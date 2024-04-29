В Казахстане установят лимиты вылова рыбы с 1 июля 2024 года

Министерство сельского хозяйства подготовило приказ "Об утверждении лимитов изъятия рыбных ресурсов и других водных животных с 1 июля 2024 года по 1 июля 2025 года", сообщает Zakon.kz.

Лимиты вылова рыбы (по названиям) утверждаются по всем рекам и водоемам Казахстана.

Так, в Жайык-Каспийском бассейне, в который входят река Кигаш и Каспийское море, разрешается выловить 50 496,72 тонн рыбы, в том числе 4,63 тонны осетровых.

В озере Балхаш (в пределах трех областей: Алматинская, Карагандинская, Жамбылская) разрешается выловить 8855 тонн рыбы. Там в основном водятся лещ, судак, жерех, вобла, сазан, карась, змееголов.

На реке Или и прилегающих водоемах лимит установлен в 135,59 тонн рыбы.

В Алакольской системе озер, в которую входят озера Алаколь, Кошкарколь и Сасыкколь, можно выловить 568,7 тонн рыбы.

В водохранилище Капшагай лимит вылова рыбы установлен в 1350,6 тонн.

лимит вылова рыбы установлен в 1350,6 тонн. В водохранилище Буктырма – 2785,19 тонн рыбы.

– 2785,19 тонн рыбы. Озеро Жайсан – 6131,3 тонн.

– 6131,3 тонн. Река Ертис – 83,9 тонн.

– 83,9 тонн. Аральское море – 6362,19 тонны.

– 6362,19 тонны. Река Сырдария – 184,56 тонн.

– 184,56 тонн. Шардаринское водохранилище – 2275,94 тонн.

Лимиты также установлены и для остальных рек и водоемов.

Лимит изъятия рыбных ресурсов и других водных животных устанавливается на период с 1 июля 2024 года по 1 июля 2025 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 мая.