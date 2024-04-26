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Законодательство РК

Применивших насилие граждан обяжут пройти психологическую коррекцию

Минздрав разработал порядка и условий оказания психологической помощи лицам, совершившим административное, уголовное правонарушение с применением насилия, в организациях здравоохранения, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 15:47 Фото: pexels
Министерство здравоохранения разработало проект приказа об утверждении порядка и условий оказания психологической помощи лицам, совершившим административное, уголовное правонарушение с применением насилия, в организациях здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

Проект разработан в соответствии с подпунктом 59-7) статьи 7 Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения" в целях реализации закона от 15 апреля 2024 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".

Документ предусматривает порядок оказания психологической помощи лицам, совершившим административное, уголовное правонарушение с применением насилия, в организациях здравоохранения, а также требования для психологов системы здравоохранения по проведению медико-психологической коррекционной программы и работе с лицами, совершившими семейно–бытовое насилие.

В проекте говорится, что психологическая коррекция – это система мероприятий, направленных на исправление недостатков психологии или поведения человека с помощью специальных средств психологического воздействия.

Психологическую помощь будут оказывать с целью коррекции и профилактики насилия.

Задачи оказания психологической помощи лицам, совершившим административное, уголовное правонарушение с применением насилия (САУПсПН):

  • осознание причин насильственного поведения;
  • формирование мотивации к изменению поведения;
  • понимание административных, социальных и экономических последствий насильственного поведения для самих себя и окружающих;
  • коррекция деструктивного (насильственного) поведения;
  • обучение психологическим способам совладания со стрессом и развитию навыков эмоционального контроля;
  • развитие навыков альтернативного решения проблем и конфликтов, исключающих применение насилия.

Где будет оказываться психологическая помощь

Психологическая помощь лицам САУПсПН оказывается на амбулаторном уровне в организациях здравоохранения независимо от форм собственности, определенных местными исполнительными органами.

Лицам, САУПсПН состоящим под динамическим наблюдением у врача-психиатра (нарколога), помощь оказывается в территориальной организации здравоохранения, оказывающей амбулаторную специализированную (психиатрическую) помощь.

Лицам, САУПсПН не находящимся под динамическим наблюдением у врача-психиатра (нарколога), помощь оказывается в поликлинике по месту жительства.

При нахождении в местах лишения свободы психологическая помощь оказывается психологами системы Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС).

К оказанию психологической помощи лицам САУПсПН допускаются психологи организаций здравоохранения, прошедшие повышение квалификации по психокоррекции данных лиц.

При оказании психологической помощи необходимо соблюдение следующих принципов: компетентность, честность, профессиональная и научная ответственность, уважение к правам человека, забота о благополучии человека, социальная ответственность.

Порядок оказания психологической помощи

Местные органы государственного управления здравоохранением областей, городов республиканского значения и столицы:

  • ежегодно определяют поликлиники для оказания психологической помощи по постановлению суда;
  • организуют регулярное повышение квалификации психологов данных организаций здравоохранения по вопросам оказания психологической помощи лицам САУПсПН.

Руководитель организации здравоохранения:

  • определяет психологов своей организации, ответственных за исполнение мер по психологической помощи;
  • обеспечивает регулярное повышение квалификации психологов по психокоррекции лиц САУПсПН (не менее 72 часов);
  • после получения постановления суда об исполнении мер по психологической помощи врач общей практики (ВОП) уточняет наличие ранее установленного диагноза психического, поведенческого расстройства (ППР),
    • при наличии ППР принимает меры по перенаправлению лица САУПсПН в территориальную организацию здравоохранения, оказывающую амбулаторную психиатрическую помощь;
    • при отсутствии ППР осуществляются меры психологической помощи;
  • обеспечивает передачу информации в территориальное подразделение органов внутренних дел:
  • о перенаправлении лица САУПсПН в территориальную организацию здравоохранения оказывающую амбулаторную психиатрическую помощь;
  • об уклонении, неэффективности и окончании мер психологической помощи.

ВОП в рамках работы по обеспечению исполнения мер оказания психологической помощи лицу САУПсПН осуществляет следующие мероприятия:

  • проводит идентификацию лица САУПсПН и внесение его в МИС;
  • по данным МИС устанавливает наличие ППР и сообщает об этом руководителю своей организации здравоохранения;
  • при выявлении ППР, входящих в его компетенцию, осуществляет мероприятия по оказанию медико-социальной помощи в области психического здоровья.

Врач-психиатр в рамках работы по обеспечению исполнения мер оказания психологической помощи лицу САУПсПН:

  • проводит идентификацию лица САУПсПН и внесение его в МИС;
  • оказывает необходимую медицинскую помощь в соответствии с протоколами диагностики и лечения;
  • решает вопрос о группе динамического наблюдения.

Психолог организации здравоохранения в рамках работы по обеспечению исполнения мер оказания психологической помощи лицу САУПсПН:

  • проводит идентификацию лица САУПсПН и регистрирует его в МИС;
  • информирует лицо, САУПсПН о целях психокоррекционной программы, знакомит с условиями ее прохождения, о чем подписывается информированное согласие;
  • проводит психологическую диагностику лица САУПсПН, которая может включать:
    • изучение анамнестических сведений по данным медицинской документации (при наличии);
    • психологическое интервью (знакомство, сбор жалоб, анамнестических сведений, включая социально-психологическую атмосферу в микро- социальном окружении);
    • психологическое тестирование (стандартизированные и нестандартизированные методики) с учетом половозрастных и социокультуральных особенностей;
    • составление заключения по результатам диагностики с включением факторов риска возвращения к агрессивному поведению с применением насилия, а также рекомендаций по составлению программы психологической коррекции;
    • обратную связь, информирование по результатам психологической диагностики;
    • при выявлении нарушений психической деятельности, выходящих за рамки компетенции психологической помощи, направляет на консультацию к специалистам с высшим медицинским образованием (ВОП, врач-психиатр);
  • разрабатывает и осуществляет психокоррекционные мероприятия и согласовывает с САУПсПН сроки и формы их проведения в соответствии с списком рекомендованных мероприятий;
  • ведет медицинскую документацию;
  • сообщает об уклонении, неэффективности и окончании психокоррекционной работы руководителю своей организации;
  • принимает иные меры, регламентируемые законодательством Республики Казахстан.

Психокоррекционный комплекс включает в себя три основных блока:

  1. Установочный – включает побуждение желания взаимодействовать, снятие тревожности, повышение уверенности в себе, формирование желания сотрудничать с психологом и что-либо изменить в своей жизни.
  2. Коррекционный – включает гармонизацию и оптимизацию личности, овладение новыми (ненасильственными) способами взаимодействия с социумом и самим собой, решение психологических проблем.
  3. Блок оценки эффективности коррекционных воздействий – включает измерение (тесты, методики и др.) динамики психологического состояния, появление позитивных (ненасильственных) поведенческих установок, реакций и переживаний, стабилизацию психоэмоционального состояния.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 мая 2024 года.

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