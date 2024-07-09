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Законодательство РК

Семейным дебоширам будут оказывать психологическую помощь в поликлиниках

Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие , фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 10:03 Фото: pexels
Министр здравоохранения приказом от 29 июня 2024 года утвердила Правила оказания психологической помощи лицам, совершившим административное, уголовное правонарушение с применением насилия, в организациях здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

Правилами определены следующие термины:

  • психологическая помощь – комплекс мероприятий, направленных на содействие человеку в предупреждении, разрешении психологических проблем, преодолении трудных жизненных и кризисных ситуаций и их последствий, способствующих поддержанию психического и соматического здоровья, оптимизации психического развития, адаптации и повышению качества жизни, в том числе путем активизации собственных возможностей человека, информирование людей о причинах психологических проблем, способах их предупреждения и разрешения, развития личности, ее самосовершенствования и самореализации;
  • психологическая проблема – состояние душевного дискомфорта человека, вызванное неудовлетворенностью собой, своей деятельностью, межличностными отношениями, обстановкой в семье и (или) другими проблемами личной жизни.

Психологическая помощь оказывается с целью коррекции и профилактики поведения лиц, совершивших административное, уголовное правонарушение с применением насилия (САУПН), в организациях здравоохранения.

Оказание психологической помощи лицам САУПН обеспечивает следующие задачи:

  • осознание причин деструктивного (с применением насилия) поведения;
  • формирование мотивации к изменению деструктивного (с применением насилия) поведения;
  • понимание административных, социальных и экономических последствий деструктивного (с применением насилия) поведения для самих себя и окружающих;
  • психологическую коррекцию деструктивного (с применением насилия) поведения. Психологическая коррекция направлена на исправление недостатков психологии или поведения человека с помощью специальных средств психологического воздействия;
  • обучение психологическим способам совладания со стрессом и развитию навыков эмоционального контроля;
  • развитие навыков альтернативного решения проблем и конфликтов, исключающих применение насилия.

Меры психологической помощи лицам САУПН осуществляются на основании вступившего в силу судебного акта.

Противопоказаниями для оказания психологической помощи лицам САУПН являются:

  • наличие заболеваний, требующих стационарного лечения;
  • инфекционные заболевания.

Местные органы государственного управления здравоохранением в целях обеспечения исполнения мер оказания психологической помощи лицам САУПН осуществляют следующие мероприятия:

  • ежегодно утверждают список организаций здравоохранения для оказания психологической помощи лицам САУПН из числа медицинских организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь населению и имеющим в своем штате психолога, прошедшего обучение по вопросам оказания психологической помощи лицам САУПН;
  • организуют обучение психологов организаций здравоохранения по вопросам оказания психологической помощи лицам САУПН.

Руководитель поликлиники в целях оказания психологической помощи лицам САУПН обеспечивает регулярное (не реже одного раза в пять лет) обучение психологов по вопросам оказания психологической помощи лицам САУПН (не менее 60 часов).

Требования к оказанию психологической помощи

Психологическую помощь лицам САУПН оказывают в отдельном кабинете психолога в поликлиниках.

Психологическая помощь лицам САУПН, отбывающим наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы, предоставляется по месту отбывания организацией АПП по прикреплению.

При отсутствии психолога в штате организации АПП привлекаются психологи на основании договора соисполнения.

Руководитель поликлиники после получения постановления суда об исполнении мер психологической помощи обеспечивает:

  • осуществление психологом мер психологической помощи;
  • привлечение врачей для оказания специализированной помощи по медицинским показаниям;
  • передачу информации в территориальное подразделение органов внутренних дел в течение трех дней после выявления факта:
    • уклонения от прохождения мер психологической помощи;
    • неэффективности мер психологической помощи;
    • окончания мер психологической помощи.

В свою очередь, психолог должен провести:

  • идентификацию лица САУПН;
  • информирование лица САУПН о целях психологической помощи, условиях ее прохождения с получением информированного согласия на оказание психологической помощи;
  • психологическую диагностику лица САУПН, которая включает:
    • изучение анамнестических сведений по данным медицинской документации (при наличии);
    • психологическое интервью (знакомство, сбор жалоб, анамнестических сведений, включая социально-психологическую атмосферу в микросоциальном окружении);
    • психологическое тестирование (стандартизированные и нестандартизированные методики) с учетом половозрастных и социокультурных особенностей;
    • составление заключения по результатам диагностики с включением факторов риска возвращения к деструктивному (с применением насилия) поведению, а также рекомендаций по составлению программы психологической коррекции;
    • информирование лица САУПН о результатах психологической диагностики;
  • разработку индивидуальной программы психологической помощи для проведения психологической коррекции деструктивного (с применением насилия) поведения лицу САУПН. Психологическая коррекция осуществляется индивидуально и/или в группе;
  • направление на консультацию к врачу-психиатру при выявлении нарушений психической деятельности, препятствующих проведению психологической коррекции и выходящих за рамки его компетенции;
  • ведение учетно-отчетной медицинской документации согласно приказу исполняющего обязанности министра здравоохранения РК от 30 октября 2020 года "Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения, а также инструкций по их заполнению";
  • подготовку информации с обоснованием для передачи в территориальное подразделение органов внутренних дел в течение трех дней при выявлении факта:
    • уклонения от прохождения мер психологической помощи;
    • неэффективности мер психологической помощи;
    • завершения мер психологической помощи.

Психологическая коррекция включает в себя три основных блока:

  1. установочный – побуждение желания взаимодействовать, снятие тревожности, повышение уверенности в себе, формирование желания сотрудничать с психологом и что-либо изменить в своей жизни;
  2. коррекционный – гармонизация и оптимизация личности, овладение новыми (ненасильственными) способами взаимодействия с социумом и самим собой, решение психологических проблем;
  3. оценка эффективности коррекционных воздействий – измерение (тесты, методики) динамики психологического состояния, появление позитивных (без применения насилия) поведенческих установок, реакций и переживаний, стабилизация психоэмоционального состояния.

Приказ вводится в действие с 15 июля 2024 года.

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