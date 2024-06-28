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Сколько можно выловить рыбы: установлены лимиты с 1 июля 2024 года

В Казахстане установлены лимиты на вылов рыбы, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2024 14:58 Фото: pixabay
Приказом министра сельского хозяйства от 26 июня 2024 года утверждены лимиты изъятия рыбных ресурсов и других водных животных с 1 июля 2024 года по 1 июля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Так, в Каспийском бассейне разрешается выловить 6,64 тонны осетровых, в том числе белуги, осетра, севрюги, стерляди, шипа.

Кроме того, установлены лимиты:

  • на судака – 902,793 тонны;
  • сазана – 1899,167 тонны;
  • сома – 943,088 тонны;
  • щуки – 668,273 тонны;

мелкий частик, туводные и култучные виды рыб – 8636,459 тонны.

В целом в Жайык–Каспийском бассейне можно выловить 51200,522 тонны рыбы.

В озере Балхаш установлен лимит на вылов 8855 тонн рыбы, в том числе: леща, судака, жереха, воблы, сома, змееголова.

На реке Или и в ее дельте разрешается выловить 135,59 тонны рыбы.

В Алакольской системе озер – 568,7 тонны рыбы.

В водохранилище Капшагай – 1350,6 тонны рыбы.

В водохранилище Буктырма – 2785,1996 тонны рыбы.

В озере Жайсан – 6131,3 тонны рыбы.

В Аральском (Малом) море – 6362,196 тонны рыбы.

В реке Сырдария – 184,56 тонны.

В Шардаринском водохранилище – 2275,94 тонны.

В канале имени Каныша Сатпаева – 225,59 тонны.

Приказ вводится в действие c 1 июля 2024 года.

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