имеющих лицензий на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса в РК.
После проведения анализа уполномоченный орган по выявленным ссылкам интернет-казино, иностранных букмекерских контор и (или) тотализаторов, не имеющих лицензий на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса в РК, загружает сведения в информационную систему "Кибернадзор" для принятия мер уполномоченным органом в сфере информации по ограничению доступа к ним на территории РК.
Приказ вводится в действие с 28 октября 2024 года.
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