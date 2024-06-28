Сколько можно выловить рыбы: установлены лимиты с 1 июля 2024 года

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Приказом министра сельского хозяйства от 26 июня 2024 года утверждены лимиты изъятия рыбных ресурсов и других водных животных с 1 июля 2024 года по 1 июля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Так, в Каспийском бассейне разрешается выловить 6,64 тонны осетровых, в том числе белуги, осетра, севрюги, стерляди, шипа. Кроме того, установлены лимиты: на судака – 902,793 тонны;

сазана – 1899,167 тонны;

сома – 943,088 тонны;

щуки – 668,273 тонны; мелкий частик, туводные и култучные виды рыб – 8636,459 тонны. В целом в Жайык–Каспийском бассейне можно выловить 51200,522 тонны рыбы. В озере Балхаш установлен лимит на вылов 8855 тонн рыбы, в том числе: леща, судака, жереха, воблы, сома, змееголова. На реке Или и в ее дельте разрешается выловить 135,59 тонны рыбы. В Алакольской системе озер – 568,7 тонны рыбы. В водохранилище Капшагай – 1350,6 тонны рыбы. В водохранилище Буктырма – 2785,1996 тонны рыбы. В озере Жайсан – 6131,3 тонны рыбы. В Аральском (Малом) море – 6362,196 тонны рыбы. В реке Сырдария – 184,56 тонны. В Шардаринском водохранилище – 2275,94 тонны. В канале имени Каныша Сатпаева – 225,59 тонны. Приказ вводится в действие c 1 июля 2024 года. Читайте также Расчет алиментов с доходов ИП: Конституционный суд выявил правовую неопределенность Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю Новые поправки вносят в правила дорожного движения

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