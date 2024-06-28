Сколько можно выловить рыбы: установлены лимиты с 1 июля 2024 года
Так, в Каспийском бассейне разрешается выловить 6,64 тонны осетровых, в том числе белуги, осетра, севрюги, стерляди, шипа.
Кроме того, установлены лимиты:
- на судака – 902,793 тонны;
- сазана – 1899,167 тонны;
- сома – 943,088 тонны;
- щуки – 668,273 тонны;
мелкий частик, туводные и култучные виды рыб – 8636,459 тонны.
В целом в Жайык–Каспийском бассейне можно выловить 51200,522 тонны рыбы.
В озере Балхаш установлен лимит на вылов 8855 тонн рыбы, в том числе: леща, судака, жереха, воблы, сома, змееголова.
На реке Или и в ее дельте разрешается выловить 135,59 тонны рыбы.
В Алакольской системе озер – 568,7 тонны рыбы.
В водохранилище Капшагай – 1350,6 тонны рыбы.
В водохранилище Буктырма – 2785,1996 тонны рыбы.
В озере Жайсан – 6131,3 тонны рыбы.
В Аральском (Малом) море – 6362,196 тонны рыбы.
В реке Сырдария – 184,56 тонны.
В Шардаринском водохранилище – 2275,94 тонны.
В канале имени Каныша Сатпаева – 225,59 тонны.
Приказ вводится в действие c 1 июля 2024 года.