Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Казахстане установят лимиты вылова рыбы с 1 июля 2024 года

В Казахстане установят лимиты вылова рыбы, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 12:00 Фото: Zakon.kz
Министерство сельского хозяйства подготовило приказ "Об утверждении лимитов изъятия рыбных ресурсов и других водных животных с 1 июля 2024 года по 1 июля 2025 года", сообщает Zakon.kz.

Лимиты вылова рыбы (по названиям) утверждаются по всем рекам и водоемам Казахстана.

Так, в Жайык-Каспийском бассейне, в который входят река Кигаш и Каспийское море, разрешается выловить 50 496,72 тонн рыбы, в том числе 4,63 тонны осетровых.

В озере Балхаш (в пределах трех областей: Алматинская, Карагандинская, Жамбылская) разрешается выловить 8855 тонн рыбы. Там в основном водятся лещ, судак, жерех, вобла, сазан, карась, змееголов. 

На реке Или и прилегающих водоемах лимит установлен в 135,59 тонн рыбы.

В Алакольской системе озер, в которую входят озера Алаколь, Кошкарколь и Сасыкколь, можно выловить 568,7 тонн рыбы.

  • В водохранилище Капшагай лимит вылова рыбы установлен в 1350,6 тонн.
  • В водохранилище Буктырма – 2785,19 тонн рыбы.
  • Озеро Жайсан – 6131,3 тонн.
  • Река Ертис – 83,9 тонн.
  • Аральское море – 6362,19 тонны.
  • Река Сырдария  – 184,56 тонн.
  • Шардаринское водохранилище – 2275,94 тонн.

Лимиты также установлены и для остальных рек и водоемов.

Лимит изъятия рыбных ресурсов и других водных животных устанавливается на период с 1 июля 2024 года по 1 июля 2025 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 мая.

Читайте также

В Казахстане введут новый механизм для выделения денег из резерва правительства
В Казахстане введут новый механизм выделения средств из резервов правительства
Как поставить на учет договор о долевом жилищном строительстве
Как поставить на учет договор о долевом участии в жилищном строительстве
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Лариса Черненко
МСХ РК Казахстан 2024 год Рыболовство
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
девятую планету нашли астрономы на краю Солнечной системы
Существование девятой планеты на краю Солнечной системы доказали астрономы
Как происходит выплата возмещения при лишении банка лицензии
Банк лишили лицензии в Казахстане: сколько денег может вернуть вкладчик
Экстрадировали из России мошенника
Казахстанец собрал с предпринимателей почти 500 млн тенге на продукты и скрылся за границей
штормовое предупреждение
Град, гроза и шквал: в каких областях РК объявлено штормовое предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: