Семейным дебоширам будут оказывать психологическую помощь в поликлиниках
Правилами определены следующие термины:
- психологическая помощь – комплекс мероприятий, направленных на содействие человеку в предупреждении, разрешении психологических проблем, преодолении трудных жизненных и кризисных ситуаций и их последствий, способствующих поддержанию психического и соматического здоровья, оптимизации психического развития, адаптации и повышению качества жизни, в том числе путем активизации собственных возможностей человека, информирование людей о причинах психологических проблем, способах их предупреждения и разрешения, развития личности, ее самосовершенствования и самореализации;
- психологическая проблема – состояние душевного дискомфорта человека, вызванное неудовлетворенностью собой, своей деятельностью, межличностными отношениями, обстановкой в семье и (или) другими проблемами личной жизни.
Психологическая помощь оказывается с целью коррекции и профилактики поведения лиц, совершивших административное, уголовное правонарушение с применением насилия (САУПН), в организациях здравоохранения.
Оказание психологической помощи лицам САУПН обеспечивает следующие задачи:
- осознание причин деструктивного (с применением насилия) поведения;
- формирование мотивации к изменению деструктивного (с применением насилия) поведения;
- понимание административных, социальных и экономических последствий деструктивного (с применением насилия) поведения для самих себя и окружающих;
- психологическую коррекцию деструктивного (с применением насилия) поведения. Психологическая коррекция направлена на исправление недостатков психологии или поведения человека с помощью специальных средств психологического воздействия;
- обучение психологическим способам совладания со стрессом и развитию навыков эмоционального контроля;
- развитие навыков альтернативного решения проблем и конфликтов, исключающих применение насилия.
Меры психологической помощи лицам САУПН осуществляются на основании вступившего в силу судебного акта.
Противопоказаниями для оказания психологической помощи лицам САУПН являются:
- наличие заболеваний, требующих стационарного лечения;
- инфекционные заболевания.
Местные органы государственного управления здравоохранением в целях обеспечения исполнения мер оказания психологической помощи лицам САУПН осуществляют следующие мероприятия:
- ежегодно утверждают список организаций здравоохранения для оказания психологической помощи лицам САУПН из числа медицинских организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь населению и имеющим в своем штате психолога, прошедшего обучение по вопросам оказания психологической помощи лицам САУПН;
- организуют обучение психологов организаций здравоохранения по вопросам оказания психологической помощи лицам САУПН.
Руководитель поликлиники в целях оказания психологической помощи лицам САУПН обеспечивает регулярное (не реже одного раза в пять лет) обучение психологов по вопросам оказания психологической помощи лицам САУПН (не менее 60 часов).
Требования к оказанию психологической помощи
Психологическую помощь лицам САУПН оказывают в отдельном кабинете психолога в поликлиниках.
Психологическая помощь лицам САУПН, отбывающим наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы, предоставляется по месту отбывания организацией АПП по прикреплению.
При отсутствии психолога в штате организации АПП привлекаются психологи на основании договора соисполнения.
Руководитель поликлиники после получения постановления суда об исполнении мер психологической помощи обеспечивает:
- осуществление психологом мер психологической помощи;
- привлечение врачей для оказания специализированной помощи по медицинским показаниям;
- передачу информации в территориальное подразделение органов внутренних дел в течение трех дней после выявления факта:
- уклонения от прохождения мер психологической помощи;
- неэффективности мер психологической помощи;
- окончания мер психологической помощи.
В свою очередь, психолог должен провести:
- идентификацию лица САУПН;
- информирование лица САУПН о целях психологической помощи, условиях ее прохождения с получением информированного согласия на оказание психологической помощи;
- психологическую диагностику лица САУПН, которая включает:
- изучение анамнестических сведений по данным медицинской документации (при наличии);
- психологическое интервью (знакомство, сбор жалоб, анамнестических сведений, включая социально-психологическую атмосферу в микросоциальном окружении);
- психологическое тестирование (стандартизированные и нестандартизированные методики) с учетом половозрастных и социокультурных особенностей;
- составление заключения по результатам диагностики с включением факторов риска возвращения к деструктивному (с применением насилия) поведению, а также рекомендаций по составлению программы психологической коррекции;
- информирование лица САУПН о результатах психологической диагностики;
- разработку индивидуальной программы психологической помощи для проведения психологической коррекции деструктивного (с применением насилия) поведения лицу САУПН. Психологическая коррекция осуществляется индивидуально и/или в группе;
- направление на консультацию к врачу-психиатру при выявлении нарушений психической деятельности, препятствующих проведению психологической коррекции и выходящих за рамки его компетенции;
- ведение учетно-отчетной медицинской документации согласно приказу исполняющего обязанности министра здравоохранения РК от 30 октября 2020 года "Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения, а также инструкций по их заполнению";
- подготовку информации с обоснованием для передачи в территориальное подразделение органов внутренних дел в течение трех дней при выявлении факта:
- уклонения от прохождения мер психологической помощи;
- неэффективности мер психологической помощи;
- завершения мер психологической помощи.
Психологическая коррекция включает в себя три основных блока:
- установочный – побуждение желания взаимодействовать, снятие тревожности, повышение уверенности в себе, формирование желания сотрудничать с психологом и что-либо изменить в своей жизни;
- коррекционный – гармонизация и оптимизация личности, овладение новыми (ненасильственными) способами взаимодействия с социумом и самим собой, решение психологических проблем;
- оценка эффективности коррекционных воздействий – измерение (тесты, методики) динамики психологического состояния, появление позитивных (без применения насилия) поведенческих установок, реакций и переживаний, стабилизация психоэмоционального состояния.
Приказ вводится в действие с 15 июля 2024 года.