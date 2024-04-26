Применивших насилие граждан обяжут пройти психологическую коррекцию

Министерство здравоохранения разработало проект приказа об утверждении порядка и условий оказания психологической помощи лицам, совершившим административное, уголовное правонарушение с применением насилия, в организациях здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

Проект разработан в соответствии с подпунктом 59-7) статьи 7 Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения" в целях реализации закона от 15 апреля 2024 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".

Документ предусматривает порядок оказания психологической помощи лицам, совершившим административное, уголовное правонарушение с применением насилия, в организациях здравоохранения, а также требования для психологов системы здравоохранения по проведению медико-психологической коррекционной программы и работе с лицами, совершившими семейно–бытовое насилие.

В проекте говорится, что психологическая коррекция – это система мероприятий, направленных на исправление недостатков психологии или поведения человека с помощью специальных средств психологического воздействия.

Психологическую помощь будут оказывать с целью коррекции и профилактики насилия.

Задачи оказания психологической помощи лицам, совершившим административное, уголовное правонарушение с применением насилия (САУПсПН):

осознание причин насильственного поведения;

формирование мотивации к изменению поведения;

понимание административных, социальных и экономических последствий насильственного поведения для самих себя и окружающих;

коррекция деструктивного (насильственного) поведения;

обучение психологическим способам совладания со стрессом и развитию навыков эмоционального контроля;

развитие навыков альтернативного решения проблем и конфликтов, исключающих применение насилия.

Где будет оказываться психологическая помощь

Психологическая помощь лицам САУПсПН оказывается на амбулаторном уровне в организациях здравоохранения независимо от форм собственности, определенных местными исполнительными органами.

Лицам, САУПсПН состоящим под динамическим наблюдением у врача-психиатра (нарколога), помощь оказывается в территориальной организации здравоохранения, оказывающей амбулаторную специализированную (психиатрическую) помощь.

Лицам, САУПсПН не находящимся под динамическим наблюдением у врача-психиатра (нарколога), помощь оказывается в поликлинике по месту жительства.

При нахождении в местах лишения свободы психологическая помощь оказывается психологами системы Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС).

К оказанию психологической помощи лицам САУПсПН допускаются психологи организаций здравоохранения, прошедшие повышение квалификации по психокоррекции данных лиц.

При оказании психологической помощи необходимо соблюдение следующих принципов: компетентность, честность, профессиональная и научная ответственность, уважение к правам человека, забота о благополучии человека, социальная ответственность.

Порядок оказания психологической помощи

Местные органы государственного управления здравоохранением областей, городов республиканского значения и столицы:

ежегодно определяют поликлиники для оказания психологической помощи по постановлению суда;

организуют регулярное повышение квалификации психологов данных организаций здравоохранения по вопросам оказания психологической помощи лицам САУПсПН.

Руководитель организации здравоохранения:

определяет психологов своей организации, ответственных за исполнение мер по психологической помощи;

обеспечивает регулярное повышение квалификации психологов по психокоррекции лиц САУПсПН (не менее 72 часов);

после получения постановления суда об исполнении мер по психологической помощи врач общей практики (ВОП) уточняет наличие ранее установленного диагноза психического, поведенческого расстройства (ППР), при наличии ППР принимает меры по перенаправлению лица САУПсПН в территориальную организацию здравоохранения, оказывающую амбулаторную психиатрическую помощь; при отсутствии ППР осуществляются меры психологической помощи;

обеспечивает передачу информации в территориальное подразделение органов внутренних дел:

о перенаправлении лица САУПсПН в территориальную организацию здравоохранения оказывающую амбулаторную психиатрическую помощь;

об уклонении, неэффективности и окончании мер психологической помощи.

ВОП в рамках работы по обеспечению исполнения мер оказания психологической помощи лицу САУПсПН осуществляет следующие мероприятия:

проводит идентификацию лица САУПсПН и внесение его в МИС;

по данным МИС устанавливает наличие ППР и сообщает об этом руководителю своей организации здравоохранения;

при выявлении ППР, входящих в его компетенцию, осуществляет мероприятия по оказанию медико-социальной помощи в области психического здоровья.

Врач-психиатр в рамках работы по обеспечению исполнения мер оказания психологической помощи лицу САУПсПН:

проводит идентификацию лица САУПсПН и внесение его в МИС;

оказывает необходимую медицинскую помощь в соответствии с протоколами диагностики и лечения;

решает вопрос о группе динамического наблюдения.

Психолог организации здравоохранения в рамках работы по обеспечению исполнения мер оказания психологической помощи лицу САУПсПН:

проводит идентификацию лица САУПсПН и регистрирует его в МИС;

информирует лицо, САУПсПН о целях психокоррекционной программы, знакомит с условиями ее прохождения, о чем подписывается информированное согласие ;

; проводит психологическую диагностику лица САУПсПН, которая может включать:

изучение анамнестических сведений по данным медицинской документации (при наличии);



психологическое интервью (знакомство, сбор жалоб, анамнестических сведений, включая социально-психологическую атмосферу в микро- социальном окружении);



психологическое тестирование (стандартизированные и нестандартизированные методики) с учетом половозрастных и социокультуральных особенностей;



составление заключения по результатам диагностики с включением факторов риска возвращения к агрессивному поведению с применением насилия, а также рекомендаций по составлению программы психологической коррекции;



обратную связь, информирование по результатам психологической диагностики;

при выявлении нарушений психической деятельности, выходящих за рамки компетенции психологической помощи, направляет на консультацию к специалистам с высшим медицинским образованием (ВОП, врач-психиатр);

разрабатывает и осуществляет психокоррекционные мероприятия и согласовывает с САУПсПН сроки и формы их проведения в соответствии с списком рекомендованных мероприятий;

ведет медицинскую документацию;

сообщает об уклонении, неэффективности и окончании психокоррекционной работы руководителю своей организации;

принимает иные меры, регламентируемые законодательством Республики Казахстан.

Психокоррекционный комплекс включает в себя три основных блока:

Установочный – включает побуждение желания взаимодействовать, снятие тревожности, повышение уверенности в себе, формирование желания сотрудничать с психологом и что-либо изменить в своей жизни. Коррекционный – включает гармонизацию и оптимизацию личности, овладение новыми (ненасильственными) способами взаимодействия с социумом и самим собой, решение психологических проблем. Блок оценки эффективности коррекционных воздействий – включает измерение (тесты, методики и др.) динамики психологического состояния, появление позитивных (ненасильственных) поведенческих установок, реакций и переживаний, стабилизацию психоэмоционального состояния.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 мая 2024 года.