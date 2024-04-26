Применивших насилие граждан обяжут пройти психологическую коррекцию
Проект разработан в соответствии с подпунктом 59-7) статьи 7 Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения" в целях реализации закона от 15 апреля 2024 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".
Документ предусматривает порядок оказания психологической помощи лицам, совершившим административное, уголовное правонарушение с применением насилия, в организациях здравоохранения, а также требования для психологов системы здравоохранения по проведению медико-психологической коррекционной программы и работе с лицами, совершившими семейно–бытовое насилие.
В проекте говорится, что психологическая коррекция – это система мероприятий, направленных на исправление недостатков психологии или поведения человека с помощью специальных средств психологического воздействия.
Психологическую помощь будут оказывать с целью коррекции и профилактики насилия.
Задачи оказания психологической помощи лицам, совершившим административное, уголовное правонарушение с применением насилия (САУПсПН):
- осознание причин насильственного поведения;
- формирование мотивации к изменению поведения;
- понимание административных, социальных и экономических последствий насильственного поведения для самих себя и окружающих;
- коррекция деструктивного (насильственного) поведения;
- обучение психологическим способам совладания со стрессом и развитию навыков эмоционального контроля;
- развитие навыков альтернативного решения проблем и конфликтов, исключающих применение насилия.
Где будет оказываться психологическая помощь
Психологическая помощь лицам САУПсПН оказывается на амбулаторном уровне в организациях здравоохранения независимо от форм собственности, определенных местными исполнительными органами.
Лицам, САУПсПН состоящим под динамическим наблюдением у врача-психиатра (нарколога), помощь оказывается в территориальной организации здравоохранения, оказывающей амбулаторную специализированную (психиатрическую) помощь.
Лицам, САУПсПН не находящимся под динамическим наблюдением у врача-психиатра (нарколога), помощь оказывается в поликлинике по месту жительства.
При нахождении в местах лишения свободы психологическая помощь оказывается психологами системы Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС).
К оказанию психологической помощи лицам САУПсПН допускаются психологи организаций здравоохранения, прошедшие повышение квалификации по психокоррекции данных лиц.
При оказании психологической помощи необходимо соблюдение следующих принципов: компетентность, честность, профессиональная и научная ответственность, уважение к правам человека, забота о благополучии человека, социальная ответственность.
Порядок оказания психологической помощи
Местные органы государственного управления здравоохранением областей, городов республиканского значения и столицы:
- ежегодно определяют поликлиники для оказания психологической помощи по постановлению суда;
- организуют регулярное повышение квалификации психологов данных организаций здравоохранения по вопросам оказания психологической помощи лицам САУПсПН.
Руководитель организации здравоохранения:
- определяет психологов своей организации, ответственных за исполнение мер по психологической помощи;
- обеспечивает регулярное повышение квалификации психологов по психокоррекции лиц САУПсПН (не менее 72 часов);
- после получения постановления суда об
исполнении мер по психологической помощи врач общей практики (ВОП)
уточняет наличие ранее установленного
диагноза психического, поведенческого расстройства (ППР),
- при наличии ППР принимает меры по перенаправлению лица САУПсПН в территориальную организацию здравоохранения, оказывающую амбулаторную психиатрическую помощь;
- при отсутствии ППР осуществляются меры психологической помощи;
- обеспечивает передачу информации в территориальное подразделение органов внутренних дел:
- о перенаправлении лица САУПсПН в территориальную организацию здравоохранения оказывающую амбулаторную психиатрическую помощь;
- об уклонении, неэффективности и окончании мер психологической помощи.
ВОП в рамках работы по обеспечению исполнения мер оказания психологической помощи лицу САУПсПН осуществляет следующие мероприятия:
- проводит идентификацию лица САУПсПН и внесение его в МИС;
- по данным МИС устанавливает наличие ППР и сообщает об этом руководителю своей организации здравоохранения;
- при выявлении ППР, входящих в его компетенцию, осуществляет мероприятия по оказанию медико-социальной помощи в области психического здоровья.
Врач-психиатр в рамках работы по обеспечению исполнения мер оказания психологической помощи лицу САУПсПН:
- проводит идентификацию лица САУПсПН и внесение его в МИС;
- оказывает необходимую медицинскую помощь в соответствии с протоколами диагностики и лечения;
- решает вопрос о группе динамического наблюдения.
Психолог организации здравоохранения в рамках работы по обеспечению исполнения мер оказания психологической помощи лицу САУПсПН:
- проводит идентификацию лица САУПсПН и регистрирует его в МИС;
- информирует лицо, САУПсПН о целях психокоррекционной программы, знакомит с условиями ее прохождения, о чем подписывается информированное согласие;
- проводит психологическую диагностику лица САУПсПН, которая может включать:
- изучение анамнестических сведений по данным медицинской документации (при наличии);
- психологическое интервью (знакомство, сбор жалоб, анамнестических сведений, включая социально-психологическую атмосферу в микро- социальном окружении);
- психологическое тестирование (стандартизированные и нестандартизированные методики) с учетом половозрастных и социокультуральных особенностей;
- составление заключения по результатам диагностики с включением факторов риска возвращения к агрессивному поведению с применением насилия, а также рекомендаций по составлению программы психологической коррекции;
- обратную связь, информирование по результатам психологической диагностики;
- при выявлении нарушений психической деятельности, выходящих за рамки компетенции психологической помощи, направляет на консультацию к специалистам с высшим медицинским образованием (ВОП, врач-психиатр);
- разрабатывает и осуществляет психокоррекционные мероприятия и согласовывает с САУПсПН сроки и формы их проведения в соответствии с списком рекомендованных мероприятий;
- ведет медицинскую документацию;
- сообщает об уклонении, неэффективности и окончании психокоррекционной работы руководителю своей организации;
- принимает иные меры, регламентируемые законодательством Республики Казахстан.
Психокоррекционный комплекс включает в себя три основных блока:
- Установочный – включает побуждение желания взаимодействовать, снятие тревожности, повышение уверенности в себе, формирование желания сотрудничать с психологом и что-либо изменить в своей жизни.
- Коррекционный – включает гармонизацию и оптимизацию личности, овладение новыми (ненасильственными) способами взаимодействия с социумом и самим собой, решение психологических проблем.
- Блок оценки эффективности коррекционных воздействий – включает измерение (тесты, методики и др.) динамики психологического состояния, появление позитивных (ненасильственных) поведенческих установок, реакций и переживаний, стабилизацию психоэмоционального состояния.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 мая 2024 года.